60 пожаров произошло в Алтайском крае за 18 мая

Возгорания возникали как в жилом секторе, так и в лесах

19 мая 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минприроды Алтайского края

18 мая в Алтайском крае ликвидировали 60 пожаров, девять из которых – в жилом секторе. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, пожароопасная ситуация возникла из-за сухой и ветреной погоды.

В частности, в Угловском районе от огня пострадали пять нежилых домов. Благодаря оперативной ликвидации возгорания спасателям удалось не допустить распространение пожара на соседние восемь домов.

В Егорьевском районе также ликвидировали горение нескольких построек. Площадь пожара составила около 200 кв. м. На месте работали 13 спасателей и пять единиц техники.

Пострадавших в обоих случаях нет. По предварительной информации, причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём в сухую и ветреную погоду. В МЧС напомнили жителям региона об осторожности и неосмотрительности, а также призвали не пользоваться открытым огнём.

В Минприроды Алтайского края также отмечают пожароопасную обстановку. За сутки от огня пострадали четыре участка леса в Егорьевском, Каменском, и Тальменском районах.