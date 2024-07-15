Власти Алтайского края заказали проектно-сметную документацию достройки музея. На нее планируется потратить максимум 11,5 млн рублей

15 июля 2024, 12:30, ИА Амител

Художественный музей в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле намерены достроить многострадальное здание краевого Художественного музея на пр. Ленина, 88. Сейчас региональные власти ищут подрядчика, который подготовит проектную документацию и выполнит инженерные изыскания для завершения реконструкции. На это из краевого бюджета готовы потратить 11,5 млн рублей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Закупка появилась на портале 12 июля, заявки желающие смогут подавать до 31 июля, а итоги лота подведут 5 августа.

Подрядчик приступит к работам с момента подписания контракта. Договор вступит с силу со дня заключения и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Подрядчик должен будет разработать проектную документацию на незавершенные работы, выполнить обмерные работы с использованием и сверкой имеющихся чертежей и выдачей заказчику скорректированных чертежей, а также провести инженерное обследование строительных конструкций, средств связи и электрических сетей с выявлением неисправностей, повреждений и так далее.

Еще компании-победителю предстоит разработать мероприятия по противодействию террористическим актам, предусмотреть вывоз строительных отходов, наружное освещение здания и прилегающей территории и так далее. Рабочую документацию представят после проведения государственной экспертизы. Этапы строительства в проекте не должны быть предусмотрены.

Инженерные изыскания, обследование здания и обмерные работы подрядчик проведет с момента подписания контракта и закончит не позднее чем через 45 дней. 90 дней (с момента подписания договора) у него будет на разработку проектной документации и получение положительного заключения госэкспертизы. И 105 дней (с даты подписания контракта) дается компании-победителю на завершение рабочей документации.

Напомним, что весной 2024 года строительство Художественного музея полностью заморозили из-за проблем с проектно-сметной документацией. Объект, строительство которого началось еще в 2012 году, завершили только на 62%. Тогда в Минстрое говорили, что без корректировки проектно-сметной документации не продолжат строить музей.

Затянулось строительство из-за того, что компания "СтройГАЗ", которая проводила работы, обанкротилась. В итоге контракт расторгли, а работы продолжила компания "Селф" в 2018 году. Сдать музей в эксплуатацию планировали сначала в 2022 году, а потом и в конце 2023-го. Однако здание так и не достроили. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.