Губернатор Томенко прогулялся в парке "Изумрудный", где начали заполнять пруд

Глава региона отметил, что таких приятных для отдыха мест должно быть больше по всему Алтайскому краю

08 апреля 2023, 16:59, ИА Амител



















































Фото: Антон Червяков / altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прогулялся по парку "Изумрудный" в Барнауле, где начали заполнять пруд. Работы по его реконструкции и благоустройству начались в октябре 2019 года по инициативе главы региона.

"То решение, которое вы принципиально приняли о восстановлении парка, оказалось очень востребованным, вам благодарны десятки тысяч барнаульцев. Сейчас парк стал самым популярным в городе – по посещаемости и по социологическим опросам мы это видим", – сказал директор парка Владислав Вакаев Виктору Томенко.

Губернатор вспомнил, что в самом начале у многих были сомнения касательно того, удастся ли справиться с объёмом работ, но шаг за шагом вопросы всё же решали.

"Как в жизни бывает, всё сразу, за один год сделать невозможно. По итогу, думаю, что мы парк восстановим лучшего прежнего, того, что люди постарше вспоминают. Сделаем его уютным и безопасным", – отметил губернатор.

В парке в этот день также работали медики и волонтёры, которые пропагандировали здоровый образ жизни, проводили занятия по оказанию первой помощи и мастер-класс по скандинавской ходьбе.



















Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Виктор Томенко по итогам посещения спасённого им "Изумрудного" отметил, что таких приятных для отдыха мест должно быть больше по всему Алтайскому краю. И в этом году власти направят на благоустройство общественных пространств не меньше 1 млрд рублей, подчеркнул глава региона.

В правительстве региона напомнили, что в 2020-2021 годах на реконструкцию парка направили 124 млн рублей, что позволило создать сеть благоустроенных пешеходных и велодорожек, детские площадки, спортивные мини-площадки, площадку для выгула собак, две беседки и туалеты. В 2022 году выделили 108 млн рублей на восстановление "визитной карточки" парка – пруда и прилегающей территории. А в 2023-м планируют заполнить пруд, возвести амфитеатр, провести работы по благоустройству и озеленению.