Губернатор Томенко наградил отличившихся в науке и творчестве жителей Алтайского края

Среди награжденных были и те, кто разработал импортозамещенную технику

16 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко (слева) и Александр Романенко (в центре) на вручении премии / Фото: Антон Червяков

В Алтайском крае наградили жителей, которые отличились в области науки и техники, литературы, искусства, архитектуры, народного творчества. Вручали награды губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко. Среди поощренных были и те, кто сумел разработать импортозамещенную технику. Подробнее – в материале amic.ru.

"Идем вперед"

Церемония проходит в "особых условиях" внешнеполитической борьбы, когда России приходится очень быстро замещать много западной техники, подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко. И в этом специалисты из Алтайского края особенно преуспели.

"Сегодня наши земляки с оружием в руках не только защищают интересы России, но и в тылу обеспечивают потребности вооруженных сил, содействуют нашим взаимоотношениям с большей частью мира, то есть с дружественными странами. Мы находимся в хорошем, конструктивном диалоге и двигаемся вперед. Благодарю за стремление совершенствоваться, работать вместе на благо нашего края, всей нашей страны и всего нашего народа", – отметил Томенко.

Вручение премии / Фото: amic.ru

Спикер АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что премия в области науки и техники в Алтайском крае была учреждена еще в 1998 году. Уже тогда алтайские депутаты "смотрели вперед" и знали, что импортозамещение стране понадобится. Теперь это время пришло, отметил Романенко.

"Сейчас стране потребовалось бурное экономическое развитие, которое невозможно без новых технологий, без модернизации производства, без вопросов импортозамещения. Мы всему миру доказываем, что, несмотря на санкции, мы с помощью науки движемся вперед и опережаем по темпам роста даже некогда ведущие страны. Вопросы патриотического воспитания нашей молодежи сегодня стоят во главе угла, и вы своим трудом доказываете, что русский народ – это единая дружная семья, которую невозможно победить", – сказал Романенко.

Губернатор Виктор Томенко (слева) на вручении премии / Фото: Антон Червяков

Кому вручили премии?

Среди награжденных – специалисты Барнаульского завода АТИ, которые разработали и поставили на производство накладки для дисковых тормозов пассажирского подвижного состава. Эти комплектующие используются для поездов "Ласточка", "Иволга", "Финист", для пассажирских вагонов и т.д. Раньше такая продукция поставлялась в Россию из других стран, у нас ее не производили. Но с 2023 года накладки делают в Алтайском крае и импортные детали не нужны.

Алтайский завод прецизионных изделий тоже добился высоких результатов в сфере импортозамещения. Его специалисты разработали и поставили на производство современную топливную систему для тяжелых дизелей с мощностью более пяти тысяч лошадиных сил, отметил главный конструктор предприятия Сергей Бобров. Система предназначена для двигателей, которые устанавливают на карьерные самосвалы БелАЗ. Этот продукт ранее закупался в Германии, США, Китае и других странах. Теперь появился полностью российский двигатель, который сделали по программе экстренного импортозамещения западной продукции.

"Мы создавали все с нуля, отталкиваясь от готового изделия из-за сжатых сроков. Первый опытный образец форсунки мы выдали уже через 11 месяцев с момента поступления заказа. Топливный насос у нас родился через 14 месяцев, это быстро. Через два года мы заказ реализовали. Была консолидация всех сил завода, командная работа и стремление руководства эффективно сработать, реализовать проект в кратчайшие сроки. Мы уже реализовали половину от плана товарной продукции, двигатели начали устанавливать на карьерные самосвалы. Дальнейшее развитие проекта – тяжелые магистральные локомотивы для расширения БАМа", – рассказал Сергей Бобров.

Сергей Бобров / Фото: amic.ru

Наградили и людей искусства. Дирижер Барнаульского духового оркестра Сергей Белоусов получил премию губернатора за создание цикла концертных программ. Благодаря его работе удалось разнообразить репертуар оркестра и привлечь новую аудиторию на концерты, отметил Белоусов.

"Я составляю концерты и пишу аранжировки для коллектива. В программе есть и эстрадная, и классическая музыка. Мы старались максимально охватить разные стили, и в дальнейшем планируем также создавать новые программы и открывать для себя новые исполнительские стили. Отзывы от зрителей были положительными", – отметил он.

Сергей Белоусов / Фото: amic.ru

Что это за премии?

Премия в области науки и техники выдается с 1998 года, деятелям культуры ее начали выдавать годом раньше. В 2024 году награды за достижения в области науки и техники вручали в 26-й раз, а в области культуры – в 14-й. За научные достижения 15 коллективов и индивидуальные разработчики получили по 200 тысяч рублей за одну работу. А в области культуры и искусства выиграло 10 проектов в девяти номинациях, 27 лауреатов получили по 120 тысяч рублей. Кроме этого, отличившимся жителям края вручили дипломы и нагрудные знаки.