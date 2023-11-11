Депутат предложил операторам отменить безлимитный доступ к YouTube
По мнению Антона Горелкина, такое решение позволит меньше изнашивать оборудование
11 ноября 2023, 20:30, ИА Амител
Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил мобильным операторам отменить безлимитный доступ к YouTube, чтобы не изнашивать оборудование. Об этом он написал в телеграм-канале.
По его словам, доля трафика сервиса варьируется от 30 до 50%. При этом у операторов есть опции, позволяющие за 100-200 рублей в месяц смотреть YouTube безлимитно.
"Готов подарить сотовым операторам отличную идею, как уменьшить износ оборудования прямо сейчас. Для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube", – сообщил зампред комитета по информационной политике, ИТ и связи.
По мнению парламентария, антимонопольщики вряд ли будут против такого совместного решения участников рынка.
На днях Горелкин заявил, что в России заблокируют YouTube не раньше 2028 года, когда в стране появится полноценная альтернатива. Он также признал, что отечественный Rutube не смог стать конкурентом.
21:23:25 11-11-2023
Депутат Государственной Думы избран по избирательному округу № 101 (Кемеровский – Кемеровская область) Вопрос не к этому полупокеру, с мочалкой под носом, а к тем кто его до кормушки допустил . К жителям номер 101 Кемеровская область. Вы нам кого подтянули ???
06:11:12 12-11-2023
А вообще ,"собрать все книги бы да сжечь"! Горе от без ума.
11:07:01 12-11-2023
Ещё чего? Что ещё придумаете господин депутат? А ничего, что нам и смотреть уже нечего? На пенсии нам очень помогает Ютюб, тем более,так историю России ни одна программа по бесплатнным программам ТВ не найти и не посмотреть. Обратите внимание в другую отрасль и направьте силы в другое русло своей деятельности.
12:57:33 12-11-2023
Шибко умный, да?
16:04:38 12-11-2023
Антошка, Антошка, иди копать картошку!