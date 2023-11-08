На данный момент есть два российских сервиса и один из них должен вытеснить заграничный

08 ноября 2023, 12:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

YouTube в России заблокируют не раньше 2028 года, когда в стране появится полноценная альтернатива, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Антон Горелкин.

Горелкин отметил, что в России уже есть сервис RuTube, основанный в 2006 году, однако он не смог стать конкурентом, из-за того что изначально были приняты неправильные решения.

"Менеджеры стали развивать его по другой модели, и он проиграл. YouTube технологически и идеологически встроился в Рунет, построил самую масштабную сеть доставки контента, внедрил постмодерацию и выиграл по качеству. И мы этот рынок в свое время потеряли", – подчеркнул парламентарий.

Сейчас, указал Горелов, России необходимо создавать альтернативы, потому что для многих YouTube стал вторым телевизором, который используется в информационной войне.

Депутат отметил, что на данный момент есть два российских сервиса и один из них обязан "выстрелить", это RuTube и VK-видео.

"Обоим сервисам уже стоит задуматься о развитии монетизации – прежде всего, чтобы улучшить условия для тех же блогеров", – посоветовал Горелов.

Депутат считает, что в лучшем случае эти сервисы смогут конкурировать с YouTube лет через пять, не меньше.

Ранее другой депутат ГД, Александр Хинштейн, заявил, что в России не станут блокировать YouTube, пока нет адекватной замены.