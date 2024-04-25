Готов на 62%. Строительство худмузея в Барнауле остановили из-за проблем с проектом
Сроки сдачи Художественного музея Алтайского края перенесли. Вновь. Снова. Опять. В очередной раз
25 апреля 2024, 07:15, Вячеслав Кондаков
Строительство Государственного художественного музея Алтайского края на площади Октября полностью заморозили из-за проблем в проектно-сметной документации. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ региона. В настоящее время объект, возведение которого началось еще в 2012 году, готов только на 62%. За это время на работы потратили более миллиарда рублей. Сроки сдачи музея переносили уже несколько раз. Когда он будет достроен – пока неизвестно.
Почему строительство Художественного музея отложили?
Как пояснили в Министерстве строительства и ЖКХ, в ходе реконструкции здания обнаружили дополнительные виды работ. В частности, из-за санкций необходимо заменить часть комплектующих и оборудования. Без корректировки проектно-сметной документации продолжать строить музей не планируют. При этом в ведомстве сообщили, что проектно-сметную документацию откорректировали в 2023 году. Уже якобы получено положительное заключение государственной экспертизы.
И когда наконец-то достроят музей?
Неизвестно. Учитывая, что за 12 лет с начала работ музей "готов" только на 62%, то на оставшиеся 38% потребуется (по нашим подсчетам) семь лет и три месяца.
Также неизвестно, во сколько обойдутся работы. Ожидалось, что вместе с оборудованием Художественный музей будет "стоить" в районе 1,6-1,7 миллиарда рублей.
"Сметная документация в настоящий момент дорабатывается, поэтому окончательная стоимость и сроки завершения с учетом корректировки сметной документации будут сформированы на основании повторного заключения КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края", – пояснили в ведомстве.
А что хоть успели сделать за 12 лет?
Завершили строительство кровли, наружных и внутренних инженерных сетей. Также сделали под чистовую отделку третий и четвертые этажи здания, смонтировали напольное покрытие, систему вентиляции и двери. Сделали усиление стен и колонн.
А из-за чего музей вообще так долго строят?
Многие барнаульцы уже не верят, что когда-нибудь здание музея сдадут в эксплуатацию. Строительство началось в 2012 году. Компания "СтройГАЗ" выполнила только часть работ и обанкротилась. В итоге контракт расторгли, а работы продолжила только в 2018 году одна из барнаульских компаний. Сдать музей планировали сначала в 2022 году, потом – в конце 2023-го, а позже краевые власти вообще перестали рассказывать о ходе строительных работ. За это время на фасаде горе-музея появились трещины.
История о недостроенном в центре Барнаула музее вышла на федеральный уровень. В 2023 году во время концерта в Барнауле над музеем пошутила команда КВН "Камызяки", назвав его "вообще несдатым".
Пока строили культурный объект, в стране состоялась Олимпиада в Сочи, произошел "Майдан" на Украине, а потом уже СВО. Прошли три чемпионата мира по футболу, а в США сменились три президента. Кроме того, в отставку ушел губернатор Алтайского края Александр Карлин, который и был инициатором реконструкции музея. Пришедший на его смену Виктор Томенко в ходе последней прямой линии в декабре 2023 года сообщил, что музей "будет обязательно достроен".
Подробную историю возведения Государственного художественного музея Алтайского края можно почитать по ссылке.
07:25:25 25-04-2024
кто-то пилит-пилит...... хорошая кормушка....
08:03:54 25-04-2024
зашел почитать комментарии..., а их нет. И понятно - что тут сказать? Нет слов.
08:04:43 25-04-2024
Самая Большая афера краевой администрации со времён Карлина это строительство художественного музея! Величайшая кормушка по отмываю бюджетных денег.
08:07:01 25-04-2024
Администрация, а вам самим не стремно, или вы в доле? в центре города, идет такой масштабный многолетний распил денег налогоплательщиков. И всех всё устраивает!!!???
Может пора начинать активистам писать жалобы в москву, чтобы приехали, глянули, проверили...тогда глядишь и быстренько все достроят, когда обратят внимание свыше?
Ну совесть то иметь надо! Совсем оборзели!
08:58:24 25-04-2024
Ну что сказать. Эрмитаж строился почти сто лет. Видимо у нас хотят сделать как минимум не хуже!
09:07:08 25-04-2024
с таким темпом строительства он скоро разрушаться начнет.
10:05:42 25-04-2024
Гость (09:07:08 25-04-2024) с таким темпом строительства он скоро разрушаться начнет.... Почему "начнёт"? Левая часть крыла Ленинского проспекта уже отправилась в независимое плавание. Может стОит его обрушить и хотя-бы асимметричную конструкцию достроить? Уменьшится площадь? Так и на оставшейся нечего "музировать".
11:02:01 25-04-2024
Гость (09:07:08 25-04-2024) с таким темпом строительства он скоро разрушаться начнет.... Исторические развалины тоже имеют свою ценность. Вспомните Помпеи...
16:24:39 25-04-2024
Гость (11:02:01 25-04-2024) Исторические развалины тоже имеют свою ценность. Вспомните П... Ещё Садом и Гомору вспомните,больше по смыслу подходит!
12:41:35 25-04-2024
Гость (09:07:08 25-04-2024) с таким темпом строительства он скоро разрушаться начнет.... давно уже начал, фасаду точно ремонт нужен
16:21:31 25-04-2024
Гость (09:07:08 25-04-2024) с таким темпом строительства он скоро разрушаться начнет.... уже начал,подойдите к нему и посмотрите ,трещины от фундамента пошли
09:08:30 25-04-2024
Не думаю, что вам принципиально надо место экономить, значит худмузей написано специально, и дальше заголовок можно было и не раскрывать, sapienti sat
09:23:17 25-04-2024
Я думаю если над ним разрешить построить ЖК то уже к новому году музей распахнёт двери для первых посетителей, а уютные квартиры в самом центре столицы встретят своих новых хозяев.
09:56:35 25-04-2024
"... работы продолжила только в 2018 году одна из барнаульских компаний..."
Компания весьма известная и крупная. Видимо её название не упомянуто умышленно, дабы не наносить урон её репутации.
Да и проектную документацию разрабатывала вполне конкретная организация, коли проблемы в ней.
Однако по тексту и комментариям виновник один - Администрация.
10:17:48 25-04-2024
Обязать тех кто не сдал в 2022, за выделенные тогда деньги закончить ремонт, а нехватающую сумму за их счёт. Скоро стоимость будет как стадиона в Питере, и никто за это ответственности не несёт. Обидно за барнаульцев
10:32:16 25-04-2024
Его уже надо будет капитально ремонтировать, когда построят.
11:05:48 25-04-2024
" В частности, из-за санкций необходимо заменить часть комплектующих и оборудования" - че, на желтую краску (судя по фото с голой задней частью) тоже санкции распространились?
11:16:00 25-04-2024
а надзорные органы не хотят задаться вопросом что там происходит и почему?
равно как фирму подрядчика не хотят внести в реестр недобросовестных, а следовательно никакие сделки с ней не проводить, в том числе и по земле? Что-то мне подсказывает, что музей быстро достроят в таком случае.
11:33:38 25-04-2024
Выхода нет. Это замкнутый круг, созданный законодательством и правилами организации закупок. Если даже завтра Томенко прикажет срочно достроить, у него не получится. Пусть разваливается, сейчас очень популярны экскурсии на "заброшки", будем осваивать. Италия и Греция 300 лет показывает туристам руины и нормально живет.
12:16:25 25-04-2024
ВКл. (11:33:38 25-04-2024) Выхода нет. Это замкнутый круг, созданный законодательством ... Слеза почти выступила. Никакого админ. ресурса за ним нет, госэкспертиза тоже слыхать не слыхала. Что же он сделает?
11:39:41 25-04-2024
Противно всё это.
11:52:22 25-04-2024
Здание стоит. Денег нет и так все и пущено на самотек. А разве нельзя это здлание сдать в аренду под торговый центр? Предприниматели его достроят за свой счет и за это будут скажем лет пять торговать в нем?
11:54:16 25-04-2024
Можно сделать как это было с требующим ремонта ласточкиным гнездом в Крыму. Здание сдали под ресторан и за счет аренды собрали деньги на ремонт
13:37:27 25-04-2024
Гость (11:54:16 25-04-2024) Можно сделать как это было с требующим ремонта ласточкиным г... . Не хочу ресторан! Хочу музей!
16:26:55 25-04-2024
Гость (13:37:27 25-04-2024) . Не хочу ресторан! Хочу музей!
13:09:20 25-04-2024
Снести вообще этот разрушающийся позор и сделать на этом месте сквер, которых так мало городе
14:03:33 25-04-2024
Гость (13:09:20 25-04-2024) Снести вообще этот разрушающийся позор и сделать на этом мес... Во-от! Этого и добиваются заинтересованные лица! Снести здание , но не для сквера, а для многоэтажки наподобие ЖК Столичный. Часто вижу комменты, что нечего размещать в музее( это они, агенты застройщиков, раскатавших губу на лакомое местечко)! Хотя тысячи замечательных произведений искусства томятся ныне в непредусмотренных помещениях, многие картины вообще не доступны зрителям.
14:52:23 25-04-2024
Нет возможности приобрести климатическое оборудование, заложите ниши для его установки в будущем, достраивайте музей, как есть! Музейные экспонаты и так сейчас хранятся без спецоборудования, только черт знает где, пора их вернуть в свой дом!
16:48:00 25-04-2024
Гость (14:52:23 25-04-2024) Нет возможности приобрести климатическое оборудование, зало... О чем вы вообще говорите? Об экспонатах? Да их нет попросту, а те, что имеются , так те вообще не представляют какой либо художественной ценности. У нас не Москва, не Питер, так что выставлять в экспозицию особо и нечего.
17:21:35 25-04-2024
Гость (16:48:00 25-04-2024) О чем вы вообще говорите? Об экспонатах? Да их нет попросту,... Хватит нести чушь! Посмотрите в вики статью о краевом художественном музее. И не тебе судить о художественной ценности произведений, главное, что ты знаешь, сколько стоит цемент и кирпич, больше тебе не надо. В музеи всё равно не ходишь.
23:00:02 25-04-2024
Гость (17:21:35 25-04-2024) Хватит нести чушь! Посмотрите в вики статью о краевом художе... В каждом российском городе хранятся "подлинники" Айвазовского и других известных художников, вам не кажется это странным? И да, в музеях бываю часто, т.к. постоянно проживаю в Питере. И уж разницу в экспонатах прекрасно вижу.
06:56:48 26-04-2024
Гость (23:00:02 25-04-2024) в музеях бываю часто, т.к. постоянно проживаю в Питере. Странно, но IP- адрес барнаульский и совсем не питерский. В отпуск прилетели? Старушку мать проведать?
18:30:58 25-04-2024
Гость (16:48:00 25-04-2024) О чем вы вообще говорите? Об экспонатах? Да их нет попросту,... Вы наверно шутите, либо проявляете просто абсурдное невежество. В художественном музее хранятся подлинники Айвазовского, бесценное собрание иконописи 18-19 вв., кроме того в своё время их собрание пополняли и Эрмитаж и Русский музей и Третьяковка. И вообще у них сейчас около 20 тысяч экспонатов. Они по вашему не представляют ценность? Если да, то подобные знания о данном музее и в целом нашем крае не представляют какую-либо ценность, лишь демонстрируют бескультурье и необразованность.
16:24:38 25-04-2024
Один раз подрядчику прошло пилить мрамор вручную а сейчас на это никто не идет вот он ничего и не делает( подрядчик)
17:05:28 25-04-2024
Стыдоба. А спросить не с кого. Все при деле.
17:06:08 25-04-2024
Стыдно …
21:15:26 25-04-2024
Уже давно не смешно. Совсем недавно писали, что осталось только оборудование установить. Надо голосовать: Нужен ли нам этот музей? Нет!