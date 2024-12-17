80 арендаторов уведомили, что до 15 января они обязаны освободить торговые площади

17 декабря 2024, 15:10, ИА Амител

Крытый рынок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский Крытый рынок, работающий более 40 лет, оказался на грани закрытия. 80 арендаторов получили уведомление об освобождении торговых площадей до 15 января в связи с приватизацией. На сайте МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай размещены данные по плану приватизации. Из документа следует, что на продажу будет выставлено пять нежилых помещений, расположенных по адресу улица Германа Титова, 6, где находится Крытый рынок. Общая площадь данных зданий составляет 5,5 тысячи кв. м.

Предприниматели, многие из которых проработали на рынке десятки лет, оказались в отчаянии. Они собрали подписи жителей и направили обращение к Владимиру Путину, губернатору Алтайского края и мэру Барнаула с просьбой отменить решение о закрытии.

"Мы не знаем, куда идти, как кормить семьи. Срок дали один месяц, чтобы расторговаться. Но это нереально. Предприниматели под Новый год закупили товар с избытком, а нас просто выгоняют на улицу", – жалуются арендаторы. Местные жители также выступают против закрытия рынка, ведь это единственное место, где они могут купить свежие продукты по доступным ценам.

Как выглядит рынок сейчас – в нашем фоторепортаже.