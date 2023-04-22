Губернатор Томенко заявил о "дорожной революции" в Алтайском крае
Глава региона побывал на коммунальном мосту в Бийске, который будут ремонтировать до конца сентября
22 апреля 2023, 17:30, ИА Амител
В Алтайском крае происходит "дорожная революция", заявил губернатор Виктор Томенко.
22 апреля он съездил на коммунальный мост в Бийске, который закрывают на ремонт. На работы выделили 169,4 млн рублей, идти они будут до конца сентября. В этот период движение по переправе будет организовано в реверсивном режиме.
По словам главы региона, это "важный и масштабный проект" для горожан и тех, кто едет транзитом по Чуйскому тракту.
"Лично буду контролировать ход работ. Не должно быть такого, что люди едут в объезд, стоят в пробках и видят, что работы на мосту не ведутся. Считаю, что нужно установить камеру, направленную на мост, и сделать трансляцию, например, на сайте горадминистрации. Чтобы все желающие могли в реальном времени следить за ходом ремонта", – написал глава региона в телеграм-канале.
При этом бийский мост – это только часть, масштабных работ, которые предстоят на дорогах Алтайского края, отметил Виктор Томенко.
"С учётом того, что уже сделали в прошлом году, можно назвать то, что происходит сейчас настоящей дорожной революцией. Судите сами: за прошлый год на дорожное хозяйство Алтайского края из бюджетов всех уровней было направлено порядка 23 млрд рублей, это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. В 2023 году планируется построить, отремонтировать, реконструировать и привести в нормативное состояние более 600 км дорог", – резюмировал губернатор.
Ранее на Чуйском тракте приступили к ремонту двух мостов. Один находится в Первомайском районе Алтайского края, второй – Кош-Агачском районе Республики Алтай.
17:38:28 22-04-2023
Молодец Томенко, работает.
17:50:48 22-04-2023
тоже мне, Революционеры
17:53:02 22-04-2023
Не должно быть такого, что люди едут в объезд, стоят в пробках и видят, что работы на мосту не ведутся.---ничего ты не знаешь, Джон Сноу
17:58:34 22-04-2023
Коммунальный? Не Коммунарский?)
21:44:05 22-04-2023
В Барнауле на мосту у Нового рынка,что то медленно работа идет
22:01:02 22-04-2023
прям как в Барнауле на пр. Ленина- люди стоят в пробках, ходят мимо и видят, что работы на мосту не ведутся!!! год прошел, а старый мост еще на разобрали, СУПЕР!!!
22:07:03 22-04-2023
Хорошая идея! А почему в Барнауле камеру на мосту не поставили???