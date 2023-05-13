Виктор Томенко оценил, как в Алтайском крае прошёл отопительный сезон
Губернатор сообщил, что власти уже начинают подготовку к будущему сезону
13 мая 2023, 18:01, ИА Амител
Завершившийся на днях во всех муниципалитетах Алтайского края отопительный сезон прошёл без серьёзных сбоев, заявил губернатор Виктор Томенко.
В своём телеграм-канале глава региона объяснил, как добились такого результата:
"Это результат нашей работы. За последние пять лет мы существенно улучшили инфраструктуру, и количество аварий на объектах теплоснабжения сократилось больше чем в семь раз, а на объектах водоснабжения – в десять раз", – написал он.
По словам Томенко, 1,2 млрд рублей к этому сезону потратили на новые модульные котельные для ряда районов, ещё больше полумиллиарда ушло на то, чтобы заранее сформировать запас угля на полтора месяца, а также сделать резервный краевой запас.
Губернатор также сообщил, что для следующего отопительного сезона, чтобы он так же прошёл без проблем, денег понадобится не меньше. И к нему власти уже начинают подготовку.
"На модернизацию объектов теплоснабжения с учётом федеральной поддержки заложено больше 3 млрд рублей... Это коснётся, в частности, Бийского, Калманского, Тогульского, Троицкого, Павловского, Рубцовского, Усть-Калманского районов и Залесовского муниципального округа", – заключил он.
Напомним, что в Барнауле отопительный сезон завершился 5 мая. А уже с понедельника, 15-го числа, у жителей краевой столицы начнут отключать горячую воду, но впервые меньше чем на две недели.
23:59:20 13-05-2023
Вибрация почвы в городе из-за труб отопления ? Есть официально нормы в отношении вибрации , явление вредное для здоровья и влияет на несущие конструкции зданий , когда превышается норма . Вибрацию контролировать должны официально вообще-то читал в интернете . Вопрос-то настоящий . Почему вибрация ощутимо сильная в городе ?
00:01:37 14-05-2023
А может быть это какой-нибудь терроризм ? Какие-нибудь ХАКЕРЫ вмешиваются в переключения насосов на теплосетях и из-за этого вибрация , исключать же не надо что это может быть нападение хакеров из-за рубежа ? В нынешние неспокойные времена всякое можно ожидать .
13:57:30 14-05-2023
Гость (00:01:37 14-05-2023) А может быть это какой-нибудь терроризм ? Какие-нибудь ХАКЕР... Минусуйте его ,минусуйте , а то за вибрацию почвы в городе в тюрягу загремят ШИШКИ . Кто следить-то должен за вибрацией почвы в городе ? Прохожие должны следить по улицам туристы или работники служб ? Отвратительная организация работы . Из-за вибрации почвы поди и смертность в городе увеличилась ?
14:04:43 14-05-2023
Гость (00:01:37 14-05-2023) А может быть это какой-нибудь терроризм ? Какие-нибудь ХАКЕР... Предполагаете , была намеренность сделать вибрацию почвы в городе , с целью нанесения ущерба конструкциям зданий в городе и преступники это совершившие , будут пытаться открутиться от уголовного наказания за содеянное ? Если были случаи наличия вибраций почвы , хоть как надо расследование проводить , выяснять кто виноват и уголовные дела заводить по этому поводу .
14:13:28 14-05-2023
Гость (00:01:37 14-05-2023) А может быть это какой-нибудь терроризм ? Какие-нибудь ХАКЕР... Возможно , был подкуп , был кто-то завербованный ЦРУ , внедрился в работу организации использования теплосетей , и как продажная тварь намеренно вытворил деяния из-за которых тряслись вибрацией трубы и трясли почву , разрушая здания в городе и отнимая здоровье у горожан .
14:19:07 14-05-2023
Гость (00:01:37 14-05-2023) А может быть это какой-нибудь терроризм ? Какие-нибудь ХАКЕР... Если была или есть вибрация почвы , надо сразу заводить уголовные дела и наказывать виновных за всю эту вибрацию .
14:25:38 14-05-2023
Гость (00:01:37 14-05-2023) А может быть это какой-нибудь терроризм ? Какие-нибудь ХАКЕР... Поговаривают что даже в Москве , где подземное метро везде , нету таких вибраций почвы как в Барнауле от теплосетей . Везде следят за вибрациями почвы , это напрямую касается темы Безопасности Государства , а если затихорили вибрации почвы в городе это преступление ...
14:35:02 14-05-2023
Гость (00:01:37 14-05-2023) А может быть это какой-нибудь терроризм ? Какие-нибудь ХАКЕР... Тема вибрации почвы серьёзная . Дефекты при строительстве жилья могут оказаться из-за этого , суды между теплосетями и застройщиками бывают , и всё из-за вибрации почвы , крайним никто не хочет оказаться из-за другого , всё понятно . Но кто-то окажется в тюрьме если была вибрация почвы , это точно .
00:14:51 14-05-2023
Понятно . Труба теплосетей трясётся и почву трясёт , а вместе с почвой и здания , такая вибрация . Библейская история о взятии Иерихона кажется фантастической — священнослужители обошли вокруг города и с помощью звука из труб разрушили стены, которые были почти неприступными. Но в нашем случаи тема про трубы теплосетей и опасаемся что будет такой же эффект .
15:07:32 14-05-2023
Гость (00:14:51 14-05-2023) Понятно . Труба теплосетей трясётся и почву трясёт , а вмест... С такими вибрациями почвы как в Барнауле , в Москве бы даже Кремль развалился , вибрация вредная штука для строительных конструкций , всё развалится и рассыпется . Следить за вибрациями почвы надо , уголовные дела заводить надо если была или есть вибрация почвы в городе .
08:08:27 14-05-2023
Отопительный сезон прошёл да, без сбоев в системе! Но... Сбои в платежках былт конкретные! Да так, что до сих пор висят долги! По 12 т.р.за месяц. Это куда такие цифры??? У меня зарплата в месяц, и то меньше бывает! Классно энерноснабжающие организации навариотсь, особенно начальники!