НОВОСТИОбщество

Депутат ГД рассказал, когда в России заблокируют YouTube

На данный момент есть два российских сервиса и один из них должен вытеснить заграничный

08 ноября 2023, 12:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

YouTube в России заблокируют не раньше 2028 года, когда в стране появится полноценная альтернатива, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Антон Горелкин.

Горелкин отметил, что в России уже есть сервис RuTube, основанный в 2006 году, однако он не смог стать конкурентом, из-за того что изначально были приняты неправильные решения.

"Менеджеры стали развивать его по другой модели, и он проиграл. YouTube технологически и идеологически встроился в Рунет, построил самую масштабную сеть доставки контента, внедрил постмодерацию и выиграл по качеству. И мы этот рынок в свое время потеряли", – подчеркнул парламентарий.

Сейчас, указал Горелов, России необходимо создавать альтернативы, потому что для многих YouTube стал вторым телевизором, который используется в информационной войне.

Депутат отметил, что на данный момент есть два российских сервиса и один из них обязан "выстрелить", это RuTube и VK-видео.

"Обоим сервисам уже стоит задуматься о развитии монетизации – прежде всего, чтобы улучшить условия для тех же блогеров", – посоветовал Горелов.

Депутат считает, что в лучшем случае эти сервисы смогут конкурировать с YouTube лет через пять, не меньше.

Ранее другой депутат ГД, Александр Хинштейн, заявил, что в России не станут блокировать YouTube, пока нет адекватной замены.

Фото: unsplash.com

В Госдуме заявили о невозможности заблокировать YouTube

Депутат Антон Горелкин посоветовал публиковать видео не только на зарубежной платформе, но и на отечественных "Дзен" и VK
НОВОСТИПолитика
депутаты интернет

Комментарии 14

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Гость

12:51:17 08-11-2023

Импортозамещени провалили. Теперь за видеохостинги взялись. Работа депутата.

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Гость

13:01:57 08-11-2023

Гость (12:51:17 08-11-2023) Импортозамещени провалили. Теперь за видеохостинги взялись. ... Пример импортозамещения - платежная система МИР сейчас заменила визу и мастеркард. Как бы вы проводили платежи, если бы не национальная платежная система?

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Гость

14:30:51 08-11-2023

Гость (13:01:57 08-11-2023) Пример импортозамещения - платежная система МИР сейчас заме... Эту систему "Мир" послал подальше весь мир. Снова при выезде за границу приходится евро и доллары покупать.

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Гость

14:44:28 08-11-2023

Гость (14:30:51 08-11-2023) Эту систему "Мир" послал подальше весь мир. Снова при выезде... Вы спасибо скажите, что в своей стране можете проводить безналичные платежи. Или охота опять перейти везде на наличку? А то, что "весь мир послал", так вы не в курсе, что Европа и Америка ведут войну против нашей страны? И давят на ту же Турцию, дабы российскую платежную систему никто не поддерживал?

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Гость

00:13:44 09-11-2023

Гость (14:44:28 08-11-2023) Вы спасибо скажите, что в своей стране можете проводить безн... Вот дурни, еще и минусуют. ну давайте, откажитесь от платежной системы МИР. Расплачивайтесь монетками и бумажками, как в старину. Так нет, же! Пользуются, но хаят! Вот точно неблагорадные свиньи.

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Гость

02:59:14 09-11-2023

Гость (14:44:28 08-11-2023) Вы спасибо скажите, что в своей стране можете проводить безн... Европа и Америка ведут? А сколько потерь у Европы и Америки, жертва ТВ?

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Гость

14:45:28 08-11-2023

Гость (14:30:51 08-11-2023) Эту систему "Мир" послал подальше весь мир. Снова при выезде... Её внедряли в другие страны. И еще в прошлом году можно было картой мир расплатиться в ряде стран. если бы не санкции вражеских стран.

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Гость

12:58:35 08-11-2023

не раньше 2028 года --- а к этому времени или ишак или падишах

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Гость

13:05:48 08-11-2023

Гость (12:58:35 08-11-2023) не раньше 2028 года --- а к этому времени или ишак или падиш... опередили)

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Гость

12:59:08 08-11-2023

Тоесть ни какой надежды на светлое будущее у трудящихся нет в ближайшие пять лет.

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Гость

13:22:20 08-11-2023

- И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет! — Гм...Да ведь других же нет. — Вот никаких и не читайте. Собачье сердце

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Гость

13:54:22 08-11-2023

Вредней западной пропаганды может быть только пропаганда нашего государства.

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Конор

14:23:39 08-11-2023

А когда в России заблокируют депутатов? а то чет много тупых развелось. за ютуб они взялись пфф оставьте ютуб в покое, где еще людям видосы смотреть. рутуб по контенту проигрывает.

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Гость

14:42:15 08-11-2023

Одна радость, что еще пять лет можно отечественную бурду не есть. Интересно, а что по этому поводу говорит Васильевич?

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