Виктор Томенко оценил, как в Алтайском крае прошёл отопительный сезон

Губернатор сообщил, что власти уже начинают подготовку к будущему сезону

13 мая 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Завершившийся на днях во всех муниципалитетах Алтайского края отопительный сезон прошёл без серьёзных сбоев, заявил губернатор Виктор Томенко.

В своём телеграм-канале глава региона объяснил, как добились такого результата:

"Это результат нашей работы. За последние пять лет мы существенно улучшили инфраструктуру, и количество аварий на объектах теплоснабжения сократилось больше чем в семь раз, а на объектах водоснабжения – в десять раз", – написал он.

По словам Томенко, 1,2 млрд рублей к этому сезону потратили на новые модульные котельные для ряда районов, ещё больше полумиллиарда ушло на то, чтобы заранее сформировать запас угля на полтора месяца, а также сделать резервный краевой запас.

Губернатор также сообщил, что для следующего отопительного сезона, чтобы он так же прошёл без проблем, денег понадобится не меньше. И к нему власти уже начинают подготовку.

"На модернизацию объектов теплоснабжения с учётом федеральной поддержки заложено больше 3 млрд рублей... Это коснётся, в частности, Бийского, Калманского, Тогульского, Троицкого, Павловского, Рубцовского, Усть-Калманского районов и Залесовского муниципального округа", – заключил он.

Напомним, что в Барнауле отопительный сезон завершился 5 мая. А уже с понедельника, 15-го числа, у жителей краевой столицы начнут отключать горячую воду, но впервые меньше чем на две недели.