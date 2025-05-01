Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Первомаем

Глава региона пожелал всем здоровья, счастья и благополучия

01 мая 2025, 10:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Глава региона отметил, что на протяжении многих лет 1 Мая является символом единства и солидарности трудящихся. Губернатор подчеркнул, что этот день напоминает о важности созидательного труда для развития общества и государства.

"В этот день каждый, кто трудом и талантом создает будущее родной земли, чувствует себя частью одной большой команды – России. Сегодня, когда государство сталкивается с беспрецедентными вызовами, мы полагаемся на свои силы и возможности, на интеллектуальный и кадровый потенциал жителей нашей огромной страны", – добавил Виктор Томенко.

Губернатор Алтайского края также отметил, что благодаря профессионализму, ответственности и преданности россиян своему делу в стране создается крепкая экономическая база и комфортные условия для жизни.