Губернатор Томенко заявил о "дорожной революции" в Алтайском крае

Глава региона побывал на коммунальном мосту в Бийске, который будут ремонтировать до конца сентября

22 апреля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

В Алтайском крае происходит "дорожная революция", заявил губернатор Виктор Томенко.

22 апреля он съездил на коммунальный мост в Бийске, который закрывают на ремонт. На работы выделили 169,4 млн рублей, идти они будут до конца сентября. В этот период движение по переправе будет организовано в реверсивном режиме.

По словам главы региона, это "важный и масштабный проект" для горожан и тех, кто едет транзитом по Чуйскому тракту.

"Лично буду контролировать ход работ. Не должно быть такого, что люди едут в объезд, стоят в пробках и видят, что работы на мосту не ведутся. Считаю, что нужно установить камеру, направленную на мост, и сделать трансляцию, например, на сайте горадминистрации. Чтобы все желающие могли в реальном времени следить за ходом ремонта", – написал глава региона в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

При этом бийский мост – это только часть, масштабных работ, которые предстоят на дорогах Алтайского края, отметил Виктор Томенко.

"С учётом того, что уже сделали в прошлом году, можно назвать то, что происходит сейчас настоящей дорожной революцией. Судите сами: за прошлый год на дорожное хозяйство Алтайского края из бюджетов всех уровней было направлено порядка 23 млрд рублей, это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. В 2023 году планируется построить, отремонтировать, реконструировать и привести в нормативное состояние более 600 км дорог", – резюмировал губернатор.

Ранее на Чуйском тракте приступили к ремонту двух мостов. Один находится в Первомайском районе Алтайского края, второй – Кош-Агачском районе Республики Алтай.