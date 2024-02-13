И даже шахматы. Как получить сайт, который будет работать без вмешательства человека

Рассказываем на примере сайта Федерации шахмат Алтайского края

13 февраля 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8K1LbL

Ноутбук. Современные технологии / Фото: DilokaStudio / Freepik

Автоматическое обновление, интеграции с других источников и система оплаты – таким теперь стал сайт алтайской федерации шахмат. Его разработкой занималось Digital-агентства Zavod*. Рассказываем, что из этого вышло.

О проекте

Федерация шахмат Алтайского края основана в 2011 году. Это крупная общественная организация с богатой историей, полноценной структурой, резидентами, программами и проектами. В качестве одной из точек контактов с аудиторией требовался сайт. И такой, где будет самообновление информации, ведь собирать все актуальные данные вручную в режиме реального времени – непосильная задача для команды федерации. На этапе подключения Digital-агентства Zavod основной целью проекта было предоставить максимально полную информацию о деятельности Федерации, местных шахматистов и их рейтингах, новостях сообщества, проводимых турниров.

Работы включали в себя программирование основного функционала сайта (верстка подготавливалась заказчиком самостоятельно).

При разработке проекта использовали стек технологий: Laravel + Livewire*. Laravel – это современный PHP фреймворк, использующийся для подобного рода задач.

"Я понимаю, что многие привыкли к старой версии сайта, а для привыкания к новому функционалу и облику требуется время. Так же, как и нам требуется время для того, чтобы привести в оптимальное состояние уже созданные страницы сайта, обнаружить и исправить все ошибки. Это большая, сложная работа, но мы уверены, что новый сайт как минимум не потеряет в информативности, и считаем, что будет более функциональным. Шахматисты – люди, которые умеют принимать новое, терпеть, анализировать и избегать скоропалительных выводов. Уверен, что так будет и в этот раз и через какое-то время каждый из вас сможет оценить все преимущества нового сайта нашей федерации", – отметил президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов.

Ход проекта: от проблем к решениям

Начнем с того, что обычному человеку, не углубленному в тему шахмат, сложно с ходу полноценно вникнуть в проект. Например, вы знали, что существует два вида рейтингов: ФШР и FIDE*? И каждый из них делится на разряды – классические шахматы, быстрые и блиц.

Все эти данные команде Digital-агентства нужно было получать, обрабатывать и добавлять на сайт. Поэтому после экспресс-погружения в специфику шахматных турниров специально для этих задач Zavod написал интеграцию по API*, которое предоставляет Федерация шахмат России. Благодаря этому удалось получать такие данные о шахматистах, как: ФИО, код ФШР, код FIDE*, регион, пол, год рождения и, конечно, шесть числовых значений с рейтингами.

Но не все было так просто. На ФШАК нужно было добавлять данные не обо всех шахматистах, а только из Алтайского края. Поэтому вся информация перед попаданием на сайт проходила еще и дополнительную фильтрацию.

Весь процесс обновления рейтингов автоматизировали (автообновление запускается каждую ночь). А в конце каждого месяца дополнительно создается и публикуется на сайте итоговая таблица с рейтингами.

На главной странице, помимо стандартных новостей и объявлений, размещаются турниры. Они могут длиться как один день, так и целыми неделями. На основе этой информации для удобства навигации турниры разделили на текущие, ближайшие и будущие.

Немало времени потребовалось и на перенос данных со старого сайта. За годы работы федерация накопила огромное количество новостного материала, и все это было важно сохранить. Сайт был написан на платформе Wordpress* старой версии, установить плагин и просто выгрузить всю интересующую информацию не получилось бы. Для выполнения задачи Digital-агентству предстояло спарсить сайт, кропотливо обработать данные и импортировать их на новый сайт.

Основные работы с учетом согласований и обсуждений провели за два-три месяца, плюс перенос информации со старого сайта и помощь в адаптации с работой с новой админ-панелью.

Оценить техническую начинку сайта Федерации шахмат Алтайского края можно здесь. Кстати, на сайте есть система оплаты членских взносов.

Digital-агентство Zavod

Адрес: Барнаул, проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: (3852) 202-739

Ватсап: +79831739948

Сайт* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); Laravel ("Ларавел"); Livewire ("Ливуаер"); FIDE (ФИДЕ); Wordpress ("Вордпресс")

ИП Шаповалова А. Д.

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