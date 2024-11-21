Трамп очарован российским лидером

21 ноября 2024, 10:40, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах заявила, что в 2017 году Дональд Трамп был очарован личностью Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Die Zeit.

Меркель рассказала, что Трамп очень подробно расспрашивал ее о Путине.

"Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом", – пишет Меркель.

Экс-канцлер также поделилась неприятными впечатлениями от разговора с Трампом. Еще после первой встречи она решила, что совместная работа во благо общемирового развития с избранным президентом США не сложится.

Меркель отметила, что с ним непросто выстраивать диалог.