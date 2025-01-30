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"Хватит целоваться". Спикер АКЗС призвал депутатов к порядку во время сессии

Ранее председатель Заксобрания раскритиковал депутатов за прогулы

30 января 2025, 13:40, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Александр Романенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председателю АКЗС Александру Романенко на сессии 30 января после перерыва пришлось призывать депутатов к порядку.

"Хрусталева и Боос, хватит целоваться. А они продолжают, не обращают ни на что... Во дают, а. Молодцы", – обратился Романенко к зампреду комитета по здравоохранению Елене Хрусталевой и депутату Петру Боосу.

Стоит отметить, что депутаты, конечно же, не целовались. Они просто после перерыва не сели сразу на свои места.

Напомним, в октябре на осенней сессии Романенко раскритиковал депутатов за прогулы "без уважительной причины, не поставив в известность председателя".

Александр Романенко / Фото: пресс-служба

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НОВОСТИОбщество
акзс депутаты

Комментарии 9

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Гость

13:49:29 30-01-2025

Срамота. Ясное дело некому общественным транспортом заниматься как и остальным.

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Гость

13:50:31 30-01-2025

Не время улыбаться, суровые времена, отечество в опасности! (Сарказм)

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Горожанин.

14:05:53 30-01-2025

Ну если любят, что делать то?

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Musik

14:15:23 30-01-2025

Горожанин. (14:05:53 30-01-2025) Ну если любят, что делать то?... Рожать

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Гость

14:16:47 30-01-2025

Почему им не радоваться, жизнь удалась? Ближе к выборам наденут маску "непримиримых борцов за народ"

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Гость

14:24:03 30-01-2025

депутаты, конечно же, не целовались --- да ладно

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Гость

13:31:27 31-01-2025

Гость (14:24:03 30-01-2025) депутаты, конечно же, не целовались --- да ладно... Думаете все было без поцелуев?

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Гость

15:09:24 30-01-2025

Одно радует, с чувством юмора у местных людей (не чиновников, конечно) все в порядке :)

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Гость

15:46:33 30-01-2025

Гость (15:09:24 30-01-2025) Одно радует, с чувством юмора у местных людей (не чиновников... А чиновники то тут причем? Или пользуясь случаем приплести?

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