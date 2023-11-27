В Госдуме рассказали о разблокировке Instagram* в России
Для этого необходимо выполнить лишь одно условие
27 ноября 2023, 10:30, ИА Амител
Instagram* и Facebook* будут разблокированы, когда начнут исполнять российское законодательство. Об этом рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Пока руководство игнорирует исполнение российского законодательства и не удаляет запрещенный контент, о движении к разблокировке этих платформ говорить не стоит", – подчеркнул Хинштейн.
Он также отметил, что корпорация накопила десятки многомиллионных штрафов и даже не пытается урегулировать этот вопрос.
Что касается блокировки видеохостинга YouTube, то, как уточнил Хинштейн, для начала нужна полноценная российская альтернатива.
"Но Google, который владеет YouTube, не стремится избежать этого, продолжая свои недружественные действия в отношении России, популярных блогеров и пользователей", – добавил парламентарий.
Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, когда в России заблокируют YouTube.
* Сервисы принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
10:40:39 27-11-2023
ВК лучше заблокируйте! Там этого контента больше, чем в Инсте,
10:44:59 27-11-2023
Кто хочет тот инстой пользуется. И никакие запреты не работают.
15:45:47 27-11-2023
Гость (10:44:59 27-11-2023) Кто хочет тот инстой пользуется. И никакие запреты не работа... А кто не хочет, тому вообще пофиг. И раньше не пользовались, и сейчас не нужна.
12:40:49 27-11-2023
Так им пофиг, тут они скорее всего копейки получали, главный смысл их работы был воздействовать информационно. Так они и сейчас воздействуют, кому надо, блок обходят. Наши хаккеры то американские выборы могут взломать, то инсту закрыть не могут. Не вяжется