Губернатор Томенко прокомментировал гибель четырёх детей в пожарах на выходных

Глава Алтайского края поручил разобраться в ситуации Министерству соцзащиты и детскому омбудсмену

05 июня 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал гибель четырёх детей и одного взрослого в двух пожарах, которые произошли на выходных в частных домах Новоалтайска и посёлка Вавилон Алейского района.

Политик отметил, что сочувствует и соболезнует родным и близким погибших.

"Сейчас идёт расследование происшествий. По предварительным данным, дома загорелись из-за нарушений правил монтажа электрооборудования. По моему поручению в ней дополнительно разбираются Минсоцзащиты края и уполномоченный по правам ребёнка. Семья из посёлка Вавилон, в чьём доме произошёл пожар, состоит на учёте как неблагополучная", – написал глава региона в телеграм-канале.

Также добавил, что указал профильным ведомствам и службам на необходимость усилить работу по контролю обстановки в социально незащищённых и неблагополучных семьях и по предоставлению им необходимой помощи.

Напомним, пожар в Новоалтайске произошёл вечером 4 июня. Погибли хозяйка и два мальчика – четырёх и девяти лет. В Вавилоне сгорели трёхлетняя девочка и шестилетний мальчик. В обоих случаях следователи возбудили уголовное дело.