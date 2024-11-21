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Меркель рассказала, как Трамп на самом деле относится к Путину

Трамп очарован российским лидером

21 ноября 2024, 10:40, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах заявила, что в 2017 году Дональд Трамп был очарован личностью Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Die Zeit.

Меркель рассказала, что Трамп очень подробно расспрашивал ее о Путине.

"Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом", – пишет Меркель.

Экс-канцлер также поделилась неприятными впечатлениями от разговора с Трампом. Еще после первой встречи она решила, что совместная работа во благо общемирового развития с избранным президентом США не сложится.

Меркель отметила, что с ним непросто выстраивать диалог.

"Мы говорили на разных уровнях: Трамп – на эмоциональном, я опиралась на факты", – заметила экс-канцлер.

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Трамп пообещал усердно работать над завершением конфликта на Украине

Также он намерен разобраться с непростой ситуацией на Ближнем Востоке
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Владимир Путин США Политика Германия

Комментарии 1

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Гость

11:22:10 21-11-2024

во благо общемирового развития --- Трампа волнует развитие США. В отличие от живущих на доходы виртуального выпуска мировой валюты, Трампа волнуют те, кто вынужден производить реальные товары. Произвести что-то материальное трудней, чем просто добвлять самому себе нули в компе и на это жить

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