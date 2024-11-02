Густой туман окутал трассу Барнаул – Бийск

Очевидцы предостерегают водителей от аварий

02 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Туман на трассе Барнаул – Бийск / Фото: Barnaul 22

На автодороге Барнаул – Бийск водители столкнулись с плохой видимостью. Причиной стал туман, сообщает Barnaul 22.

Автомобилисты предупреждают: из-за ухудшения погоды возможны ДТП со встречными автомобилями.

Ранее в аэропорту Барнаула задержали два авиарейса: вылет в Домодедово и прилет из Толмачево. Предположительно, причиной стал туман, окутавший краевую столицу утром.