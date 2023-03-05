Купить новый дом семье мальчика-героя Фёдора пообещал брянский губернатор

Нынешний дом семьи ещё до атаки украинских диверсантов пострадал от пожара

05 марта 2023, 08:35, ИА Амител

Александр Богомаз / Фото: vk.com/avbogomaz

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал купить новый дом для многодетной семьи десятилетнего Фёдора, который был ранен во время атаки диверсантов. Об этом глава региона сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Не просто куплю, а куплю вам дом, и сделаем вам ремонт хороший", – заверил Богомаз маму юного героя (цитата по ТАСС).

Дом семьи Фёдора ещё до атаки украинской диверсионной группы пострадал от пожара и оказался лишён многих удобств.

Напомним, утром 2 марта 2023 года Фёдор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения направлялись в школу на машине, на которую напали диверсанты. Водителя автомобиля убили, а Фёдор, несмотря на ранение, помог девочкам выйти через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать. После случившегося ребёнка госпитализировали. Ему успешно провели операцию по извлечению пули.

Председатель СКР Александр Бастрыкин наградил ребёнка ведомственной медалью "Доблесть и отвага". В Кремле также собираются наградить Фёдора, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.