Депутат ГД рассказал, когда в России заблокируют YouTube
На данный момент есть два российских сервиса и один из них должен вытеснить заграничный
08 ноября 2023, 12:34, ИА Амител
YouTube в России заблокируют не раньше 2028 года, когда в стране появится полноценная альтернатива, рассказал "Парламентской газете" депутат Госдумы Антон Горелкин.
Горелкин отметил, что в России уже есть сервис RuTube, основанный в 2006 году, однако он не смог стать конкурентом, из-за того что изначально были приняты неправильные решения.
"Менеджеры стали развивать его по другой модели, и он проиграл. YouTube технологически и идеологически встроился в Рунет, построил самую масштабную сеть доставки контента, внедрил постмодерацию и выиграл по качеству. И мы этот рынок в свое время потеряли", – подчеркнул парламентарий.
Сейчас, указал Горелов, России необходимо создавать альтернативы, потому что для многих YouTube стал вторым телевизором, который используется в информационной войне.
Депутат отметил, что на данный момент есть два российских сервиса и один из них обязан "выстрелить", это RuTube и VK-видео.
"Обоим сервисам уже стоит задуматься о развитии монетизации – прежде всего, чтобы улучшить условия для тех же блогеров", – посоветовал Горелов.
Депутат считает, что в лучшем случае эти сервисы смогут конкурировать с YouTube лет через пять, не меньше.
Ранее другой депутат ГД, Александр Хинштейн, заявил, что в России не станут блокировать YouTube, пока нет адекватной замены.
12:51:17 08-11-2023
Импортозамещени провалили. Теперь за видеохостинги взялись. Работа депутата.
13:01:57 08-11-2023
Гость (12:51:17 08-11-2023) Импортозамещени провалили. Теперь за видеохостинги взялись. ... Пример импортозамещения - платежная система МИР сейчас заменила визу и мастеркард. Как бы вы проводили платежи, если бы не национальная платежная система?
14:30:51 08-11-2023
Гость (13:01:57 08-11-2023) Пример импортозамещения - платежная система МИР сейчас заме... Эту систему "Мир" послал подальше весь мир. Снова при выезде за границу приходится евро и доллары покупать.
14:44:28 08-11-2023
Гость (14:30:51 08-11-2023) Эту систему "Мир" послал подальше весь мир. Снова при выезде... Вы спасибо скажите, что в своей стране можете проводить безналичные платежи. Или охота опять перейти везде на наличку? А то, что "весь мир послал", так вы не в курсе, что Европа и Америка ведут войну против нашей страны? И давят на ту же Турцию, дабы российскую платежную систему никто не поддерживал?
00:13:44 09-11-2023
Гость (14:44:28 08-11-2023) Вы спасибо скажите, что в своей стране можете проводить безн... Вот дурни, еще и минусуют. ну давайте, откажитесь от платежной системы МИР. Расплачивайтесь монетками и бумажками, как в старину. Так нет, же! Пользуются, но хаят! Вот точно неблагорадные свиньи.
02:59:14 09-11-2023
Гость (14:44:28 08-11-2023) Вы спасибо скажите, что в своей стране можете проводить безн... Европа и Америка ведут? А сколько потерь у Европы и Америки, жертва ТВ?
14:45:28 08-11-2023
Гость (14:30:51 08-11-2023) Эту систему "Мир" послал подальше весь мир. Снова при выезде... Её внедряли в другие страны. И еще в прошлом году можно было картой мир расплатиться в ряде стран. если бы не санкции вражеских стран.
12:58:35 08-11-2023
не раньше 2028 года --- а к этому времени или ишак или падишах
13:05:48 08-11-2023
Гость (12:58:35 08-11-2023) не раньше 2028 года --- а к этому времени или ишак или падиш... опередили)
12:59:08 08-11-2023
Тоесть ни какой надежды на светлое будущее у трудящихся нет в ближайшие пять лет.
13:22:20 08-11-2023
- И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет! — Гм...Да ведь других же нет. — Вот никаких и не читайте. Собачье сердце
13:54:22 08-11-2023
Вредней западной пропаганды может быть только пропаганда нашего государства.
14:23:39 08-11-2023
А когда в России заблокируют депутатов? а то чет много тупых развелось. за ютуб они взялись пфф оставьте ютуб в покое, где еще людям видосы смотреть. рутуб по контенту проигрывает.
14:42:15 08-11-2023
Одна радость, что еще пять лет можно отечественную бурду не есть. Интересно, а что по этому поводу говорит Васильевич?