Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Праздником Весны и Труда

Глава Барнаула пожелал всем здоровья, счастья и достижения поставленных целей

01 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с Днем весны и труда. Об этом сообщили в администрации города.

Мэр отметил, что этот день символизирует уважение к труду и созиданию. Градоначальник поблагодарил барнаульцев за неравнодушие и любовь к родному городу и подчеркнул, что благодаря их высокому профессионализму он становится красивее и комфортнее.

"Особые слова признательности – ветеранам, которые трудовым подвигом заложили фундамент нашей сегодняшней жизни. В знак уважения и признания самоотверженности тружеников тыла Барнаулу указом президента России присвоено звание "Город трудовой доблести" и установлена стела", – добавил Вячеслав Франк.

Мэр Барнаула пожелал всем здоровья, счастья и достижения поставленных целей.