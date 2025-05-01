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Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Первомаем

Глава региона пожелал всем здоровья, счастья и благополучия

01 мая 2025, 10:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Глава региона отметил, что на протяжении многих лет 1 Мая является символом единства и солидарности трудящихся. Губернатор подчеркнул, что этот день напоминает о важности созидательного труда для развития общества и государства.

"В этот день каждый, кто трудом и талантом создает будущее родной земли, чувствует себя частью одной большой команды – России. Сегодня, когда государство сталкивается с беспрецедентными вызовами, мы полагаемся на свои силы и возможности, на интеллектуальный и кадровый потенциал жителей нашей огромной страны", – добавил Виктор Томенко.

Губернатор Алтайского края также отметил, что благодаря профессионализму, ответственности и преданности россиян своему делу в стране создается крепкая экономическая база и комфортные условия для жизни.

"Благодарим вас за вклад в общее дело, за энтузиазм и готовность трудиться на благо Отечества! Желаем счастья, здоровья, мира, благополучия и процветания!" – заключил глава региона.

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Праздником Весны и Труда

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край праздники Первомай
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Комментарии 2

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дима егоров

12:21:04 01-05-2025

поздравляю спраздниками

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Муниципальный служащий

12:28:41 01-05-2025

Губернатор обещал нам прибавку к ЗП 20%, а прибавки нет!

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