Виктор Томенко пообещал достроить проблемный Художественный музей в Барнауле

Сроки сдачи многострадального объекта переносили несколько раз

23 ноября 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: проект музея

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии 23 ноября пообещал завершить строительство Государственного художественного музея в Барнауле на площади Октября.

"Как-нибудь мы этот объект достроим", – сказал глава региона, отвечая на вопрос о необходимости появления новых культурных учреждений в регионе.

Также губернатор отметил, что Министерство культуры края прорабатывает вопрос о строительстве новых зданий для Новоалтайского художественного училища. Для этого необходимо не менее 1,5 миллиарда рублей.

"Но вопрос с повестки дня не снимается", – добавил Томенко.

Строительство Художественного музея началось в 2012 году. Компания "СтройГАЗ" выполнила только 70% работ и обанкротилась. В итоге контракт расторгли, а работы продолжили только в 2018 году. В общей сложности на строительство объекта потратили уже около 1,7 миллиарда рублей. Сдать музей планировали сначала в 2022 году, потом – в конце 2023-го. В итоге сроки снова сдвинули почти на девять месяцев. Не факт, что его завершат и в конце 2024 года.