Меркель рассказала, как Трамп на самом деле относится к Путину
Трамп очарован российским лидером
21 ноября 2024, 10:40, ИА Амител
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах заявила, что в 2017 году Дональд Трамп был очарован личностью Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Die Zeit.
Меркель рассказала, что Трамп очень подробно расспрашивал ее о Путине.
"Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом", – пишет Меркель.
Экс-канцлер также поделилась неприятными впечатлениями от разговора с Трампом. Еще после первой встречи она решила, что совместная работа во благо общемирового развития с избранным президентом США не сложится.
Меркель отметила, что с ним непросто выстраивать диалог.
"Мы говорили на разных уровнях: Трамп – на эмоциональном, я опиралась на факты", – заметила экс-канцлер.
11:22:10 21-11-2024
во благо общемирового развития --- Трампа волнует развитие США. В отличие от живущих на доходы виртуального выпуска мировой валюты, Трампа волнуют те, кто вынужден производить реальные товары. Произвести что-то материальное трудней, чем просто добвлять самому себе нули в компе и на это жить