Погода будет "капризничать" несколько дней, а потом начнется мощное потепление

13 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

В Алтайском крае в субботу, 14 октября, будет без осадков, ветер ночью слабый, днем – умеренный, температура ночью от слабоотрицательных до слабоположительных значений. Об этом рассказал amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Эдуард Болгов.

"Днем в воскресенье и ночью в понедельник с прохождением холодного фронта на большей части территории пройдут дожди, усилится ветер, максимальные порывы до 12-17 м/с, температура ночью слабоположительная, днем воздух прогреется до +7...+12 градусов", – отметил синоптик.

Со вторника, 17 октября, в регионе установится ясная без осадков погода. Напомним, в этот день в регионе начнется мощное потепление: воздух будет прогреваться до +16...+21 градуса.