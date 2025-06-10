Идея на ура. О психологических экспериментах барнаульского учителя и ее учениках

Даже если в классе 30 учеников и больше, обеспечить индивидуальный подход можно к каждому, считает педагог Наталья Ворожцова

10 июня 2025, 12:20, ИА Амител

Школа № 118 города Барнаула/ фото: mbousosh118

В ее классе практически нет отстающих учеников. А ее научные эксперименты привели к тому, что даже дети со стойким отторжением к учебе к ней на занятия бегут с удовольствием. Наталья Ворожцова – учитель иностранного языка средней школы № 118 города Барнаула – убеждена: каждый ребенок талантлив, нужно лишь использовать правильный метод, чтобы помочь ему раскрыться. На ее уроках английского дети изучают молодежный сленг, слушают современную музыку, пересказывают книги, шутят и совершенно не боятся сложных экзаменов. Наталья Александровна – лауреат муниципального и краевого конкурса "Учитель года". А еще, похоже, она тоже редкий экземпляр, который срочно нужно изучить ученым: ей незнакомо эмоциональное выгорание и свою профессию учителя она считает самой лучшей.

Наталья Ворожцова / Фото предоставлено героиней материала

– Почему вы выбрали профессию учителя?

– Это был не просто выбор профессии, а внутренняя потребность. Я из династии учителей. И в нашей семье преданность своему делу, постоянное творчество, любовь к детям, душевная щедрость – образ жизни. Поэтому у меня и мысли о другой профессии даже не возникало.

– Вы лауреат муниципального и краевого этапов конкурса "Учитель года Алтая – 2023". Что дают такие конкурсы педагогам? И повлияло ли это как-то на ваш опыт преподавания?

– Конкурс дал возможность поделиться своим опытом и увидеть опыт коллег в организации работы и преподавании. Мне было интересно узнавать, чем владеют другие педагоги. Подсмотреть интересные моменты в преподавании, в организации урока, в воспитательной работе.

– Что интересного вы сейчас используете в своей работе?

– Все мы знаем, что дети очень разные. Кто-то может быстро решить учебную задачу, кому-то требуется время и тишина, чтобы собраться. Но требования к итоговым результатам обучения это не учитывают и остаются стандартными. У меня возник вопрос: что я могу сделать, чтобы каждый ребенок смог стать успешным в обучении. Мой интерес привел меня в аспирантуру, которую я окончила по теме "Формирование и развитие грамматической компетенции школьников с учетом их психологических особенностей личности".

– Что это значит?

– Обычно при психологической оценке школьника учитывается его темперамент, каналы восприятия, уровень мотивации или успешность в обучении.

Я же обратила внимание на типы нервной системы: они стабильны, не изменяются в течение жизни. И очень ярко проявляются в таких ситуациях, как продолжительность школьного дня, готовность-неготовность к внезапному вопросу, шум в классе. На базе нашей школы мы провели эксперимент, разработали серию упражнений. И после увидели, что у детей произошел колоссальный прирост в качестве знаний. И меня это очень воодушевило: получается, если правильно выстроить модель обучения, то она будет применима к любому предмету.

– А правильно – это как? Раз дети разные, значит, нужен индивидуальный подход. Насколько это возможно в классе, где 30 человек?

– В начале учебного года мы вместе с психологом проводим разные тесты и опросы, выявляем сферу интересов ребенка, его уровень мотивации, определяем ведущее полушарие головного мозга, определяем тип нервной системы.

Есть подвижный, инертный, сильный и слабый тип нервной системы. Для детей с сильным типом характерно быстрое усвоение информации, готовность к внезапному вопросу и ответу на него.

У детей с подвижным типом – высокая эмоциональная возбудимость. Им труднее переключить внимание с одного вида деятельности на другой. И здесь я оцениваю не только правильность, но и аккуратность выполнения работы, предлагаю интересные и творческие задания, близкие к их жизненному опыту, а также приучаю к правилам общения.

Дети с инертным типом нервной системы медлительны, но у них очень хорошо развита долговременная память, а активность на уроке нарастает постепенно. Очень важно показать таким детям разнообразие способов выполнения работы и научить распределять учебное время.

Детям со слабым типом нервной системы даю больше времени на подготовку к ответу. Стараюсь сохранить для них комфорт на протяжении всего урока. В итоге разными путями мы приходим к единому успешному результату.

– А как в школе отнеслись к вашему предложению насчет эксперимента? Это ведь уже за рамками стандартов. А вы сами говорите, наша система образования предусматривает стандартизованный подход…

– Администрация нашей школы принимает все наши идеи на ура. Потому что цель у нас общая: научить и воспитать детей. Чтобы в конечном итоге все дети имели уровень образования не ниже определенных критериев – это и есть стандартные требования.

И когда мы видим, что у детей количество троек уменьшается, а пятерок возрастает – значит, мы добились цели.

– Другие школы перенимают ваш опыт?

– Ко мне обращаются коллеги в рамках клубов "Учитель года" и "Маяк". Мы много взаимодействуем, обмениваемся опытом. И коллеги перенимают в том числе и мои методики, просят показать, как разработать задания или провести базовую диагностику.

– То есть такие клубы педагогов действительно нужны?

– Конечно. Клубы дают не только мощную поддержку, но и способствуют личностному росту, потому что у педагогов есть возможность взаимообмена опытом. Каждый из нас имеет свои педагогические находки, которыми мы щедро делимся.

– Какие актуальные идеи вы сейчас обсуждаете с коллегами в клубах?

– Главная тема – идея функциональной грамотности. Особенно хочу выделить читательскую грамотность: современному школьнику необходимо иметь навыки анализа и понимания текста, уметь строить высказывания, формулировать и выражать свои мысли, а также применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях.

– Но ведь эти навыки необходимы всегда: и предыдущим поколениям, и будущим. Почему вы делаете на этом акцент сейчас?

– Потому что современные дети отличаются. Исследования, которые проводят сегодня ученые, показывают, что наши дети не умеют работать с текстом, не могут читать и находить информацию. А ведь это важный навык, который лежит в основе развития мягких навыков.

– А в чем причина? Какие-то психологические особенности нового поколения?

– Думаю, это связано с высокой цифровизацией нашей жизни. Сегодня дети практически все время находятся в интернете. Они почти не читают книг, не разговаривают с родителями. Даже между собой общаются в чатах и онлайн-играх. Они даже не умеют рассказать, как у них прошел день: ведь для этого нужно вспомнить события, хронологически их выстроить, сформулировать предложения, пересказать. А вот этот важный навык, к сожалению, теряется из-за бесконтрольного использования информационных технологий. И это самый главный бич нашего времени.

– А родители…

– Родители тоже в свободное время предпочитают посидеть в телефоне. У многих забыты семейные традиции, нет семейных прогулок, увлечений, обсуждений книг. А ведь книги заставляют работать воображение, соображать, мыслить. Поэтому получается, что читательская грамотность – она прежде всего. Но все-таки для меня читательская грамотность не про чтение как увлечение, а про умение находить нужную информацию в тексте.

– И как вы обучаете этому детей?

– Понимаете, наш учебник на сегодняшний день, это просто инструмент. Учитель вправе подбирать тот материал, который соответствует теме урока, возрасту, уровню обученности детей и их сфере интересов.

Например, после прочтения текста, а мы часто читаем книги, я всегда прошу обосновать свой ответ: вспомни, о чем говорилось в тексте, проанализируй, используй синонимы. И дети начинают размышлять, анализировать, что они прочли, соответствует ли это действительности, в которой они живут.

Навык составления краткого пересказа мы с детьми осваиваем по методике "синквейн". Тут нужно дать свое собственное название прочитанному тексту, выписать ключевые слова по особой схеме: существительное, два прилагательных, три глагола, самое важное предложение. Вроде просто? А не совсем. Используя данный прием, ребенок учится анализировать и думать. И тогда получается действительно творческий подход и истинный пересказ.

– Многие подростки говорят, что те знания, которые дает им школа, в том числе по иностранному языку, в практике почти не применимы. Мол, давно устарели. Так не говорят и не общаются.

– Поэтому очень важно практикоориентированное обучение. Например, я расспрашиваю своего сына, что интересно ребятам его возраста, какую музыку и чьи песни слушают, какие фильмы смотрят. А потом на уроках включаю подборку этих песен. Прошу перевести, рассказываю об их кумирах. И дети вовлекаются: о, это же то, что я знаю, чему подпеваю! Изучаем молодежный сленг – а откуда это слово, а какое у него значение? И детям это действительно интересно. Они понимают, зачем им это нужно, для чего, как и где они могут это использовать. Они уже это используют.

– Какие тенденции в образовании, по-вашему, будут самыми важными в ближайшие пять-десять лет?

– Непростой вопрос. Безусловно, цифровизация. Хотя многих моих коллег это пугает, потому что мы можем потерять наших детей в телефонах, в интернете, и нам очень тяжело будет вернуть их в реальную жизнь. Но я думаю, что интеграция цифровизации в образование все же будет происходить. Будут развиваться мягкие навыки, которые необходимы современному обществу. Это критическое мышление, эмоциональный интеллект: ребенок должен уметь критически оценивать как себя, свои поступки, так и поступки окружающих. А еще – уметь сопереживать, и правильно реагировать на жизненные обстоятельства. Потому что без этого в современном обществе очень тяжело.

– То есть кроме передачи знаний на первый уровень выходит психология?

– Думаю, результаты работы учителя по-настоящему будут качественными тогда, когда произойдет стык психологии и педагогики.

Когда мы осознаем, что педагогике просто необходим диалог и постоянное сотрудничество со специалистами, от которых зависит в принципе жизнь ребенка, то, наверное, тогда и сможем достигнуть тех целей, которые перед нами ставит государство.