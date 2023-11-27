Для этого необходимо выполнить лишь одно условие

27 ноября 2023, 10:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru

Instagram* и Facebook* будут разблокированы, когда начнут исполнять российское законодательство. Об этом рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Пока руководство игнорирует исполнение российского законодательства и не удаляет запрещенный контент, о движении к разблокировке этих платформ говорить не стоит", – подчеркнул Хинштейн.

Он также отметил, что корпорация накопила десятки многомиллионных штрафов и даже не пытается урегулировать этот вопрос.

Что касается блокировки видеохостинга YouTube, то, как уточнил Хинштейн, для начала нужна полноценная российская альтернатива.

"Но Google, который владеет YouTube, не стремится избежать этого, продолжая свои недружественные действия в отношении России, популярных блогеров и пользователей", – добавил парламентарий.

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, когда в России заблокируют YouTube.

* Сервисы принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской