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Глава АКЗС рассказал, как алтайский министр по всему краю искал ему лекарство

Александр Романенко обратился к новому директору "Аптек Алтая" с просьбой обеспечить жителей лекарствами

03 октября 2024, 13:10, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба "Единой России"
Александр Романенко / Фото: пресс-служба "Единой России"

Некоторые лекарства негде купить в Алтайском крае, при этом врачи назначают их пациентам. Эту проблему обсудил председатель АКЗС Александр Романенко во время первой осенней сессии, прошедшей 2 октября.

Романенко отметил, что однажды в поиске лекарства ему помог министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

"Мне искал по всему Барнаулу и Алтайскому краю препарат, который врач назначил", – подчеркнул спикер АКЗС.

В связи с этим Романенко обратился к новому директору "Аптек Алтая" Марине Годовой с просьбой обеспечить жителей лекарствами. Речь идет об отечественных аналогах импортных препаратов.

"Вы должны сами обладать потребностью в данных препаратах на территории региона. Вы отвечаете за эту аптечную сеть. Вы отвечаете за потребности клиента", – обратился Романенко к Годовой. 

Более подробно о дискуссии по вопросу обеспеченности лекарствами жителей Алтайского края читайте на amic.ru по ссылке.

Александр Романенко Алтайский край акзс лекарства здравоохранение

Комментарии 7

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Гость

13:20:17 03-10-2024

Очень показательная ситуация, а если у вас нет знакомого министра. Бронируйте дату в крематорий.
А вот этот пафос, типа вы должны и т.д....
Вот она сейчас составит список препаратов необходимых их количество и т.д.
Придет бумаги подписываю, ей скажут ну милочка сейчас денег на закупку нет, нужно искать альтернативные варианты. Но мы обязательно рассмотрим

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Гость

14:01:14 03-10-2024

На пенсии жизни нет, не так ли?

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гость

14:05:46 03-10-2024

Ну еще бы....

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Гость

15:05:01 03-10-2024

Ага на финнов поливают что как вы там без нашего сырья будите, а у нас капли для глаз финские дешманские которые 100 руб стоили не могут выпустить, аналог есть, только не особо помогает как то, Лекролин капли если чего.

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гость

15:09:54 03-10-2024

а если нет знакомого министра то и лекарств не получить!!!

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Гость

15:21:02 03-10-2024

Теперь наконец-то всех комментаторов снабдят сульпиридом и галоперидолом в избытке.

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Гость

18:59:10 03-10-2024

Гость (15:21:02 03-10-2024) Теперь наконец-то всех комментаторов снабдят сульпиридом и г... Главное, что-бы депутатам его хватало. Видимо у них мозг "серьёзно КИПИТ", раз такие препараты им назначают

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