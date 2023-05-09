Томенко: делаем всё, чтобы Рубцовск и Бийск стали "Городами трудовой доблести"
Барнаул получил аналогичное звание в 2021 году
09 мая 2023, 10:46, ИА Амител
Власти Алтайского края делают всё, чтобы Бийск и Рубцовск получили почётное звание "Город трудовой доблести", которым уже гордится Барнаул. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко во время построения войск Барнаульского гарнизона на площади Советов.
В ходе выступления губернатор Виктор Томенко отметил, что Алтайский край в годы войны принял больше 100 эвакуированных предприятий. "К станкам вставали все, кто только мог. Начинали работать под открытым небом – и уже потом возводили стены будущих заводов. Трудились круглосуточно, чтобы обеспечить фронт патронами, двигателями и снарядами", – сказал глава региона.
"Подвиг Алтайского края признан государством. Барнаулу присвоено звание "Город трудовой доблести". И сегодня мы делаем всё для того, чтобы Рубцовск и Бийск были удостоены такой же высокой оценки. А по большому счёту и многие алтайские сёла заслуживают такого звания", – отметил он.
Напомним, звание "Город трудовой доблести" дают городам РФ, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Барнаул получил это звание в мае 2021 года указом Владимира Путина.
17:05:49 09-05-2023
Странная новость... Видимо почитали комменты в группах Бийска и Рубцовска после рапорта президенту о нуждах края. Ну не поддерживает вас народ, очевидно же.