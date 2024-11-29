Хотел как лучше. Путин извинился перед Меркель за то, что испугал ее своей собакой

В 2007 году российский лидер привел своего лабрадора на встречу с канцлером ФРГ

29 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Встреча Путина и Меркель в 2007 году / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин извинился перед экс-канцлером Германии Ангелой Меркель за то, что его собака сильно испугала ее на встрече в 2007 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин пообещал, что если их встреча вдруг снова состоится, то он не допустит такой же ошибки. Президент РФ признался, что не знал о страхе Меркель перед собаками.

"Госпожа Меркель приезжала к нам в гости с визитом. Я уже говорил ей, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, то я никогда бы этого не сделал. Наоборот, я хотел создать такую непринужденную, приятную атмосферу", – рассказал Владимир Путин.

Российский лидер решил взять на встречу собаку лишь потому, что видел, как позитивно к домашним питомцам относятся в Европе, в том числе в Германии. Он уточнил, что уже извинялся перед Меркель и теперь хочет обратиться к ней через СМИ.

"Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения. Если ты еще вдруг когда-нибудь – я понимаю, что это маловероятно, – приедешь, то ни в коем случае не буду этого делать", – подчеркнул президент.

Не так давно Ангела Меркель тоже вспоминала российского лидера. В своих мемуарах, которые на тот момент имелись лишь в закрытом доступе, она рассказала, как Трамп на самом деле относится к Путину