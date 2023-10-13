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Холодный ветер с дождем усилится на Алтае. Как будет меняться погода до 17 октября

Погода будет "капризничать" несколько дней, а потом начнется мощное потепление

13 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

В Алтайском крае в субботу, 14 октября, будет без осадков, ветер ночью слабый, днем – умеренный, температура ночью от слабоотрицательных до слабоположительных значений. Об этом рассказал amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Эдуард Болгов.

"Днем в воскресенье и ночью в понедельник с прохождением холодного фронта на большей части территории пройдут дожди, усилится ветер, максимальные порывы до 12-17 м/с, температура ночью слабоположительная, днем воздух прогреется до +7...+12 градусов", – отметил синоптик.

Со вторника, 17 октября, в регионе установится ясная без осадков погода. Напомним, в этот день в регионе начнется мощное потепление: воздух будет прогреваться до +16...+21 градуса.

Кадр с трансляции

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Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 4

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Гость

14:20:47 13-10-2023

И вроде всё, как всегда . Всё те же, чашки ложки

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Гость

15:04:46 13-10-2023

Гость (14:20:47 13-10-2023) И вроде всё, как всегда . Всё те же, чашки ложки... Все та же в кране вода, Все тот же стул без ножки

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Элен без ребят

14:44:07 13-10-2023

можно без капризов и сразу потепление?

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Валентина

13:29:49 14-10-2023

И всё о том же с утра щебечет канарейка, ведь у любви у нашей сеелаа батарейка)

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