Хоккеист сборной Японии пополнил состав "Динамо-Алтая"

22-летний Ю Сато подписал контракт до окончания сезона 2024/25 года

08 сентября 2024, 07:30, ИА Амител

Ю Сато / Фото: vk.com/hcdaofficial

Состав хоккейного клуба "Динамо-Алтай" пополнил японский спортсмен Ю Сато.

Соглашение с 22-летним форвардом из Страны восходящего солнца рассчитано до окончания сезона 2024/25 года. В прошлом сезоне Сато играл в чемпионате ВХЛ за тульский АКМ и пензенский "Дизель". Суммарно он провел в этих командах 21 матч и набрал девять очков (6+3) по системе "гол плюс пас".

Также в активе нападающего 46 матчей в КХЛ за нижегородское "Торпедо" и 10 очков за результативность, сообщает пресс-служба динамовцев.

Этот чемпионат ВХЛ барнаульцы начали 3 сентября домашней победой над новокузнецким "Металлургом" – 5:2. Следующую игру "Динамо-Алтай" вновь проведет на своем льду 10 сентября против магнитогорской "Магнитки".