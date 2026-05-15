Рассказываем, в чем секрет инновационного аппарата Lefis K27 ICE

15 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJgPPZj

Лазерная эпиляция / Изображение создано с помощью нейросети shedevrum.ai / amic.ru

Выбор оборудования для салона красоты или косметологического кабинета — всегда поиск баланса между надежностью, комфортом клиента и скоростью окупаемости вложений. Если вы ищете аппарат, который закроет эти вопросы с запасом на годы вперед, стоит обратить внимание на профессиональные диодные лазеры, представленные в компании Svoboda Russia ("Свобода Россия"), которая работает на рынке с 2018 года как официальный дилер ведущих мировых брендов, включая Lefis ("Лефис").

Технология глубокого холода

Герой обзора — Lefis K27 ICE ("Лефис Кей27 Айс"). Это эволюционное продолжение легендарной платформы, которое выводит процедуру удаления волос на принципиально новый уровень.

Главное, что отличает Lefis K27 ICE от многих других диодных лазеров на рынке, — революционная система охлаждения. Здесь используют не просто термоэлектрический элемент, а полноценный фреоновый компрессор.

Это дает три неоспоримых преимущества:

быстрое охлаждение кожи прямо во время вспышки, что делает воздействие длины волны 808 Нм практически безболезненным даже на максимальных настройках;

практически полное отсутствие риска ожога эпидермиса при прохождении луча к меланину волоса, поскольку контактная зона насадки стабильно держит отрицательную температуру;

бесперебойная работа на пике мощности лазера без перегрева.

Версия ICE создана для салонов с очень высоким трафиком, где важна каждая секунда, а комфорт клиента стоит на первом месте. Мощность лазера в 1200 Вт обеспечивает быстрое разрушение волосяных фолликулов, а стабильная работа системы охлаждения позволяет проводить сеанс за сеансом без технологических пауз на "отдых" манипулы.

Покупая лазер для эпиляции, вы получаете не просто коробку с техникой, а комплексную экосистему: официальную гарантию, подменный аппарат на время сервиса, обучение работе на оборудовании и даже готовые маркетинговые материалы для привлечения клиентов.

Эргономика, которую оценят мастера

Лазер Lefis K27 ICE разработали с ювелирным вниманием к работе косметолога. Возьмем, к примеру, удлиненный шланг манипулы. Это не просто маркетинговое дополнение, а реальная забота о здоровье спины мастера. Теперь для обработки сложных зон или стоп клиента не нужно двигать корпус аппарата или стоять в неудобной позе.

В сочетании с обновленным интерфейсом на базе Android ("Андроид") управление лазером становится интуитивным, как работа с современным смартфоном. Добавьте сюда встроенный трихоскоп для анализа состояния волосяных фолликулов "до" и "после", а также инфракрасный дезинфектор манипулы — и вы получите полностью автономный кабинет лазерной эпиляции.

Ресурс диодной манипулы составляет 100 млн вспышек, а гарантия на версию ICE — два года.

ИП Валеев Артур Альбертович

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