Хоккеист сборной Японии пополнил состав "Динамо-Алтая"
22-летний Ю Сато подписал контракт до окончания сезона 2024/25 года
08 сентября 2024, 07:30, ИА Амител
Состав хоккейного клуба "Динамо-Алтай" пополнил японский спортсмен Ю Сато.
Соглашение с 22-летним форвардом из Страны восходящего солнца рассчитано до окончания сезона 2024/25 года. В прошлом сезоне Сато играл в чемпионате ВХЛ за тульский АКМ и пензенский "Дизель". Суммарно он провел в этих командах 21 матч и набрал девять очков (6+3) по системе "гол плюс пас".
Также в активе нападающего 46 матчей в КХЛ за нижегородское "Торпедо" и 10 очков за результативность, сообщает пресс-служба динамовцев.
Этот чемпионат ВХЛ барнаульцы начали 3 сентября домашней победой над новокузнецким "Металлургом" – 5:2. Следующую игру "Динамо-Алтай" вновь проведет на своем льду 10 сентября против магнитогорской "Магнитки".
08:00:49 08-09-2024
А негров хоккеистов не бываент ?
Так-то прикольно .
Сколько своих воспитанников в клубе играет?
09:37:15 08-09-2024
Гость (08:00:49 08-09-2024) А негров хоккеистов не бываент ?Так-то прикольно . С... Бывают, в нхл играют
12:07:59 08-09-2024
Гость (09:37:15 08-09-2024) Бывают, в нхл играют... так там и наши играют тима Свечникова или Марченко!
17:41:27 08-09-2024
Гость (08:00:49 08-09-2024) А негров хоккеистов не бываент ?Так-то прикольно . С... видела чернокожего вратаря. Впечатлило
09:37:29 08-09-2024
у него клюшка Тойота,а коньки Ниссан
12:35:24 08-09-2024
В нашей раше, в Газмясе, был футболист Абелардо. Сразу напомнило
15:59:20 08-09-2024
Сойдет за алтайца, норм!
22:53:14 08-09-2024
Гость (15:59:20 08-09-2024) Сойдет за алтайца, норм!... Наверняка. Понтится.
07:58:43 09-09-2024
Тренер попросил купить ему японца. Он хотел "Тойоту", а получил Ю Сато =)
08:01:49 09-09-2024
Это что, теперь желтолицые не только автохлам нам сплавляют, но и подержанных хоккеистов? Чувствую их скоро китайцы подделывать начнут! )