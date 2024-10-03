Глава АКЗС рассказал, как алтайский министр по всему краю искал ему лекарство
Александр Романенко обратился к новому директору "Аптек Алтая" с просьбой обеспечить жителей лекарствами
03 октября 2024, 13:10, ИА Амител
Некоторые лекарства негде купить в Алтайском крае, при этом врачи назначают их пациентам. Эту проблему обсудил председатель АКЗС Александр Романенко во время первой осенней сессии, прошедшей 2 октября.
Романенко отметил, что однажды в поиске лекарства ему помог министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
"Мне искал по всему Барнаулу и Алтайскому краю препарат, который врач назначил", – подчеркнул спикер АКЗС.
В связи с этим Романенко обратился к новому директору "Аптек Алтая" Марине Годовой с просьбой обеспечить жителей лекарствами. Речь идет об отечественных аналогах импортных препаратов.
"Вы должны сами обладать потребностью в данных препаратах на территории региона. Вы отвечаете за эту аптечную сеть. Вы отвечаете за потребности клиента", – обратился Романенко к Годовой.
Более подробно о дискуссии по вопросу обеспеченности лекарствами жителей Алтайского края читайте на amic.ru по ссылке.
13:20:17 03-10-2024
Очень показательная ситуация, а если у вас нет знакомого министра. Бронируйте дату в крематорий.
А вот этот пафос, типа вы должны и т.д....
Вот она сейчас составит список препаратов необходимых их количество и т.д.
Придет бумаги подписываю, ей скажут ну милочка сейчас денег на закупку нет, нужно искать альтернативные варианты. Но мы обязательно рассмотрим
14:01:14 03-10-2024
На пенсии жизни нет, не так ли?
14:05:46 03-10-2024
Ну еще бы....
15:05:01 03-10-2024
Ага на финнов поливают что как вы там без нашего сырья будите, а у нас капли для глаз финские дешманские которые 100 руб стоили не могут выпустить, аналог есть, только не особо помогает как то, Лекролин капли если чего.
15:09:54 03-10-2024
а если нет знакомого министра то и лекарств не получить!!!
15:21:02 03-10-2024
Теперь наконец-то всех комментаторов снабдят сульпиридом и галоперидолом в избытке.
18:59:10 03-10-2024
Гость (15:21:02 03-10-2024) Теперь наконец-то всех комментаторов снабдят сульпиридом и г... Главное, что-бы депутатам его хватало. Видимо у них мозг "серьёзно КИПИТ", раз такие препараты им назначают