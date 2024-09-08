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Хоккеист сборной Японии пополнил состав "Динамо-Алтая"

22-летний Ю Сато подписал контракт до окончания сезона 2024/25 года

08 сентября 2024, 07:30, ИА Амител

Ю Сато / Фото: vk.com/hcdaofficial
Ю Сато / Фото: vk.com/hcdaofficial

Состав хоккейного клуба "Динамо-Алтай" пополнил японский спортсмен Ю Сато.

Соглашение с 22-летним форвардом из Страны восходящего солнца рассчитано до окончания сезона 2024/25 года. В прошлом сезоне Сато играл в чемпионате ВХЛ за тульский АКМ и пензенский "Дизель". Суммарно он провел в этих командах 21 матч и набрал девять очков (6+3) по системе "гол плюс пас".

Также в активе нападающего 46 матчей в КХЛ за нижегородское "Торпедо" и 10 очков за результативность, сообщает пресс-служба динамовцев.

Этот чемпионат ВХЛ барнаульцы начали 3 сентября домашней победой над новокузнецким "Металлургом" – 5:2. Следующую игру "Динамо-Алтай" вновь проведет на своем льду 10 сентября против магнитогорской "Магнитки".

Хоккей Спорт

Комментарии 10

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Гость

08:00:49 08-09-2024

А негров хоккеистов не бываент ?
Так-то прикольно .
Сколько своих воспитанников в клубе играет?

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Гость

09:37:15 08-09-2024

Гость (08:00:49 08-09-2024) А негров хоккеистов не бываент ?Так-то прикольно . С... Бывают, в нхл играют

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знаток

12:07:59 08-09-2024

Гость (09:37:15 08-09-2024) Бывают, в нхл играют... так там и наши играют тима Свечникова или Марченко!

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Ирина.

17:41:27 08-09-2024

Гость (08:00:49 08-09-2024) А негров хоккеистов не бываент ?Так-то прикольно . С... видела чернокожего вратаря. Впечатлило

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Гость

09:37:29 08-09-2024

у него клюшка Тойота,а коньки Ниссан

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Гость

12:35:24 08-09-2024

В нашей раше, в Газмясе, был футболист Абелардо. Сразу напомнило

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Гость

15:59:20 08-09-2024

Сойдет за алтайца, норм!

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Musik

22:53:14 08-09-2024

Гость (15:59:20 08-09-2024) Сойдет за алтайца, норм!... Наверняка. Понтится.

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Гость

07:58:43 09-09-2024

Тренер попросил купить ему японца. Он хотел "Тойоту", а получил Ю Сато =)

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Гость

08:01:49 09-09-2024

Это что, теперь желтолицые не только автохлам нам сплавляют, но и подержанных хоккеистов? Чувствую их скоро китайцы подделывать начнут! )

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