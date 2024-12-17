Гуси, куры и рыбки. Что происходит на Крытом рынке, который могут закрыть в Барнауле?
80 арендаторов уведомили, что до 15 января они обязаны освободить торговые площади
17 декабря 2024, 15:10, ИА Амител
Барнаульский Крытый рынок, работающий более 40 лет, оказался на грани закрытия. 80 арендаторов получили уведомление об освобождении торговых площадей до 15 января в связи с приватизацией. На сайте МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай размещены данные по плану приватизации. Из документа следует, что на продажу будет выставлено пять нежилых помещений, расположенных по адресу улица Германа Титова, 6, где находится Крытый рынок. Общая площадь данных зданий составляет 5,5 тысячи кв. м.
Предприниматели, многие из которых проработали на рынке десятки лет, оказались в отчаянии. Они собрали подписи жителей и направили обращение к Владимиру Путину, губернатору Алтайского края и мэру Барнаула с просьбой отменить решение о закрытии.
"Мы не знаем, куда идти, как кормить семьи. Срок дали один месяц, чтобы расторговаться. Но это нереально. Предприниматели под Новый год закупили товар с избытком, а нас просто выгоняют на улицу", – жалуются арендаторы. Местные жители также выступают против закрытия рынка, ведь это единственное место, где они могут купить свежие продукты по доступным ценам.
Как выглядит рынок сейчас – в нашем фоторепортаже.
15:15:03 17-12-2024
Торговцев больше, чем покупателей, тех всего с десяток за весь репортаж набралось.
15:23:51 17-12-2024
Гость (15:15:03 17-12-2024) Торговцев больше, чем покупателей, тех всего с десяток за ве... их вылавливали и заставляли фотаться)) или массовку нагнали))))
15:26:14 17-12-2024
Гость (15:15:03 17-12-2024) Торговцев больше, чем покупателей, тех всего с десяток за ве... На Старом базаре ещё меньше, если нет никаких мероприятий рядом.
15:49:21 17-12-2024
Гость (15:26:14 17-12-2024) На Старом базаре ещё меньше, если нет никаких мероприятий ря... В обед туда зайди, и посмотри сам, а не со слов левых граждан.
16:28:48 17-12-2024
Гость (15:26:14 17-12-2024) На Старом базаре ещё меньше, если нет никаких мероприятий ря... Последний раз были на старом базаре до реконструкции. Когда его закрывали, покупатели переместились в другие точки. И уже не вернулись.
15:26:02 17-12-2024
Будет два варианта, закроют сейчас, или немного позже.
15:31:50 17-12-2024
Там молоко было парное, будто только из-под коровки. Хлеба были, словно только-только из печи. Масло крестьянское, как будто его девушка только что своими руками из сливок взбила. Овощи, как будто только с грядки. Не закрывайте!
16:11:12 17-12-2024
Гость (15:31:50 17-12-2024) Там молоко было парное, будто только из-под коровки. Хлеба б... Когда это было? В вашем детстве лет 50 назад?
19:12:44 18-12-2024
Гость (16:11:12 17-12-2024) Когда это было? В вашем детстве лет 50 назад?...
А в твоем детстве что было? Наркоманы по подъездам с шприцами, алкаши на детских площадках и сношения разного рода по кустам? И дети твои, которые загадили все новостройки свои присутстствием. Снимающие студии на 10 человек, орущие по ночам от дешманской водки и отравляющие жизнь всем, кто хочет просто покоя?
15:57:16 17-12-2024
"Мы не знаем, куда идти, как кормить семьи/// на остальных рынках/ярмарках места что ли нет?
16:46:46 17-12-2024
"ведь это единственное место, где они могут купить свежие продукты по доступным ценам" - а сейчас смешно было... цены, как и на на рынке на Космонавтов, дороже, чем в некоторых магазинах.
PS Вспомните ситуацию с Цумом, думается, что всё пойдет по тому же сценарию...
12:13:55 18-12-2024
Пусть закрывают, Спекулянты, обвешивающие клиентов.
18:32:36 18-12-2024
Большой, страшный сарай , сносите !
06:13:26 19-12-2024
Лук у узбеков на власихинской по 27р. купил. На фото барыга с ценником в 45р стоит. И морковка у узбеков по 30 вроде.,картошка также.
07:57:12 19-12-2024
Сергей (06:13:26 19-12-2024) Лук у узбеков на власихинской по 27р. купил. На фото барыга ... На Ленинском пр. картошка у узбеков по 55р, лук и морковь близко. Ещё сравните цены в М-Ра и других сетях. Неизвестно, есть ли разрешение на торговлю у узбеков на вашей власихинской. если нелегальничают, то с ними всё понятно.
15:17:08 19-12-2024
прекрасный рынок-любим там бывать уже 25 лет-хорошие продукты: овощи, фрукты- удобно- чисто. Цены как и везде. Но здесь хороший ремонт, подъезд. Пусть еще работает и радует жителей. Сейчас даже мы сюда приезжаем из Новоалтайска. А раньше жили неподалеку. Ассортимент не хуже чем на "Старом базаре".