Художественный музей в Барнауле хотят достроить. Власти заказали новый проект
Власти Алтайского края заказали проектно-сметную документацию достройки музея. На нее планируется потратить максимум 11,5 млн рублей
15 июля 2024, 12:30, ИА Амител
В Барнауле намерены достроить многострадальное здание краевого Художественного музея на пр. Ленина, 88. Сейчас региональные власти ищут подрядчика, который подготовит проектную документацию и выполнит инженерные изыскания для завершения реконструкции. На это из краевого бюджета готовы потратить 11,5 млн рублей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.
Закупка появилась на портале 12 июля, заявки желающие смогут подавать до 31 июля, а итоги лота подведут 5 августа.
Подрядчик приступит к работам с момента подписания контракта. Договор вступит с силу со дня заключения и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Подрядчик должен будет разработать проектную документацию на незавершенные работы, выполнить обмерные работы с использованием и сверкой имеющихся чертежей и выдачей заказчику скорректированных чертежей, а также провести инженерное обследование строительных конструкций, средств связи и электрических сетей с выявлением неисправностей, повреждений и так далее.
Еще компании-победителю предстоит разработать мероприятия по противодействию террористическим актам, предусмотреть вывоз строительных отходов, наружное освещение здания и прилегающей территории и так далее. Рабочую документацию представят после проведения государственной экспертизы. Этапы строительства в проекте не должны быть предусмотрены.
Инженерные изыскания, обследование здания и обмерные работы подрядчик проведет с момента подписания контракта и закончит не позднее чем через 45 дней. 90 дней (с момента подписания договора) у него будет на разработку проектной документации и получение положительного заключения госэкспертизы. И 105 дней (с даты подписания контракта) дается компании-победителю на завершение рабочей документации.
Напомним, что весной 2024 года строительство Художественного музея полностью заморозили из-за проблем с проектно-сметной документацией. Объект, строительство которого началось еще в 2012 году, завершили только на 62%. Тогда в Минстрое говорили, что без корректировки проектно-сметной документации не продолжат строить музей.
Затянулось строительство из-за того, что компания "СтройГАЗ", которая проводила работы, обанкротилась. В итоге контракт расторгли, а работы продолжила компания "Селф" в 2018 году. Сдать музей в эксплуатацию планировали сначала в 2022 году, а потом и в конце 2023-го. Однако здание так и не достроили. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
12:34:53 15-07-2024
Торговля оружием, наркотиками - прошлый век!
12:47:37 15-07-2024
Кто-то ответит за все то что происходит с этой стройкой? Государство платило "Стройгазу", "Селфу" - и где результат?
13:05:28 15-07-2024
Гость (12:47:37 15-07-2024) Кто-то ответит за все то что происходит с этой стройкой? Гос... Это не государство, а налогоплательщики платили и платят. Государство не зарабатывает, оно только распределяет наши с вами деньги. А отвечать оно не будет, потом что пчелы против мёда быть не могут.
14:01:56 15-07-2024
Гость (12:47:37 15-07-2024) Кто-то ответит за все то что происходит с этой стройкой? Гос... коррупция? не думаю!)))
12:51:15 15-07-2024
Браво!!! А потом (в третий или 4-й раз) Шони зайдёт достраивать? Кстати,почему и какие основания у него были 2 раза разрывать контракт?
13:18:51 15-07-2024
И виноватых- нет!?
В Барнауле намерены достроить многострадальное здание краевого Художественного музея - т.е достроить, а не реконструкция, как изначально называлось! У нас все мероприятия вначале по другому называются, идут вначале год, а потом более 10 лет - тфу, тфу....не дай бог.
13:24:50 15-07-2024
А может быть, вместо одного большого надо было открыть 3 или 4 небольших тематических корпуса и выставочных зала музея по всему Барнаулу, включая районы новостроек? Например, "Живопись XIX века" где-нибудь на Ядринцева-Партизанской, а "Алтайский пейзаж" где-нибудь на Ускова
13:26:21 15-07-2024
Гость (13:24:50 15-07-2024) А может быть, вместо одного большого надо было открыть 3 или... виртуал рулит.
15:13:12 15-07-2024
Гость (13:24:50 15-07-2024) А может быть, вместо одного большого надо было открыть 3 или... Музей – это коллекция. Её нельзя раздербанивать на части. Хотя устраивать выездные тематические выставки в разных районах города – это хорошая идея, да! И не только в Барнауле, но и других населенных пунктах края.
18:26:46 15-07-2024
Гость (13:24:50 15-07-2024) А может быть, вместо одного большого надо было открыть 3 или... у какой вы умный.
13:43:28 15-07-2024
Не достроят. Вот за 115 млн. проектную сделают. А за 11,5 млн. - это доход депутата в год. А на музей нету. И ведь никто не сидит за такую коррупцию в масштабах страны. ПАРАДОКС. Там вместо Сеятеля виселица должна быть.
13:48:57 15-07-2024
Золотая жила! Клондайк! Достраивать сразу и хорошо не выгодно! И прокурору пофиг. А почему ему пофиг? Потому что Бастрыкина на него нет.
13:51:24 15-07-2024
Гость (13:48:57 15-07-2024) Золотая жила! Клондайк! Достраивать сразу и хорошо не выгодн... бастрыкин есть. но его нет.
корпускулярно-волновой дуэлизм какой-то...
13:58:59 15-07-2024
Главное,что этот договор будет,наконец-таки,действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств...План разработки мероприятий в случае террористических атак,он же тоже денег стоит.Как и план по обеспечению пожарной безопасности...
13:59:23 15-07-2024
Настоящие художественные галереи должны быть вовсе без окон, внутри должно быть статичное продуманное искуственное освещение, в выгодном свете подсвечивающее произведения искусства. А у нас что? Сотня близко расположенных окон. Во-первых, на внешнюю сторону картины не повесить, во-вторых, ловите все блики, тучки и другие световые помехи. Вглядывайтесь, щурьтесь, слепнете вечером от света дорогие посетители.
14:06:37 15-07-2024
все изначально не правильно (13:59:23 15-07-2024) Настоящие художественные галереи должны быть вовсе без окон,... Но художники, приходя в Выставочный зал, просят сотрудников, по дружбе, выключить искусственное освещение, чтобы увидеть произведение. Не догадываетесь, почему?
18:01:31 15-07-2024
Ответ дилетанту (14:06:37 15-07-2024) Но художники, приходя в Выставочный зал, просят сотрудников... Искуственное освещение надо делать максимально близким к солнечному свету, с широким спектром, и тогда глазкам будет комфортно. Для расширения спектра использовать смесь ламп светодиодных холодного и теплого света, и ламп накаливания. Это если колхозить, а не использовать специальные дорогие решения.
14:11:00 15-07-2024
все изначально не правильно (13:59:23 15-07-2024) Настоящие художественные галереи должны быть вовсе без окон,... а вот с кальянной или с пиццерией таких проблем не было.
14:14:00 15-07-2024
Этапы строительства в проекте не должны быть предусмотрены."
Вот оно,самое "вкусное"!!!! Проект доработают,а достраивать никто и не собирался!!!! Новое в нашей реальности- ежегодно корректируй проекты,осваивай деньги но никогда не заканчивай объекты!!!! И спроса нет.
14:34:39 15-07-2024
Именно, что достраивать! Ведь по сути, Стройгаз проделал огромную работу, возвел здание заново, что было правильным решением, учитывая убитое состояние строения, где ткни стенку пальцем, всё рассыплется. Моё мнение, плохо, конечно, что власти не помогли Стройгазу довести начатое. А потом провели тендер «на реконструкцию», прописав условия, которым мог соответствовать только Селф. Хотя никакой реконструкцией и не пахло: необходимо было сделать внутреннюю отделку в новом здании. Если бы был честный тендер, могла выиграть строительная организация, которой был бы в радость сей заказ и они бы давно завершили объект. Но отдали Селфу, а ему такая «мелочь», как отделка нового музейного здания, оказалась не нужна!
15:28:57 15-07-2024
Очень хочется дожить до того момента, когда разрежут ленточку на открытии музея и после начнется череда громких уголовных дел и посадок всех тех, кто кормился у этой кормушки. От папы и до нынешних "эффективных менеджеров и управленцев". И да, правильно кто то сказал, что вместо сеятеля там должна стоять висилица. Ну или плаха с топором.
16:11:33 15-07-2024
За 11,5 млн можно туалет в Москве построить.
17:05:10 15-07-2024
Мазай (16:11:33 15-07-2024) За 11,5 млн можно туалет в Москве построить. ... Вчера смотрела видео, как семья делает ремонт в Калининграде в старом немецком доме, что у них ценится. Площадь 90 квадратов, два входа, один из подъезда, другой из сада. Купили за 10 млн р.
17:29:14 15-07-2024
Мазай (16:11:33 15-07-2024) За 11,5 млн можно туалет в Москве построить. ... а мы идем в сторону загнивающих сша, где общественны туалет $1.7 млн стоил.
23:19:35 15-07-2024
Там проблема в том, что после сдачи надо будет его капитально ремонтировать, а деньги уже освоены, сидеть не кто не хочет.
23:40:03 15-07-2024
Продать Ракшину за эти деньги под снос, и строительство элитного жилого комплекса
с закрытым двором и подземной парковкой.
11:38:35 16-07-2024
Тут чинушей садить надо за постоянное выделение средств!
14:40:10 16-07-2024
Ой, не даром столько тянут.. Это уже о многом говорит)
15:19:28 16-07-2024
Гость (14:34:39 15-07-2024) Именно, что достраивать! Ведь по сути, Стройгаз проделал огр... Вы не поняли. Для того и обанкротили Стройгаз, чтобы всё строительство в городе вёл Шония... была проведена стройэкспертиза - что изменилось? Ещё одну проведут, потом ещё... Возникло чувство у меня, что в конце концов признают этот долгострой не подлежащему к дальнейшему ремонту и на его месте возведут новострой... Кто вернёт потраченные народные деньги? Где прокуратура и стройнадзор?!