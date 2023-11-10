Haval отзывает в России 55 тысяч машин

У некоторых моделей отсутствует устройство вызова экстренных оперативных служб

10 ноября 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компания Haval отзывает в России 55 тысяч автомобилей моделей F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенных с июля 2022 года по июнь 2023-го. Об этом пишет rg.ru.

Причина заключается в том, что при производстве машины не получили устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемых к системе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Владельцев кроссоверов, попадающих под отзыв, уведомят о необходимости посетить сервис, где бесплатно установят УВЭОС. Также можно сопоставить VIN-код своего авто на сайте Росстандарта и узнать, требуется ли машине эта процедура.

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