Глава АКЗС рассказал, как алтайский министр по всему краю искал ему лекарство

Александр Романенко обратился к новому директору "Аптек Алтая" с просьбой обеспечить жителей лекарствами

03 октября 2024, 13:10, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба "Единой России"

Некоторые лекарства негде купить в Алтайском крае, при этом врачи назначают их пациентам. Эту проблему обсудил председатель АКЗС Александр Романенко во время первой осенней сессии, прошедшей 2 октября.

Романенко отметил, что однажды в поиске лекарства ему помог министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

"Мне искал по всему Барнаулу и Алтайскому краю препарат, который врач назначил", – подчеркнул спикер АКЗС.

В связи с этим Романенко обратился к новому директору "Аптек Алтая" Марине Годовой с просьбой обеспечить жителей лекарствами. Речь идет об отечественных аналогах импортных препаратов.

"Вы должны сами обладать потребностью в данных препаратах на территории региона. Вы отвечаете за эту аптечную сеть. Вы отвечаете за потребности клиента", – обратился Романенко к Годовой.

Более подробно о дискуссии по вопросу обеспеченности лекарствами жителей Алтайского края читайте на amic.ru по ссылке.