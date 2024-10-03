"Где они находятся?" Спикер АКЗС раскритиковал депутатов за прогулы сессии
И напомнил, что постоянная неявка может стать поводом для лишения мандата
03 октября 2024, 16:00, Александра Черданцева
Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко раскритиковал депутатов, которые не ходят на сессии. Это произошло на заседании 2 октября, когда явка оказалось рекордно низкой. Из 68 депутатов пришли только 56.
"У нас это впервые за созыв, когда не присутствует аж 12 депутатов на сессии. В том числе и без уважительной причины, не поставив в известность председателя", – сказал председатель парламента.
Персонально он отметил четырех человек, которые не сообщили о том, что не придут. Это член фракции КПРФ Наталья Зимина, два представителя партии "Коммунисты России" Чермен Хугаев и Сергей Малинкович (кстати, оба в регионе не живут, а на сессии прилетают) и единоросс Артем Сафонов.
"Где они находятся, чем они занимаются? Я вчера попытался найти Хугаева, попытался найти Сафонова. И не нашел. Ни Сафонов, ни Хугаев не хотят со мной разговаривать. Наталья Александровна сказала: "Вот не могу приехать". Ну как понять, не могу приехать? Товарищи дорогие, ну это не причина для того, чтобы не явиться на сессию", – заявил Романенко.
Спикер сообщил, что следующее заседание будет 31 октября и на нем депутаты рассмотрят бюджет в первом чтении. Александр Романенко призвал всех прийти. Иначе он намерен обратиться в мандатную комиссию и рассмотреть неуважительные причины неявки каждого депутата. Напомним, по закону народного избранника могут лишить мандата за прогулы в течение шести месяцев подряд.
Причины неявки Зиминой объяснил глава фракции КПРФ Андрей Кривов. Он напомнил, что она живет в одном из сел Волчихинского района, откуда нет автобуса до Барнаула.
"Она нашла какой-то попутный транспорт, этот транспорт в пути сломался. Она вернулась, слава Богу, к себе в село, и мы очень надеялись, что она что-то найдет, чтобы приехать на сессию. Поэтому заранее вас об этой ситуации не поставили в известность. Утверждение же Минтранса о том, что прямое транспортное сообщение между Волчихой и Барнаулом нецелесообразно, поскольку этот вопрос решается по-иному, Антон Игоревич (Арцибашев, депутат фракции КПРФ. – Прим. ред.) аргументированно опроверг", – сказал Кривов.
Зимина, по его словам, обращалась в районную администрацию с просьбой помочь ей добраться до Барнаула, однако получила отказ. Но при этом Кривов признал обоснованность претензий спикера.
16:43:51 03-10-2024
Чёт его как наградили он прям медиа персоной стал
18:43:16 03-10-2024
Гость (16:43:51 03-10-2024) Чёт его как наградили он прям медиа персоной стал... . Орденом дружбы награждают тех, кто больше ничего не заслужил)))) это не награда, а так, отговорка))
18:15:12 03-10-2024
Как Хугаев Чермен, армян родившийся и проживающий за пределами края оказался в АКЗС ?
Как и прихожанин питерской синагоги Малинкович, не имеющий ни какого отношения к Алтайскому краю.
18:51:40 03-10-2024
Гость (18:15:12 03-10-2024) Как Хугаев Чермен, армян родившийся и проживающий за предела... Вам что жалко что-ли?
Они между прочим работают, чтобы нам всем жилось лучше. А взамен только критика.
Вы вот небось никогда депутатом не станете?