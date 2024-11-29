Хотел как лучше. Путин извинился перед Меркель за то, что испугал ее своей собакой
В 2007 году российский лидер привел своего лабрадора на встречу с канцлером ФРГ
29 ноября 2024, 12:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин извинился перед экс-канцлером Германии Ангелой Меркель за то, что его собака сильно испугала ее на встрече в 2007 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин пообещал, что если их встреча вдруг снова состоится, то он не допустит такой же ошибки. Президент РФ признался, что не знал о страхе Меркель перед собаками.
"Госпожа Меркель приезжала к нам в гости с визитом. Я уже говорил ей, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то я никогда бы этого не сделал. Наоборот, я хотел создать такую непринужденную, приятную атмосферу", – рассказал Владимир Путин.
Российский лидер решил взять на встречу собаку лишь потому, что видел, как позитивно к домашним питомцам относятся в Европе, в том числе в Германии. Он уточнил, что уже извинялся перед Меркель и теперь хочет обратиться к ней через СМИ.
"Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения. Если ты еще вдруг когда-нибудь – я понимаю, что это маловероятно, – приедешь, то ни в коем случае не буду этого делать", – подчеркнул президент.
Не так давно Ангела Меркель тоже вспоминала российского лидера. В своих мемуарах, которые на тот момент имелись лишь в закрытом доступе, она рассказала, как Трамп на самом деле относится к Путину
12:09:10 29-11-2024
Ангела, пожалуйста, извини меня -- о, они с ней на ты. А она потом сказала, что в Минске обманула
12:27:11 29-11-2024
что-то мне не верится, что не знал... какой тонкий троллинг ))))))))))))
17:57:08 29-11-2024
Гость (12:27:11 29-11-2024) что-то мне не верится, что не знал... какой тонкий троллинг ... А мне не верится, что она вправду испугалась лабрадора Путина. Строит из себя Зою Космодемьянскую в логове Гестапо. Скоро начнет рассказывать, как её пытали во время визитов в РФ))) Врушка старая она. Уже несколько десятилетий педалирует тему собаки Путина, хотя он сразу же извинился, ещё тогда.
13:03:36 29-11-2024
Зачем нам новости 2007 года?
14:38:42 29-11-2024
Гость (13:03:36 29-11-2024) Зачем нам новости 2007 года? ... А тут можно найти намеки, аналогии, параллели.
20:37:48 29-11-2024
Гость (13:03:36 29-11-2024) Зачем нам новости 2007 года? ... Когда нет нового, можно покормить консервами.
13:36:49 29-11-2024
Старая вспомнила кто у них в Германии с собакой тоже ходил?