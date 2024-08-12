И зальет, и высушит. Синоптики рассказали о погоде на Алтае в середине августа

Самым жарким днем на этой неделе станет 14 августа, а после возобновятся интенсивные осадки

12 августа 2024, 15:10, ИА Амител

Погода в Алтайском крае / Иллюстрация создана с помощью нейросети DALL-e

Теплая и преимущественно без осадков погода установилась в Алтайском крае до середины августа. Небольшие дожди возможны лишь в отдельных районах 13 и 15 числа. В этот период ночные температуры повысятся до +14...+19 градусов, днем столбики термометров покажут +25...+33 градуса. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Самым жарким днем на этой неделе станет среда, 14 августа. Но во второй половине недели возобновятся интенсивные осадки. Местами дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15-18 м/с. Во второй половине недели ночная температура существенно не изменится, а дневная понизится до +23...+28 градусов", – рассказала синоптик.

Наталья Кобякова отметила, что десятидневка августа на Алтае выдалась теплее нормы на 1-3 градуса. Местами декадная норма по осадкам была превышена больше, чем в шесть раз. Самые обильные дожди прошли в Тальменке: здесь только ночью 10 августа выпало 77 мм. Меньше всего заливало Угловское.

Напомним, в Барнауле за четыре дня выпало больше месячной нормы осадков: 51,5 мм осадков с 8 по 11 августа при месячной норме - 44 мм.