"Где они находятся?" Спикер АКЗС раскритиковал депутатов за прогулы сессии

И напомнил, что постоянная неявка может стать поводом для лишения мандата

03 октября 2024, 16:00, Александра Черданцева

Александр Романенко / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко раскритиковал депутатов, которые не ходят на сессии. Это произошло на заседании 2 октября, когда явка оказалось рекордно низкой. Из 68 депутатов пришли только 56.

"У нас это впервые за созыв, когда не присутствует аж 12 депутатов на сессии. В том числе и без уважительной причины, не поставив в известность председателя", – сказал председатель парламента.

Персонально он отметил четырех человек, которые не сообщили о том, что не придут. Это член фракции КПРФ Наталья Зимина, два представителя партии "Коммунисты России" Чермен Хугаев и Сергей Малинкович (кстати, оба в регионе не живут, а на сессии прилетают) и единоросс Артем Сафонов.

"Где они находятся, чем они занимаются? Я вчера попытался найти Хугаева, попытался найти Сафонова. И не нашел. Ни Сафонов, ни Хугаев не хотят со мной разговаривать. Наталья Александровна сказала: "Вот не могу приехать". Ну как понять, не могу приехать? Товарищи дорогие, ну это не причина для того, чтобы не явиться на сессию", – заявил Романенко.

Спикер сообщил, что следующее заседание будет 31 октября и на нем депутаты рассмотрят бюджет в первом чтении. Александр Романенко призвал всех прийти. Иначе он намерен обратиться в мандатную комиссию и рассмотреть неуважительные причины неявки каждого депутата. Напомним, по закону народного избранника могут лишить мандата за прогулы в течение шести месяцев подряд.

Причины неявки Зиминой объяснил глава фракции КПРФ Андрей Кривов. Он напомнил, что она живет в одном из сел Волчихинского района, откуда нет автобуса до Барнаула.

"Она нашла какой-то попутный транспорт, этот транспорт в пути сломался. Она вернулась, слава Богу, к себе в село, и мы очень надеялись, что она что-то найдет, чтобы приехать на сессию. Поэтому заранее вас об этой ситуации не поставили в известность. Утверждение же Минтранса о том, что прямое транспортное сообщение между Волчихой и Барнаулом нецелесообразно, поскольку этот вопрос решается по-иному, Антон Игоревич (Арцибашев, депутат фракции КПРФ. – Прим. ред.) аргументированно опроверг", – сказал Кривов.

Зимина, по его словам, обращалась в районную администрацию с просьбой помочь ей добраться до Барнаула, однако получила отказ. Но при этом Кривов признал обоснованность претензий спикера.