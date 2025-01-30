"Хватит целоваться". Спикер АКЗС призвал депутатов к порядку во время сессии
Ранее председатель Заксобрания раскритиковал депутатов за прогулы
30 января 2025, 13:40, ИА Амител
Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Председателю АКЗС Александру Романенко на сессии 30 января после перерыва пришлось призывать депутатов к порядку.
"Хрусталева и Боос, хватит целоваться. А они продолжают, не обращают ни на что... Во дают, а. Молодцы", – обратился Романенко к зампреду комитета по здравоохранению Елене Хрусталевой и депутату Петру Боосу.
Стоит отметить, что депутаты, конечно же, не целовались. Они просто после перерыва не сели сразу на свои места.
Напомним, в октябре на осенней сессии Романенко раскритиковал депутатов за прогулы "без уважительной причины, не поставив в известность председателя".
13:49:29 30-01-2025
Срамота. Ясное дело некому общественным транспортом заниматься как и остальным.
13:50:31 30-01-2025
Не время улыбаться, суровые времена, отечество в опасности! (Сарказм)
14:05:53 30-01-2025
Ну если любят, что делать то?
14:15:23 30-01-2025
Горожанин. (14:05:53 30-01-2025) Ну если любят, что делать то?... Рожать
14:16:47 30-01-2025
Почему им не радоваться, жизнь удалась? Ближе к выборам наденут маску "непримиримых борцов за народ"
14:24:03 30-01-2025
депутаты, конечно же, не целовались --- да ладно
13:31:27 31-01-2025
Гость (14:24:03 30-01-2025) депутаты, конечно же, не целовались --- да ладно... Думаете все было без поцелуев?
15:09:24 30-01-2025
Одно радует, с чувством юмора у местных людей (не чиновников, конечно) все в порядке :)
15:46:33 30-01-2025
Гость (15:09:24 30-01-2025) Одно радует, с чувством юмора у местных людей (не чиновников... А чиновники то тут причем? Или пользуясь случаем приплести?