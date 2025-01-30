"Хватит целоваться". Спикер АКЗС призвал депутатов к порядку во время сессии

Ранее председатель Заксобрания раскритиковал депутатов за прогулы

30 января 2025, 13:40, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председателю АКЗС Александру Романенко на сессии 30 января после перерыва пришлось призывать депутатов к порядку.

"Хрусталева и Боос, хватит целоваться. А они продолжают, не обращают ни на что... Во дают, а. Молодцы", – обратился Романенко к зампреду комитета по здравоохранению Елене Хрусталевой и депутату Петру Боосу.

Стоит отметить, что депутаты, конечно же, не целовались. Они просто после перерыва не сели сразу на свои места.

Напомним, в октябре на осенней сессии Романенко раскритиковал депутатов за прогулы "без уважительной причины, не поставив в известность председателя".