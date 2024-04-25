Готов на 62%. Строительство худмузея в Барнауле остановили из-за проблем с проектом

Сроки сдачи Художественного музея Алтайского края перенесли. Вновь. Снова. Опять. В очередной раз

25 апреля 2024, 07:15, Вячеслав Кондаков

Как идет строительство Художественного музея Алтайского края / Фото: amic.ru

Строительство Государственного художественного музея Алтайского края на площади Октября полностью заморозили из-за проблем в проектно-сметной документации. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ региона. В настоящее время объект, возведение которого началось еще в 2012 году, готов только на 62%. За это время на работы потратили более миллиарда рублей. Сроки сдачи музея переносили уже несколько раз. Когда он будет достроен – пока неизвестно.

Почему строительство Художественного музея отложили?

Как пояснили в Министерстве строительства и ЖКХ, в ходе реконструкции здания обнаружили дополнительные виды работ. В частности, из-за санкций необходимо заменить часть комплектующих и оборудования. Без корректировки проектно-сметной документации продолжать строить музей не планируют. При этом в ведомстве сообщили, что проектно-сметную документацию откорректировали в 2023 году. Уже якобы получено положительное заключение государственной экспертизы.

И когда наконец-то достроят музей?

Неизвестно. Учитывая, что за 12 лет с начала работ музей "готов" только на 62%, то на оставшиеся 38% потребуется (по нашим подсчетам) семь лет и три месяца.

Также неизвестно, во сколько обойдутся работы. Ожидалось, что вместе с оборудованием Художественный музей будет "стоить" в районе 1,6-1,7 миллиарда рублей.

"Сметная документация в настоящий момент дорабатывается, поэтому окончательная стоимость и сроки завершения с учетом корректировки сметной документации будут сформированы на основании повторного заключения КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края", – пояснили в ведомстве.

А что хоть успели сделать за 12 лет?

Завершили строительство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей. Также сделали под чистовую отделку третий и четвертые этажи здания, смонтировали напольное покрытие, систему вентиляции и двери. Сделали усиление стен и колонн.

А из-за чего музей вообще так долго строят?

Многие барнаульцы уже не верят, что когда-нибудь здание музея сдадут в эксплуатацию. Строительство началось в 2012 году. Компания "СтройГАЗ" выполнила только часть работ и обанкротилась. В итоге контракт расторгли, а работы продолжила только в 2018 году одна из барнаульских компаний. Сдать музей планировали сначала в 2022 году, потом – в конце 2023-го, а позже краевые власти вообще перестали рассказывать о ходе строительных работ. За это время на фасаде горе-музея появились трещины.

История о недостроенном в центре Барнаула музее вышла на федеральный уровень. В 2023 году во время концерта в Барнауле над музеем пошутила команда КВН "Камызяки", назвав его "вообще несдатым".

Пока строили культурный объект, в стране состоялась Олимпиада в Сочи, произошел "Майдан" на Украине, а потом уже СВО. Прошли три чемпионата мира по футболу, а в США сменились три президента. Кроме того, в отставку ушел губернатор Алтайского края Александр Карлин, который и был инициатором реконструкции музея. Пришедший на его смену Виктор Томенко в ходе последней прямой линии в декабре 2023 года сообщил, что музей "будет обязательно достроен".

Подробную историю возведения Государственного художественного музея Алтайского края можно почитать по ссылке.