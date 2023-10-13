Холодный ветер с дождем усилится на Алтае. Как будет меняться погода до 17 октября
Погода будет "капризничать" несколько дней, а потом начнется мощное потепление
13 октября 2023, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае в субботу, 14 октября, будет без осадков, ветер ночью слабый, днем – умеренный, температура ночью от слабоотрицательных до слабоположительных значений. Об этом рассказал amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Эдуард Болгов.
"Днем в воскресенье и ночью в понедельник с прохождением холодного фронта на большей части территории пройдут дожди, усилится ветер, максимальные порывы до 12-17 м/с, температура ночью слабоположительная, днем воздух прогреется до +7...+12 градусов", – отметил синоптик.
Со вторника, 17 октября, в регионе установится ясная без осадков погода. Напомним, в этот день в регионе начнется мощное потепление: воздух будет прогреваться до +16...+21 градуса.
14:20:47 13-10-2023
И вроде всё, как всегда . Всё те же, чашки ложки
15:04:46 13-10-2023
Гость (14:20:47 13-10-2023) И вроде всё, как всегда . Всё те же, чашки ложки... Все та же в кране вода, Все тот же стул без ножки
14:44:07 13-10-2023
можно без капризов и сразу потепление?
13:29:49 14-10-2023
И всё о том же с утра щебечет канарейка, ведь у любви у нашей сеелаа батарейка)