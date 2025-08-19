Стабильный урожай. Аграриям презентовали сеялки и жатки для технологии "Ноу-Тилл"

Этот ресурсосберегающий подход к возделыванию полей активно развивают на Алтае

Жатка очесывающего типа "Победа" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сельское хозяйство – бизнес прибыльный, но не очень стабильный. Особенно в последние годы фермеры и компании вынуждены искать варианты оптимизации процесса. Кто-то обновляет технику, чтобы повысить производительность труда и урожайность, а кто-то выбирает технологию прямого посева (ее еще называют No-Til ("Ноу-Тилл") или нулевая обработка). Это ресурсосберегающий подход, который позволяет получать хороший результат, затратив меньше средств и времени. На Алтае "Ноу-Тилл" последовательно продвигает ​инженерно-агрономической центр "ТехАгроСервис". Представители компании и ее партнеры представили технологию участникам масштабного агрофорума "День сибирского поля – 2025". Рассказали и показали технику, которая позволяет сеять напрямую, без вспашки.

Что посеял, то пожнешь

No-Til – технология не новая, ее разработали еще в XIX веке. Сегодня прямой посев активно используют в США, Бразилии, Канаде, Австралии. В России, по данным экспертов "ТехАгроСервиса", из 130 млн га земель по этой технологии возделывают 4 млн га. Да и в Алтайском крае многие фермеры системно применяют прямой посев – общая площадь более 600 тысяч гектар, говорит учредитель компании Андрей Фоменко, один из главных адептов технологии в регионе. С годами его уверенность в ее эффективности только крепнет.

Если коротко, то суть в том, что фермер отказывается от механической обработки почвы, не пашет поля. Посев осуществляет специальными сеялками, которые создают только узкие борозды, куда засевают семена и вносят удобрения. Поля остаются застеленными пожнивными остатками, укрываются мульчей, что позволяет сохранить в почве больше влаги, предотвращает эрозию и удобряет после перегнивания. Но самое главное – сокращается временной, топливный, технический и трудовой ресурс, ведь обрабатывать почту в привычном представлении не надо.

«Алтай, пожалуй, самый продвинутый регион России в плане применения "Ноу-Тилл". В каждом регионе РФ есть ее сторонники, этим занимаются в Омске, Челябинске, Самаре, на юге, но у нас – больше всего», – подчеркивает Андрей Фоменко.

Учредитель компании Андрей Фоменко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что важно, при этой технологии проводить работы по уборке можно даже во время непогоды. Да и производительность она дает очень хорошую. По словам Фоменко, два комбайна с такой жаткой обрабатывают столько же, сколько три комбайна с обычной жаткой. При этом техника для нулевой обработки постоянно модернизируется, становясь все более удобной.

Специальная техника

Да, переход на технологию требует специальной техники. Но на рынке много проверенных временем вариантов, причем это не просто сеялки, а универсальные комплексы, которые позволяют одновременно и вскапывать, и вносить семена и удобрения. То есть уже не нужны плуги, культиваторы и другие машины для обработки почвы.

Один из самых популярных на сегодня вариантов – отечественная сеялка "Дон" от партнера "ТехАгроСервиса", компании "НАИР" ("Новые агро-инженерные решения") из Ростовской области. Производитель выпускает 11 механических сеялок и четыре посевных комплекса, которые продают в России и странах СНГ.

«Мы делаем качественную технику из хороших комплектующих. И "Дон" – отличный тому пример. Это универсальная машина, способная работать как по технологии прямого посева, так и по обычной. И сеять можно в любой агроклиматической зоне, любых условиях и по любому агрофону. Это действительно наш флагман. Выпускаем его уже более десяти лет, постоянно усовершенствуя функциональность и качество. Аграрии очень довольны», – пояснил amic.ru коммерческий директор "НАИРа" Дмитрий Ярчук.

Широкозахватный 18-тонный "Дон" позволяет закрыть вопрос с дефицитом кадров, заменяя несколько механизаторов и единиц техники. Он сначала прорезает пожнивные остатки, и тут же по этому следу идет дисковый сошник, который закладывает на необходимую глубину посевной материал. То есть сразу два дела за один проход. Подходит для зерновых и зернобобовых культур.

«И в Алтайском крае он пользуется спросом, потому что у вас много сторонников прямого посева. Думаю, их будет еще больше, потому что агроклиматические условия меняются не в лучшую сторону и многие уже задумываются о переходе на ресурсосберегающие технологии, в том числе и "Ноу-Тилл"», – подчеркнул Ярчук.

Сеялка "Дон" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Есть в арсенале "ТехАгроСервиса" и своя техника – жатка очесывающего типа с символичным названием "Победа". Ее инженеры компании разработали и произвели после начала СВО и ухода с рынка иностранных поставщиков техники. Хит сезона – "Победа ТАС-7".

«Эта очесывающая жатка позволяет равномерно распределять пожнивные остатки, создавая мульчирующий слой и защищая почву от прямых солнечных лучей. В работе она "копирует" рельеф, что особенно важно при уборке короткостебельных культур и полеглых хлебов», – рассказал Андрей Фоменко.

Жатка очесывающего типа "Победа" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще одна нужная любому фермеру машина – опрыскиватель. "ТехАгроСервис" сотрудничает с челябинским предприятием по производству сельскохозяйственной техники "Заря", который на рынке уже почти 30 лет. На "Дне поля" дилер представил прицепной опрыскиватель "Заря 2600". О возможностях техники гостям экспозиции рассказывал лично директор "Зари" Игорь Фирсов.

«Такой опрыскиватель необходим каждому хозяйству, в том числе и при использовании технологии прямого посева. И особенно он актуален сегодня, когда многие вынуждены экономить на почвообработке. Это качественная, надежная техника, которая необходима для возделывания различных сельхозкультур. Успешно работает во многих регионах России и странах ближнего зарубежья», ­– уточнил в беседе с amic.ru Игорь Фирсов.

Опрыскиватель "Заря 2600" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кроме того, в "ТехАгроСервисе" можно приобрести и другую технику для обработки и посева, опрыскиватели, зерноуборочную технику и многое другие отечественного и иностранного производства, в том числе и из Бразилии, где активно развита технология прямого посева. А также тракторы, очистители зерна, погрузчики, бункеры. Всю эту технику можно использовать и для работы по традиционной технологии, так что простаивать она точно не будет. Компания предоставляет сервис и занимается ремонтом (есть мастерские в Гальбштадте Немецкого национального района и в поселке Украинском Косихинского района). Действуют лизинговые программы.

Техника от компании "ТехАгроСервис" на "Дне поля – 2025" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"ТехАгроСервис" не просто производит и предоставляет технику. Это настоящий супермаркет для тех, кто применяет эту почвосберегающую технологию. Компания, а также лично и сам Андрей Фоменко активно развивают "Ноу-Тилл" в родном регионе: проводят конференции и семинары, изучают и обобщают успешный опыт, оказывают хозяйствам услуги по обучению персонала, проводят индивидуальные консультации хозяйствам с привлечением квалифицированных экспертов, рассказывают аграриям о технологии и учат, как повышать урожайность благодаря прямому посеву. Компания даже организовала на Алтае клуб "АмигоТерра" ("Друзья Земли"), который отремонтировал и оборудовал в аграрном университете профильную лабораторию для студентов.

