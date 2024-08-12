В Барнауле за четыре дня выпало больше месячной нормы осадков

В ближайшие трое суток сильных дождей не ожидается

12 августа 2024, 12:10, ИА Амител

После ливня в Барнауле / Фото: кадр из видео

В Барнауле с 8 по 11 августа выпало 51,5 мм осадков при месячной норме для августа текущего года - 44 мм, сообщает мэрия.

"Городские службы жизнеобеспечения оперативно и слаженно реагировали на все обращения жителей, организаций, вызванные непогодой. Работы по устранению последствий стихии продолжаются и будут завершены в ближайшее время", - отметили городские власти.

В частности, из-за сильных дождей и скопления воды на проезжей части было затруднено движение транспорта, зафиксированы факты течи кровель, падения веток и деревьев, аварийного отключения электроэнергии.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, в ближайшие трое суток в Барнауле обильных осадков не ожидается. Возможен кратковременный дождь.

Напомним, в пятницу, 9 августа, после мощных ливней десятибалльные пробки сковали улицы Барнаула.