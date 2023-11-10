Haval отзывает в России 55 тысяч машин
У некоторых моделей отсутствует устройство вызова экстренных оперативных служб
10 ноября 2023, 14:20, ИА Амител
Компания Haval отзывает в России 55 тысяч автомобилей моделей F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенных с июля 2022 года по июнь 2023-го. Об этом пишет rg.ru.
Причина заключается в том, что при производстве машины не получили устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемых к системе "ЭРА-ГЛОНАСС".
Владельцев кроссоверов, попадающих под отзыв, уведомят о необходимости посетить сервис, где бесплатно установят УВЭОС. Также можно сопоставить VIN-код своего авто на сайте Росстандарта и узнать, требуется ли машине эта процедура.
Ранее эксперт журнала "За рулем" назвал надежную иномарку за минимальные деньги.
14:46:00 10-11-2023
Бракоделы всё-таки далеко им ещё, до того же АвтоВАЗа. Слышали когда-нибудь, чтоб они тысячами машины отзывали?
15:02:07 10-11-2023
Гость (14:46:00 10-11-2023) Бракоделы всё-таки далеко им ещё, до того же АвтоВАЗа. Слыша... "Отзывная кампания появилась на сайте Росстандарта. Отзыву подлежат 90 124 автомобиля Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года, с VIN-кодами согласно приложению."
17:16:49 10-11-2023
Гость (14:46:00 10-11-2023) Бракоделы всё-таки далеко им ещё, до того же АвтоВАЗа. Слыша... Конечно слышали. И не раз.
14:46:24 10-11-2023
Толку от этой системы никакого.