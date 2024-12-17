НОВОСТИОбщество

Гуси, куры и рыбки. Что происходит на Крытом рынке, который могут закрыть в Барнауле?

80 арендаторов уведомили, что до 15 января они обязаны освободить торговые площади

17 декабря 2024, 15:10, ИА Амител

Крытый рынок в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский Крытый рынок, работающий более 40 лет, оказался на грани закрытия. 80 арендаторов получили уведомление об освобождении торговых площадей до 15 января в связи с приватизацией. На сайте МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай  размещены данные по плану приватизации. Из документа следует, что на продажу будет выставлено пять нежилых помещений, расположенных по адресу улица Германа Титова, 6, где находится Крытый рынок. Общая площадь данных зданий составляет 5,5 тысячи кв. м.

Предприниматели, многие из которых проработали на рынке десятки лет, оказались в отчаянии. Они собрали подписи жителей и направили обращение к Владимиру Путину, губернатору Алтайского края и мэру Барнаула с просьбой отменить решение о закрытии.

"Мы не знаем, куда идти, как кормить семьи. Срок дали один месяц, чтобы расторговаться. Но это нереально. Предприниматели под Новый год закупили товар с избытком, а нас просто выгоняют на улицу", – жалуются арендаторы.  Местные жители также выступают против закрытия рынка, ведь это единственное место, где они могут купить свежие продукты по доступным ценам.

Как выглядит рынок сейчас – в нашем фоторепортаже.

Крытый рынок в Барнауле / Фото: amic.ru

Спасите малый бизнес. Арендаторы барнаульского Крытого рынка обратились к Путину

Люди отмечают, что место пользуется популярностью у населения, особенно у пенсионеров
НОВОСТИОбщество

Барнаул фоторепортажи рынок

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

15:15:03 17-12-2024

Торговцев больше, чем покупателей, тех всего с десяток за весь репортаж набралось.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:51 17-12-2024

Гость (15:15:03 17-12-2024) Торговцев больше, чем покупателей, тех всего с десяток за ве... их вылавливали и заставляли фотаться)) или массовку нагнали))))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:14 17-12-2024

Гость (15:15:03 17-12-2024) Торговцев больше, чем покупателей, тех всего с десяток за ве... На Старом базаре ещё меньше, если нет никаких мероприятий рядом.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:21 17-12-2024

Гость (15:26:14 17-12-2024) На Старом базаре ещё меньше, если нет никаких мероприятий ря... В обед туда зайди, и посмотри сам, а не со слов левых граждан.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:48 17-12-2024

Гость (15:26:14 17-12-2024) На Старом базаре ещё меньше, если нет никаких мероприятий ря... Последний раз были на старом базаре до реконструкции. Когда его закрывали, покупатели переместились в другие точки. И уже не вернулись.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

15:26:02 17-12-2024

Будет два варианта, закроют сейчас, или немного позже.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:50 17-12-2024

Там молоко было парное, будто только из-под коровки. Хлеба были, словно только-только из печи. Масло крестьянское, как будто его девушка только что своими руками из сливок взбила. Овощи, как будто только с грядки. Не закрывайте!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:12 17-12-2024

Гость (15:31:50 17-12-2024) Там молоко было парное, будто только из-под коровки. Хлеба б... Когда это было? В вашем детстве лет 50 назад?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:44 18-12-2024

Гость (16:11:12 17-12-2024) Когда это было? В вашем детстве лет 50 назад?...
А в твоем детстве что было? Наркоманы по подъездам с шприцами, алкаши на детских площадках и сношения разного рода по кустам? И дети твои, которые загадили все новостройки свои присутстствием. Снимающие студии на 10 человек, орущие по ночам от дешманской водки и отравляющие жизнь всем, кто хочет просто покоя?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:16 17-12-2024

"Мы не знаем, куда идти, как кормить семьи/// на остальных рынках/ярмарках места что ли нет?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:46 17-12-2024

"ведь это единственное место, где они могут купить свежие продукты по доступным ценам" - а сейчас смешно было... цены, как и на на рынке на Космонавтов, дороже, чем в некоторых магазинах.
PS Вспомните ситуацию с Цумом, думается, что всё пойдет по тому же сценарию...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:55 18-12-2024

Пусть закрывают, Спекулянты, обвешивающие клиентов.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

18:32:36 18-12-2024

Большой, страшный сарай , сносите !

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

06:13:26 19-12-2024

Лук у узбеков на власихинской по 27р. купил. На фото барыга с ценником в 45р стоит. И морковка у узбеков по 30 вроде.,картошка также.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:57:12 19-12-2024

Сергей (06:13:26 19-12-2024) Лук у узбеков на власихинской по 27р. купил. На фото барыга ... На Ленинском пр. картошка у узбеков по 55р, лук и морковь близко. Ещё сравните цены в М-Ра и других сетях. Неизвестно, есть ли разрешение на торговлю у узбеков на вашей власихинской. если нелегальничают, то с ними всё понятно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
горожанин

15:17:08 19-12-2024

прекрасный рынок-любим там бывать уже 25 лет-хорошие продукты: овощи, фрукты- удобно- чисто. Цены как и везде. Но здесь хороший ремонт, подъезд. Пусть еще работает и радует жителей. Сейчас даже мы сюда приезжаем из Новоалтайска. А раньше жили неподалеку. Ассортимент не хуже чем на "Старом базаре".

  2 Нравится
Ответить

Новости партнеров