НОВОСТИОбщество

В Госдуме рассказали о разблокировке Instagram* в России

Для этого необходимо выполнить лишь одно условие

27 ноября 2023, 10:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: amic.ru
Смартфон / Фото: amic.ru

Instagram* и Facebook* будут разблокированы, когда начнут исполнять российское законодательство. Об этом рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Пока руководство игнорирует исполнение российского законодательства и не удаляет запрещенный контент, о движении к разблокировке этих платформ говорить не стоит", – подчеркнул Хинштейн.

Он также отметил, что корпорация накопила десятки многомиллионных штрафов и даже не пытается урегулировать этот вопрос.

Что касается блокировки видеохостинга YouTube, то, как уточнил Хинштейн, для начала нужна полноценная российская альтернатива.

"Но Google, который владеет YouTube, не стремится избежать этого, продолжая свои недружественные действия в отношении России, популярных блогеров и пользователей", – добавил парламентарий.

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, когда в России заблокируют YouTube.

* Сервисы принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Фото: unsplash.com

Депутат предложил операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

По мнению Антона Горелкина, такое решение позволит меньше изнашивать оборудование
НОВОСТИОбщество

депутаты соцсети

Комментарии 4

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Гость

10:40:39 27-11-2023

ВК лучше заблокируйте! Там этого контента больше, чем в Инсте,

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Гость

10:44:59 27-11-2023

Кто хочет тот инстой пользуется. И никакие запреты не работают.

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Гость

15:45:47 27-11-2023

Гость (10:44:59 27-11-2023) Кто хочет тот инстой пользуется. И никакие запреты не работа... А кто не хочет, тому вообще пофиг. И раньше не пользовались, и сейчас не нужна.

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Гость

12:40:49 27-11-2023

Так им пофиг, тут они скорее всего копейки получали, главный смысл их работы был воздействовать информационно. Так они и сейчас воздействуют, кому надо, блок обходят. Наши хаккеры то американские выборы могут взломать, то инсту закрыть не могут. Не вяжется

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