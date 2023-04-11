Журналист Херш считает, что Вашингтон хотел убедить Москву сохранить статус-кво на Украине

11 апреля 2023, 08:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США собирались шантажировать Россию подрывом "Северных потоков", чтобы предотвратить специальную военную операцию на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

"Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной", — сказал журналист.

Херш считает, что Вашингтон хотел убедить Москву сохранить статус-кво на Украине, однако американское правительство не умеет убеждать и действует по принципу "вы или с нами, или против нас".

Напомним, что инцидент на "Северных потоках" в Балтийском море произошёл в конце сентября. По словам президента России Владимира Путина, диверсия была организована "англосаксами".

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у страны есть доказательства причастности к диверсиям стран Запада.

Позднее Херш рассказал, что взрывчатку заложили водолазы американских ВМС в ходе учений Североатлантического альянса Baltops 22. По его словам, президент США Джо Байден знает правду, но скрывает её. Он якобы не поручал спецслужбам провести расследование диверсии и никогда этого не сделает. Кроме того, американские СМИ проигнорировали его публикации, когда пресса Германии и других стран Западной Европы обсуждали статью.