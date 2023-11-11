Депутат предложил операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

По мнению Антона Горелкина, такое решение позволит меньше изнашивать оборудование

11 ноября 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил мобильным операторам отменить безлимитный доступ к YouTube, чтобы не изнашивать оборудование. Об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, доля трафика сервиса варьируется от 30 до 50%. При этом у операторов есть опции, позволяющие за 100-200 рублей в месяц смотреть YouTube безлимитно.

"Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. Для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube", – сообщил зампред комитета по информационной политике, ИТ и связи.

По мнению парламентария, антимонопольщики вряд ли будут против такого совместного решения участников рынка.

На днях Горелкин заявил, что в России заблокируют YouTube не раньше 2028 года, когда в стране появится полноценная альтернатива. Он также признал, что отечественный Rutube не смог стать конкурентом.