Инженерные кадры переподготовили для промышленности и энергетики Алтайского края

Дипломы выпускникам вручил губернатор Алтайского края Виктор Томенко

01 ноября 2024, 07:14, ИА Амител

Вручение дипломов выпускникам губернаторской программы профессиональной переподготовки инженерных кадров / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Долгожданные дипломы торжественно вручили выпускникам губернаторской программы профессиональной переподготовки инженерных кадров для промышленного и энергетического комплексов Алтайского края. Церемония прошла в Алтайском техническом госуниверситете 31 октября 2024 года, в ней поучаствовал и глава региона Виктор Томенко. Подробнее – в материале amic.ru.

"Страна должна двигаться вперед"

Глава региона от всей души поблагодарил выпускников за то, что они "нашли в себе силы, инициативу и желание включиться в эту работу и принять участие в программе". Томенко подчеркнул, что программу прошли "состоявшиеся специалисты с хорошим добротным образованием", которые уже сделали карьеру на производстве и в энергетической сфере. Однако из-за новых условий даже самым талантливым кадрам нужна переподготовка.

"Жизнь на месте не стоит. Знания базовые, конечно, никогда не устаревают, но на них накладываются требования сегодняшнего дня, связанные, например, с достижением технологического суверенитета нашей страны, с теми сложностями, которые сегодня ставит рынок. То, что было доступным, становится недоступным, когда мы уже настроили все наше производство. Надо на ходу уметь подстраиваться, совершенствоваться, частенько модернизироваться и двигаться вперед. Страна должна двигаться вперед и решать свои вопросы, несмотря на внешние условия", – подчеркнул он.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: АлтГТУ

По словам Томенко, с первого выпуска переподготовка имеет "практическое направление и применение" – поэтому программа востребована. Так, на первом этапе на 66 мест было 180 заявлений. В этом году конкурс чуть снизили, повысив требования, и люди приходят учиться более осмысленно, понимая, что им надо будет работать "в необычном для себя режиме". Но тяжелый график стоит результата, и отзывы о программе хорошие, подчеркнул губернатор.

"Это повышение профессионализма не только инженерных, но и управленческих, организационных компетенций, наработка мягких навыков, в жизни это очень нужно. Разработанные проекты, уверен, точно найдут место для реализации, как это было у предыдущих выпусков. Это имеет практическое значение, развивает нашу промышленность, делает сильнее конкретные наши предприятия, весь край и всю страну", – отметил Томенко.

Иван Куриленко (справа) / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

"Сделать бизнес эффективнее"

Среди выпускников программы был, например, гендиректор ООО "Алтайтрансмаш-сервис" из Рубцовска Иван Куриленко. Он поблагодарил губернатора, преподавателей и кураторов и отметил, что программа позволила получить практические знания для применения в производственной практике, которые помогли "увеличить производительность труда на предприятии и сделать бизнес эффективнее".

"Также хотелось бы отметить возможность обмена опытом работы между участниками программы. Считаю, что необходимо дальше развивать данную систему обучения, давать возможность лучшим преподавателям обучать и делиться знаниями, расширять кругозор учащихся, повышать образовательный уровень преподавателя", – подчеркнул он.

Ольга Сажина / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Другая выпускница программы, начальник бюро (конструкторско-технологического ОТК) АО "БПО "Сибприбормаш" Ольга Сажина отметила, что на заводе она работает уже около девяти лет. И когда у нее появилась возможность пройти переобучение по губернаторской программе, она с удовольствием пошла на собеседование – руководство ее в этом только поддержало.

"Форма обучения была вечерняя. После работы я ехала в Бийский политехнический институт, некоторые занятия у нас были с барнаульскими преподавателями. Один раз мы ездили на тренинг в барнаульский АлтГТУ. На самом деле было очень интересно. Вся информация подавалась крайне доступно, любой мог понять, что происходит и для чего это нужно. Я узнала новую информацию по бережливому производству, обучение было полезным. "Управление проектами" был интересный предмет, он хорошо преподавался. Думаю, появится возможность воспользоваться полученными знаниями в рабочем процессе", – поделилась Ольга Сажина.

Напомним, что губернаторская программа профессиональной переподготовки руководителей и специалистов предприятий промышленного и энергетического комплексов Алтайского края реализуется в регионе с 2021 года. Финансируется она из средств краевого бюджета по подпрограмме "Модернизация и диверсификация промышленности Алтайского края" (часть госпрограммы Алтайского края "Экономическое развитие и инновационная экономика").