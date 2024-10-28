Корреспондент и фотограф amic.ru побывали на "папанке" в разгар осенней призывной кампании

28 октября 2024, 09:15, ИА Амител

Построение перед отправкой / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во время осеннего призыва 2024 ряды российской армии пополнят 2,5 тысячи алтайских ребят. Отправка новобранцев с регионального призывного сборного пункта стартовала 15 октября. Корреспонденты amic.ru побывали на "папанке" и увидели, как алтайские парни преодолевают последний рубеж между гражданской и военной жизнью.

Назначения в команды

В актовом зале краевого сборного пункта шумно и очень многолюдно: через пару часов состоится отправка на вокзал сразу трех команд. Новобранцев уже переодели в военную форму в соответствии с родом войск. Больше всего сегодня здесь ребят в зеленом – сухопутчики. Из них 20 человек будут нести службу в Хакасии в железнодорожных войсках, рассказывает представитель группы сопровождения ефрейтор Вадим Морозов.

Он объясняет, что в этом роде войск могут служить ребята с категорией годности до Б-4, у которых есть определенные проблемы со здоровьем. Но на Алтае им удалось отобрать идеальных кандидатов: все ребята крепкие, категория здоровья А-1.

Вадим Морозов. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Подходили, просились к нам понтонеры, помощники машинистов – те, у кого уже есть железнодорожная специальность. Всех забрали, команду уже укомплектовали. Сегодня уезжаем и через 16 часов будем на месте. По прибытии в воинскую часть у них начнется курс молодого бойца, распределение по ротам и присяга. Так как мы железнодорожники, многие во время службы будут задействованы в строительстве Байкало-Амурской магистрали", – рассказывает Вадим Морозов.

На плацу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На фоне зеленых бушлатов выделяются парни в темно-синей форме – будущие десантники. Попасть в воздушно-десантные войска мечтают многие, но в Иваново поедут только девять человек. Требования к кандидатам в бойцы ВДВ очень высокие: крепкое телосложение, рост не ниже 170 сантиметров, идеальное здоровье и никаких вредных привычек. В числе счастливчиков будущий хирург Мехробиддин Нематов. Чтобы отслужить в армии, он взял на год академический отпуск в АГМУ.

"Мой отец был десантником, и я тоже очень хотел попасть в ВДВ. На гражданке занимался боксом и борьбой, высоты не боюсь, уверен, в армии у меня все получится. Год пролетит незаметно, а после службы вернусь к учебе. Дома меня будут ждать мама, папа и родственники", – говорит 18-летний Мехробиддин Нематов.

Мечта Мехробиддина Нематова сбылась – он попал в ВДВ

Мечта парней – элитные войска

Кстати, именно страх прыжков зачастую может стать большим препятствием на пути к службе в ВДВ. Об этом ребят спрашивают на психологических тестах. Но случается, что о своей фобии они сознаются уже почти перед самой отправкой, когда с ними беседуют военнослужащие из части, рассказывает представитель команды из Иванова старший прапорщик Евгений Горбань.

"Мы отобрали ребят, которые подходят по здоровью и морально-деловым качествам. А позавчера в личной беседе с двумя кандидатами выяснилось, что прыгать они не могут. Боятся. В ВДВ с такой фобией служить невозможно. Мы их заменили другими парнями, которые сейчас стоят в строю. Через час убываем. Сначала на электричке до Новосибирска, потом поездом до Москвы, а уже из столицы – в Иваново", – объясняет Евгений Горбань.

Евгений Горбань / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще одна мечта многих мальчишек – президентский полк. И шансы попасть в него стали выше: если раньше в него от Алтайского края набирали по 15 человек в один призыв, то начиная с 2024 года – по 25, рассказывает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края полковник Андрей Круглов.

"Помимо здоровья, роста и морально-деловых качеств призывника, большую роль играет взаимоотношение с законом. И проверять будут не только самого парня, но и его родителей. Если в семье кто-то был судим, дорога призывнику сюда будет закрыта. В сентябре на Алтае уже побывал представитель президентского полка, который побеседовал с каждым кандидатом. Отправка запланирована на 13 декабря", – рассказывает полковник.

Родину защищать готовы

Многие ребята еще не знают, где будут нести службу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Но не всех ребят отправляют за пределы Алтайского края. Как правило, возможность служить в родном регионе предоставляется тем, у кого больные родители, есть ребенок или жена беременная. В осенний призыв порядка 250 человек распределят в воинские части в Топчихе, Сибирском, Алейске, Шахах. Капитан Рамис Абдулаев для своей ракетной части 25 человек уже набрал. В Сибирский они убывают на следующий день.

"Поговорил с каждым, все хотят служить, к армии готовы. Родину защищать готовы. Большинство с высшим образованием, то есть люди с головой", – хвалит своих бойцов капитан.

Если одни ребята уже знают, где им предстоит нести срочную службу, то другие пока пребывают в полной неизвестности. Порядка 20 человек только доставили из Рубцовского районного военкомата. По одним видно, что они откровенно нервничают, другие травят анекдоты и строят планы на будущее. Кто-то намерен отслужить год и вернуться домой, чтобы получить высшее образование, кто-то уже сейчас размышляет о перспективах военной жизни.

Данил Ульянов только прибыл на сборный пункт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Среди них 20-летний Данил Ульянов. Сам парень хочет попасть в войска Росгвардии. Возможно, его мечта осуществится: их представители прибудут в Барнаул на следующий день.

"Служить иду с желанием. Это необходимая ступень в жизни каждого мужчины. Дома меня будут ждать родители и любимая девушка. Передаю им большой привет", – сказал парень.

Не годных к службе – в запас

Часть ребят из районов на сборный пункт прибыли чуть раньше и проходят медосмотр, уже третий для них по счету. На втором этаже сборного пункта работает военно-врачебная комиссия, в состав которой входят восемь докторов.

Парни в одних трусах ждут своей очереди. По результатам этого обследования будет вынесено решение о степени годности каждого. Тех, кому здоровье служить не позволяет, в армию не отправят, уверяет терапевт Юрий Глущенко.

"Если у кого-то есть жалобы на здоровье, мы их направляем на дополнительное медицинское обследование в краевые лечебные учреждения. Если там выявляется какой-то диагноз, препятствующий службе в вооруженных силах, мы возвращаем парней домой как не годных к службе. В среднем за время призыва у нас таких порядка 60. Они передаются в запас либо им предоставляется временная отсрочка на полгода для лечения", – говорит Юрий Глущенко.

Парни крепят свои первые погоны и шнуруют берцы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пока одни ребята сидят в очереди к медикам, тем, кто их уже прошел, помощник начальника отделения Юрий Лысенко делает дактилоскопию. Отпечатки пальцев будут храниться в общей базе и персональной электронной карте, которая заводится на каждого военнослужащего. В ней также содержатся паспортные данные и информация об образовании.

Уже в части в нее будут вносить сведения о присвоенных воинских званиях, назначении на должности и полученной военно-учетной специальности. После увольнения в запас карта останется на руках военнослужащего, чтобы предоставить в военкомат в качестве документа для постановки на учет.

Всего до 31 декабря в Алтайском крае, согласно разнарядке, на службу должны призвать около 2,5 тысячи человек, рассказывает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края полковник Андрей Круглов. На данный момент уклонистов – тех, кому повестку вручили, а в назначенный день на сборный пункт они не явились, нет. При этом около 1,5 тысячи граждан пока "не представилась возможность вызвать".

На казенном довольствии

На сборном пункте призывников обеспечивают всеми видами довольствия, выдают персональные электронные и банковские карты, вещевое обмундирование. Также они получают сим-карты с тарифом "Позвони маме".

"С собой в часть можно брать только кнопочные телефоны, сенсорные с фотокамерой и флеш-картой – под запретом. В дороге технику изымать у новобранцев не будут, а вот по прибытии в часть ее придется сдать командиру подразделения", – рассказывает Андрей Круглов.

На данный момент в воинские части с краевого призывного пункта уже отправили более 400 парней. Последняя отправка запланирована на 15 декабря. По закону ребята на "папанке" могут находиться не больше трех суток, по факту это занимает один-два дня.