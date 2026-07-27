Хорошая рентабельность. "ТехАгроСервис" представил на Дне поля технику для прямого посева

Алтайская компания продемонстрировала собственную жатку "Победа" и машины известных производителей для технологии "Ноу-тилл"

27 июля 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGRn81X

Команда "Техагросервиса" на Всероссийском дне поля в 2026 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтай — аграрный регион, где умеют работать с землей, получать высокий урожай и быстро оценивать технику в реальных полевых условиях. Поэтому Всероссийский день поля, который проходил 16–18 июля в Сибирском агропарке, стал для местных аграриев не просто выставкой, а площадкой для профессионального диалога. Среди участников — инженерно-агрономический центр "ТехАгроСервис". Компания из Алтайского края производит технику, выступает дилером российских и иностранных заводов и много лет продвигает технологию прямого посева "Ноу-тилл".

От жатки "Победа" до бразильских сеялок

Главный экспонат "ТехАгроСервис" на площадке Дня поля — двухбарабанная (а не однобарабанная, как у многих других производителей) очесывающая жатка "Победа" собственного производства. Ее используют в разных регионах России, а также в Казахстане и странах ближнего зарубежья.

Руководитель "ТехАгроСервиса" Андрей Фоменко рассказал, что такая жатка помогает меньше травмировать пожнивные остатки, оставляет стерню на поле, задерживает снег и влагу, а также снижает риск размыва почвы. "Победа ТАС-7" работает методом обмолота растений на корню без срезания стебля, подходит для уборки зерновых, метелочных культур, риса, льна масличного, конопли и семенников трав.

«В этом году мы представили на Дне поля модернизированную модель с увеличенным диаметром консольного шнека. Она может работать с захватом шесть, семь, восемь и девять метров», — объяснил Андрей Фоменко.

Андрей Фоменко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На площадке также представили технику партнеров, которую "ТехАгроСервис" предлагает хозяйствам для прямого посева. Среди экспонатов — бразильская сеялка точного высева Panther SM ("Пантер Эс-Эм"), кукурузная жатка Bocuda Eagle ("Бокуда Игл") от Vence Tudo ("Венсе Тудо"), а также безрядковая жатка для уборки подсолнечника Orange Seed ("Оранж Сид") российского завода "РоСт".

Кроме того, компания реализует тракторы, технику для обработки почвы, посевные комплексы, опрыскиватели, зерноуборочные машины, очистители зерна и другое оборудование.

"Техагросервис" на Всероссийском дне поля в 2026 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Надежные партнеры

Жатку Orange Seed для уборки подсолнечника на выставке лично представлял председатель совета директоров волгоградской компании "РоСт" Александр Денисенко. Завод выпускает модели шириной 7,8 и 9,8 метра, а также соевые жатки с мягким столом и полотняные — для зерновых. Технику компании используют в разных регионах России, включая Сибирь. Она считается одной из лучших в своем классе благодаря высокому качеству сырья, проработанной технологии и уровню производства.

Для производителя важны не только продажи, но и сервис: часть техники приходит в регион в полуразобранном виде, поэтому дилер должен качественно собрать ее и запустить в работу.

«"ТехАгроСервис" — надежный партнер. Мы работаем уже более пяти лет. Продажи хорошие, сервисная служба надежная. В поля Алтайского края выходит уже более 50 единиц жаток Orange Seed», — подчеркнул Александр Денисенко.

Александр Денисенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще один партнер, который лично посетил мероприятие, — Кузембетьевский РМЗ. Завод производит зерноочистительное, элеваторное и комбикормовое оборудование. Машины используют как небольшие фермерские хозяйства, так и крупные предприятия.

Начальник отдела маркетинга компании Ришат Ахметгараеврассказал, что в Сибири техника востребована.

«Алтайский край, Новосибирская область — очень хорошие, перспективные регионы. Здесь активно работает аграрный сектор, и важно, чтобы у фермеров была надежная техника, ведь сезон короткий — каждый день на счету», — отметил он.

Ришат Ахметгараев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Посевная техника ООО "НАИР" теперь представлена под брендом Arvex ("Арвекс"). О новой линейке рассказал генеральный директор предприятия Андрей Ядыкин.

На День поля завод привез новинку 2026 года — анкерную девятиметровую сеялку Prima 9000 ("Прима"). По словам Ядыкина, машина рассчитана на высокую скорость посева, имеет бункер на 7,5 тыс. литров, разделенный под семена и удобрения, а также электропривод дозаторов. Настройки можно менять из кабины трактора, что упрощает работу механизатора и агронома.

«В Алтайском крае уже работает несколько десятков машин завода, а сервис и запасные части обеспечивает "ТехАгроСервис"», — подчеркнул Андрей Ядыкин.

Андрей Ядыкин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прямой посев

Почти вся техника используется для технологии "Ноу-тилл", которая предполагает прямой посев без традиционной обработки почвы. Такая система помогает сохранять влагу, формировать мульчирующий слой из пожнивных остатков и снижать зависимость хозяйства от части затрат. За счет сохранения влаги и более бережного отношения к почве хозяйство может стабильнее проходить засушливые периоды и получать более ровные всходы. В перспективе это влияет и на урожайность: растения развиваются в более устойчивых условиях, а поле меньше зависит от резких погодных колебаний.

"ТехАгроСервис" не просто продает технику — компания продвигает прямой посев, потому что здесь уверены в перспективности технологии и хорошем результате. Эксперты центра проводят конференции, семинары, обучение персонала, консультации и подбор техники под потребности конкретного фермера.

«Наша задача — сделать почву другой. "Ноу-тилл" — это не просто техника. Мы уходим от зависимости от большого количества минеральных удобрений и начинаем получать урожаи с хорошей рентабельностью», — отметил Андрей Фоменко.

Для аграрного Алтая технология очень перспективна. Климат меняется, затраты растут, а хозяйствам нужно искать решения, которые помогут сохранить влагу, снизить нагрузку на почву и точнее работать с культурой. Именно поэтому на Всероссийском дне поля "ТехАгроСервис" показывает не отдельные машины, а целую технологическую цепочку — от уборки и распределения пожнивных остатков до точного посева и подготовки зерна.

"ТехАгроСервис"

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Тел.: +7 (3852) 53 32 80

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