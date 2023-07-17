Песков: Путин заслушал доклады по теракту на Крымском мосту и дал поручения

Вице-премьер Хуснуллин направился в Крым по поручению президента. Вечером он доложит главе государства о происшествии с места

17 июля 2023, 17:07, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал теракт на Крымском мосту, который произошел утром 17 июля. Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин уже заслушал доклады от вице-премьера Марата Хуснуллина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксенова.

Также вечером президент проведет совещание. Он направил Хуснуллина в регион – там вице-премьер ознакомится с ситуацией на месте, после чего, около 19:00 мск, предоставит главе государства доклад с места происшествия.

Песков подчеркнул, что ЧП потребует собранности и дополнительной работы. Вместе с этим он отметил, что разговор о новых мерах безопасности в Кремле пока не велся. При этом он не рассказал, каким будет ответ на теракт, однако в результате им будет достижение всех целей специальной военной операции на Украине.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва знает, какой объем информации поступает Украине из НАТО и США – в этом, по его словам, "нет никаких иллюзий".

Напомним, что новый теракт произошел ранним утром 17 июля. В результате происшествия погибли двое взрослых, пострадал один ребенок – он в реанимации. О том, что известно о взрыве, – в материале amic.ru.