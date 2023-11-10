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Haval отзывает в России 55 тысяч машин

У некоторых моделей отсутствует устройство вызова экстренных оперативных служб

10 ноября 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Компания Haval отзывает в России 55 тысяч автомобилей моделей F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенных с июля 2022 года по июнь 2023-го. Об этом пишет rg.ru.

Причина заключается в том, что при производстве машины не получили устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемых к системе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Владельцев кроссоверов, попадающих под отзыв, уведомят о необходимости посетить сервис, где бесплатно установят УВЭОС. Также можно сопоставить VIN-код своего авто на сайте Росстандарта и узнать, требуется ли машине эта процедура.

Ранее эксперт журнала "За рулем" назвал надежную иномарку за минимальные деньги.

Авто

Комментарии 4

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Гость

14:46:00 10-11-2023

Бракоделы всё-таки далеко им ещё, до того же АвтоВАЗа. Слышали когда-нибудь, чтоб они тысячами машины отзывали?

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Гость

15:02:07 10-11-2023

Гость (14:46:00 10-11-2023) Бракоделы всё-таки далеко им ещё, до того же АвтоВАЗа. Слыша... "Отзывная кампания появилась на сайте Росстандарта. Отзыву подлежат 90 124 автомобиля Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года, с VIN-кодами согласно приложению."

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Гость

17:16:49 10-11-2023

Гость (14:46:00 10-11-2023) Бракоделы всё-таки далеко им ещё, до того же АвтоВАЗа. Слыша... Конечно слышали. И не раз.

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Олег

14:46:24 10-11-2023

Толку от этой системы никакого.

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