Виктор Томенко пообещал достроить проблемный Художественный музей в Барнауле
Сроки сдачи многострадального объекта переносили несколько раз
23 ноября 2023, 17:32, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии 23 ноября пообещал завершить строительство Государственного художественного музея в Барнауле на площади Октября.
"Как-нибудь мы этот объект достроим", – сказал глава региона, отвечая на вопрос о необходимости появления новых культурных учреждений в регионе.
Также губернатор отметил, что Министерство культуры края прорабатывает вопрос о строительстве новых зданий для Новоалтайского художественного училища. Для этого необходимо не менее 1,5 миллиарда рублей.
"Но вопрос с повестки дня не снимается", – добавил Томенко.
Строительство Художественного музея началось в 2012 году. Компания "СтройГАЗ" выполнила только 70% работ и обанкротилась. В итоге контракт расторгли, а работы продолжили только в 2018 году. В общей сложности на строительство объекта потратили уже около 1,7 миллиарда рублей. Сдать музей планировали сначала в 2022 году, потом – в конце 2023-го. В итоге сроки снова сдвинули почти на девять месяцев. Не факт, что его завершат и в конце 2024 года.
17:50:57 23-11-2023
Лучше бы пообещал пересажать всех, кто создал эти проблемы
19:35:54 23-11-2023
А зачем строить здание художественного училища в Новоалтайске? Чтобы юные художники и преподаватели мотались по электричкам в Алтайку? Давно пора перевести учебное заведение в Барнаул!
08:58:37 24-11-2023
Гость (19:35:54 23-11-2023) А зачем строить здание художественного училища в Новоалтайск... Новоалтайское художественное училище (НаХУ) было испокон веку, предлагаете закрыть его что ли?
11:53:56 24-11-2023
Гость (08:58:37 24-11-2023) Новоалтайское художественное училище (НаХУ) было испокон век... так себе удовольствие, если честно, каждый день ездить в Алтайку. я имела честь учиться в этом училище когда-то.
13:56:57 25-11-2023
Элен без ребят (11:53:56 24-11-2023) так себе удовольствие, если честно, каждый день ездить в Алт... А ничего, что с Новоалтайска также ездят в Барнаул учиться на электричках? Или Барнаульцы такие сладкие все, что в электричке боятся проехать? Мы гордимся своим училищем и переносить никуда не дадим!!!
12:20:26 24-11-2023
Гость (08:58:37 24-11-2023) Новоалтайское художественное училище (НаХУ) было испокон век... Вот именно! НаХУ))) необходимо перевести в Барнаул (вместо со студентами и преподавателями), название сменится на более благозвучное)))
16:17:26 24-11-2023
Гость (08:58:37 24-11-2023) Новоалтайское художественное училище (НаХУ) было испокон век... училищу давали здание на ул Горького за Динамо, но в то время не нашлось денег на ремонт.
20:11:35 23-11-2023
Художественное училище – учебное заведение для жителей всего края, а не только для новоалтайцев , коих там 0,0001%. Давно пора исправить ошибку, допущенную в советское время – построить новое помещение или передать подходящее из уже имеющихся площадей в Барнауле. Уже много десятков лет студенты и педагоги вынуждены ездить ежедневно из Барнаула в Новоалтайск.
11:31:02 24-11-2023
Гость (20:11:35 23-11-2023) Художественное училище – учебное заведение для жителей всего... педагоги могут жить в Новоалтайске. А студенты могут там квартиры снимать. По той де логике можно перенести Политех в Бийск, чтобы Бийским студентам удобней было.
12:13:08 24-11-2023
Гость (11:31:02 24-11-2023) педагоги могут жить в Новоалтайске. А студенты могут там ква... Как раз по вашей логике надо переносить весь АлтГТУ в Бийск! То есть в случае с техническим университетом вы понимаете абсурдность устройства учебного заведения краевого масштаба в Бийске! А вот иди отизм расположения художественного училища (ранее единственного художественного учебного заведения в крае) в Алтайке ничем объяснить нельзя, ничем! Учащиеся, в основном несовершеннолетние, ездят из Барнаула на учебу на электричке, понятно, что и в вечернее время тоже. Разве это не опасно? Если большинство студентов из Барнаула ( а в краевой столице размещены 1/3 жителей края) и других городов и сёл нашего региона, зачем училище дислоцируется в Новоалтайске?
20:27:12 23-11-2023
Только не это!!!!Как же деньги отмывать!Столько лет кормимся!
20:36:33 23-11-2023
проще художников мобилизовать Оно- И дешевле И полезнее Чем строить им панимаеш музей, училище, а они стране потом что? Листовки с пропагандой?
21:40:16 23-11-2023
Гость (20:36:33 23-11-2023) проще художников мобилизовать Оно- И дешевле И полезнее ... Вы в музее никогда не бывали? Хотя бы в школьные годы с учителем, если родители не водили? Вообще-то музей для всех, не только для художников.
21:43:46 23-11-2023
Гость (20:36:33 23-11-2023) проще художников мобилизовать Оно- И дешевле И полезнее ... В училище идут в основном после 9 класса. Куда вы собрались 15-ти летних мобилизовывать? На манер хохлов?
23:44:45 23-11-2023
"Как-нибудь мы этот объект достроим.... Когда??? Нет такой даты "Как-нибудь". Иди Виктор Петрович и учись.
07:44:37 24-11-2023
Бггг) вот это я понимаю ответ) ответ серьезного человека) не мальчика, но мужа) как-нибудь достроим))))) достойно сказано) браво)
12:28:36 24-11-2023
Гость (07:44:37 24-11-2023) Бггг) вот это я понимаю ответ) ответ серьезного человека) не... зато правдиво, он уже инаугурировался, можно и так отвечать
10:10:33 24-11-2023
Меня давно мучает вопрос - а будет чем заполнить этот многострадальный музей в случае, если все-таки его достроят?
11:40:02 24-11-2023
Гость (10:10:33 24-11-2023) Меня давно мучает вопрос - а будет чем заполнить этот многос... Конечно будет, чем заполнить! современное искусство никто не отменял жеж! Навешают черных квадратов и налепят "больших глин".
12:06:23 24-11-2023
гость (11:40:02 24-11-2023) Конечно будет, чем заполнить! современное искусство никто не... с каких пор черный кквадрат стал современным искуством?
12:36:29 24-11-2023
Гость (10:10:33 24-11-2023) Меня давно мучает вопрос - а будет чем заполнить этот многос... В музее насчитывается более 13 тысяч произведений основных видов и жанров изобразительного искусства. Коллекция состоит из разделов православного искусства XVI—XX веков, отечественного искусства XVIII—XX веков, профессионального и народного искусства Сибири и Алтая конца XVIII—XXI веков, а также небольших разделов античного и западноевропейского искусства. Самой обширной является коллекция произведений профессиональных художников Алтая. Сюда входит творческое наследие первых художников Алтая: Г. И. Гуркина, А. О. Никулина, А. Н. Борисова, а также членов объединения 1920-х годов «Алтайское художественное общество». Наиболее значительную часть коллекции алтайского профессионального искусства составили работы художников второй половины XX века: Г. Ф. Борунова, М. Я. Будкеева, А. Г. Вагина, В. А. Зотеева, Н. П. Иванова, М. Д. Ковешниковой, Ю. Н. Панина, В. Ф. Рублева, Ф. А. Филонова, А. П. Фризена, Л. Р. Цесюлевича, С. И. Чернова, А. А. Югаткина.
16:20:17 24-11-2023
Гость (10:10:33 24-11-2023) Меня давно мучает вопрос - а будет чем заполнить этот многос... с этим нет проблем. Да там и места не много, половина выставочной площади занимают окна.
12:27:41 24-11-2023
Государственный художественный музей Алтайского края (до 1993 года — Алтайский краевой музей изобразительных и прикладных искусств) — музей в Барнауле. Расположен в районе площади Октября в здании по проспекту Ленина, 88. Однако в связи с реконструкцией с 2012 года основное здание закрыто, а экспозиции временно размещены по адресу улица Максима Горького, дом 16.
12:30:03 24-11-2023
Музей основан в 1959 году, но история появления в Барнауле художественного музея имеет более давнюю историю. Известный учёный-изобретатель и начальник Колывано-Воскресенских заводов на Алтае Петр Козмич Фролов обладал уникальной художественной коллекцией, в которую входили картины многих известных русских и западноевропейских художников, среди которых несколько живописных произведений кисти Рембрандта. Эти работы положили начало собранию художественного отдела Алтайского краеведческого музея, созданного Фроловым в 1823 году. Позднее в 1920 году был открыт Художественный музей в здании бывшей церкви Дмитрия Ростовского на площади Спартака. Коллекция включала работы таких художников, как Малевич, Кандинский, Кончаловский, Лентулов, Куприн, Крымов, Ларионов, Кузнецов; произведения мастеров русской академической живописи, фламандской школы, школы Пуссена, Рубенса, Ван Дейка. Этот музей просуществовал недолго и в середине 1920-х годов музей был закрыт, а его коллекция исчезла. К концу 1950-х годов, в связи с активным освоением целинных земель, с целью приобщения жителей целинного края к высокой культуре, к шедеврам русского и советского искусства вышли приказы Совета министров РСФСР о создании художественных музеев в азиатской части России — городах Зауралья, Сибири, Алтая. Художественный музей в Барнауле был открыт 6 марта 1959 года.
12:32:13 24-11-2023
Коллекция музея создавалась на основе произведений художественного отдела Краеведческого музея это прежде всего работы художников Барнаула XIX — начала XX веков: Авилова, Кончаловского, Осьмеркина. Кроме того в фонды музея поступали произведения с крупных художественных выставок и частных коллекций, а также из Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Исторического музея, Научно-исследовательского музея АХ СССР, Павловского дворца-музея.
13:09:18 24-11-2023
Новоалтайское художественное училище необходимо перевести в Барнаул как цельное учебное заведение, не побоюсь громкого определения, как сложившуюся художественную школу региона со своими традициями и системой преподавания. Сохранить идентичность. Не присоединять ни к чему и не вливать никуда, не реформировать. А то знаем мы эти «реформы», равнозначные уничтожению всего хорошего, что удалось сберечь поколениям жителей края
14:03:34 24-11-2023
Смотрите, в связи с политической обстановкой Википедия утратила часть информации, связанной с Россией. Как ни удивительно, но статья об Алтайском художественном музее осталась. Чем объяснить? С одной стороны, западные редакторы не могут отрицать значимость такого важного культурного фактора, как художественная ценность коллекции музея. С другой стороны – в Википедии отмечено, что музей на реставрации аж с 2012 года(!), что, по мнению западных кураторов, показательно как отношение России к искусству.