"Показать детям, что они нужны". Заслуженный учитель России – о роли школы и ее проблемах
Знаменитый алтайский учитель Александр Овсиевский отметил, что главное в школе – это ребенок и педагог, но сегодня дети получают меньше внимания
10 апреля 2025, 09:53, ИА Амител
В Алтайском крае имя заслуженного учителя России Александра Овсиевского знают сотни человек. Многие учились в барнаульской гимназии № 40, где он проработал директором до 70-летнего возраста. Другие слышали о том, какие новшества благодаря работе Овсиевского и его коллег внедрялись в системе образования города и края. А еще – в гимназии № 40 никогда не было дефицита кадров, отбоя от учеников. В чем секрет и как вернуть уважение к школе и учителям – в интервью amic.ru.
– Александр Георгиевич, вы росли в семье учителя. Это стало решающим фактором в выборе будущей профессии или все же были другие варианты?
– В моей семье были не только педагоги, но и врачи, инженеры. Сам я сначала хотел пойти на исторический факультет, но отец меня переубедил, сказал, что это несерьезно. А вот учитель – это то, что вечно. Большое влияние оказала и мой классный руководитель – учитель математики. Мама тоже не возражала против этого варианта, хотя знала, что профессия сложная. В итоге я пошел на физмат, закончил его. И не жалею. Математика давала возможность вести диалог с детьми по старым книгам и учебникам. Я брал книги, которые были изданы еще в начале века для русских гимназий. И мы с детьми решали задачи из этих книг, смотрели, чем отличается наука того времени и этого.
– После вуза вы вернулись учителем в школу, в которой несколько лет назад сами были учеником. Что вы чувствовали?
– Честно говоря, только большую ответственность: там работала моя мама, и я не мог ее подвести. Мне дали четвертые классы. Это были великолепные дети. Помню свой первый урок, и как они на меня смотрят удивленными глазами. Кстати, все в форме. На первых порах чувствовал себя немножко неуверенно, а потом дело пошло.
– Сегодня многие молодые учителя жалуются, что не могут найти контакт с детьми, мол, они неуправляемые. Как вам удалось наладить контакт с учениками?
– Дело в том, что тем детям, с которыми я начинал работать, сейчас самим уже под шестьдесят лет. У них не было телефонов и всякого рода оргтехники. Они слушали меня на все сто процентов. А еще их контролировали родители: что они принесли из школы, что они там делали. И у меня никогда не было проблем с детьми. Наоборот: они мне многое рассказывали, делились своими секретами, переживаниями и радостями.
Я был полностью вовлечен в их жизнь. Но, опять же, у меня было время на это все. И на протяжении всех лет, что я прошел с ними до выпускного класса, я имел возможность влиять буквально на все процессы. Мне даже родители, так сказать, carte blanche на это дали.
– А сейчас учителя меньше вовлекаются? У них стало больше работы?
– Конечно, сейчас они очень заняты. Разной бумажной и электронной отчетностью. С одной стороны, конечно, хорошо, а с другой – это занимает огромное время, которое учитель мог бы отдавать детям.
– Когда вы стали руководителем школы, в вашей работе многое изменилось?
– В 1981 году я стал заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Честно сказать, не очень этого хотел, так как пришлось отказаться от классного руководства. Но все-таки стал и начал заведовать всей этой системой отчетов. Хотя тогда у нас в школе все администраторы в чистом виде менеджерами, как сегодня, и не были. Все-таки в большей степени мы были педагогами.
В то время очень четко прослеживалось, что директор – это учитель учителей. И школа выстраивала отношения с педагогическим составом так, чтобы каждый мог подойти со своей проблемой и разобраться.
– А с детьми в этот момент вы успевали общаться?
– Да, я продолжал преподавать. И когда приходил на свой урок, то часть его посвящал разговорам о жизни, о ситуации, которая происходила в стране, в городе, в Алтайском крае. Дети мне задавали разные вопросы, которые, может быть, и дома не задавали. А я откровенно им отвечал. Поэтому у меня не было такого, чтобы на урок кто опаздывал: ради этих встреч ребята мобилизовывались.
– Сколько вам было лет, когда вы стали директором и с какими сложными ситуациями пришлось столкнуться?
– Мне было 33 года. А первая колоссальная проблема, с которой я столкнулся, – это прорыв системы водоснабжения в мастерских, где-то очень глубоко. Я вызвал соответствующую технику. Там все перекопали, но сделали. И с тех пор это место ни разу не раскапывали.
А вторую большую проблему я решал несколько лет. Дело в том, что в нашей школе в начале ее существования было где-то 2400 учеников. Потом район "выгорел" и осталось всего 650. Естественно, что нагрузка на учителей уменьшилась. Тогда мы приняли решение создать специализированные классы.
У нас еще с 1961 года были математические классы. А тут мы создали химико-биологический, исторический классы, был географический, туристический, был социологический. И мы набирали детей со всего Алтайского края.
Кстати, классы эти сохранились и сегодня. Можно сказать, мы как-то даже повлияли на систему образования в регионе.
Ну не только наша гимназия. Мы, так сказать, всей волной многих школ это создали: это 73-я и 22-я школы, и 45-я, и другие.
Мы сотрудничали с вузами. Они даже направляли своих преподавателей для работы с детьми, и некоторым платили стипендию. И поступали эти дети потом в эти вузы.
Это была наша общая потребность: университета и школы. И все семена, которые мы тогда посеяли, до сих пор дают ростки.
– Помимо профильных классов, какие вы еще вопросы решали, когда стали руководителем?
– Буквально все, которые касаются жизни и деятельности школы. Но прежде всего – учителей. Потому что об учителе надо максимально много знать. В том числе и о его личной ситуации, чтобы можно было решать любые вопросы: распределять нагрузку, классное руководство, понимать, когда что кому поручать.
Также я понимал, что надо позиционировать нашу гимназию среди школ, и мы принимали участие в разных конкурсах. В том числе – "Лучшая школа Алтая", мобилизовывал учителей на участие в различных творческих соревнованиях.
– У вас как-то совсем не звучит проблема борьбы с дефицитом кадров. В вашей школе ее не существовало?
– Да, у нас такой проблемы не было. Наши учителя приходили к нам молодыми и, как правило, большая часть уходила потом на пенсию отсюда.
– В чем секрет?
– Ну в те времена это вообще было, так сказать, модно. А кроме того, несмотря на разные ситуации в стране или крае, наши учителя знали: их защитят. Даже в 90-е годы, когда была серьезная проблема, связанная с невыплатой заработных плат, я всячески коллектив поддерживал. Мол, это все проходящее, что все изменится. И учителя это понимали.
– И все-таки сейчас мы видим, что иногда дети могут проявлять неуважение к учителю... Как решать эту проблему? Есть ли какой-то педагогический секрет?
– Скажу, может быть, непопулярную вещь, но я считаю, что все эти вещи идут из семьи. Когда-то родительская общественность была полностью на стороне учителей. Может быть и я порой был не прав, но родители никогда себе не позволяли никаких высказываний в мой адрес. И все они тоже были вовлечены в жизнь школы и ребенка.
Сегодня родители ведь не только уничижительно высказываются об учителях, они своим невниманием отталкивают своих же детей. А потом, когда спохватываются, бывает поздно.
– И что же делать? Можно ли сегодня как-то исправить ситуацию?
– Конечно. Надо работать с родителями, прежде всего. На своих родительских собраниях я не рассказывал об успеваемости по классу и никого не ругал. Они были связаны с нашими внутриклассными особенностями. Может быть, попробовать так же.
Думаю, нужно проводить встречи с родителями в узком составе, чтобы было больше понимания.
Надо проводить совместные мероприятия для всех, чтобы участвовали бабушки, мамы, папы, чтобы показать творческий потенциал их детей. Так выстраиваются дружеские отношения и в семье, и с учителем.
– Сейчас много говорят о необходимости защиты учителя, даже принимаются законы по этому вопросу. Как вы к этому относитесь? Нужны ли такие законы?
– Такой закон, наверное, нужен в экстраординарных ситуациях. Но никто лучше не защитит учителя, чем он сам, его профессионализм, и его сердце. Моя мама в 45-й гимназии в послевоенные годы вела уроки в мальчишеских классах. Тогда девочки и мальчики учились отдельно. Однажды ученики ей в стул вставили иголку, и она на нее села. Потом всей учительской эту иголку ей извлекали. Но у нее даже мысли не возникло, чтобы бросить преподавание или устроить разгром в классе.
Она сумела найти подход к этим детям. Поэтому, я думаю, что учитель может защитить себя сам.
– И что для этого нужно делать?
– В первую очередь, быть профессионалом, не ошибаться в вопросах, связанных со своим предметом. Во-вторых, надо быть добрым человеком. Не добреньким, как бывает, когда заискивают перед детьми. А поистине добрым, чтобы суметь с ними найти общий язык. А общий язык находится не только на уроке, а в большей степени – после уроков.
– Например?
– Например, мы с детьми ходили в парк Меланжевого комбината. Играли в снежки, ездили в разные города Советского Союза, организовывали совместные праздники для родителей и детей. Думаю, если подобную работу проводить, то вот это вот зло, противостояние, которое существует сегодня между детьми и учителями, оно, наверное, проявлялось бы крайне редко.
И эта работа должна быть всеобъемлющей, чтобы современные дети видели: они нам, взрослым, по-настоящему нужны.
– А каким должен быть директор современной школы?
– Это человек, который, во-первых, очень хорошо знает свой предмет. Во-вторых, он должен знать всю инфраструктуру своей школы. Он должен доверять себе, уметь помочь преподавателям по любому вопросу, который может возникать в школе. А еще – он должен уметь брать на себя ответственность.
– По-вашему, какую функцию школа должна сегодня брать на себя? И какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная система образования?
– Школа играет объединяющую роль. Это тот организм, который может сплотить детей и родителей. Сейчас общество еще не понимает, что теряет, когда в школе не решают тех проблем, которые надо. А главное в школе – это ребенок и педагог. И надо сохранять в своем коллективе доброе, хорошее отношение.
– А есть кто-то, чьему примеру вы следовали всю свою жизнь?
– Мама. Она говорила: "Делай как я". А она всю жизнь посвятила школе. Когда заболела и не могла ходить, ее дети-выпускники привозили на машине в школу, она излагала материал, и они же потом ее увозили домой. Так продолжалось несколько лет.
10:13:16 10-04-2025
Спасибо Вам огромное, Александр Георгиевич, за ваши уроки. Спасибо что Вы учили нас жить. Дай Бог Вам здоровья.
10:44:53 10-04-2025
А может, это учителям нужно дать понять, что они нужны?.. Что их нужно слушать беспрекословно, а не деточек и их мамок? Вот сам Овсиевский именно в такие времена и работал) учителей тогда слушали и побаивались - если детка не понимала по хорошему, вызывали мамку) а уж мамка потом свою детку строила. Я знаю, о чем говорю, сама в 90е прошла со старшим сыном через все педсоветы😏 никогда не забуду это. Но парень вырос хороший!)
15:07:38 10-04-2025
Слушать ностальгирующего по ушедшим лучшим годам жизни - неблагодарное дело. Другие времена, другая школа, другие люди.
20:28:21 10-04-2025
Искренне благодарен Вам, Александр Георгиевич, за профессионализм и мудрость, умение понять учеников и родителей, найти слова и помочь делом.
10:05:11 11-04-2025
Зам ечательные учителя и люди Руфина Серафимовна и Александр Георгиевич! Как учителя знаю Руфину Серафимовну, намного наслышан и об Александре Георгиевиче, он учился в младших классах,но они были для нас, старшеклассников, мелочью,но относились и к ним с уважением, т.к. вместе учились в нашей школе.! Школа №40 всегда славилась отличными учителями.Когда открылась школа в 1957 году, работать учителями пришли преподавателями из разных школ.И все учителя оказались прекрасными старшими товарищами, учителями с большой буквы, начиная с первого директора Креслина Иннокентия НИколаевича, который в короткий срок смог создать коллектив.Нам преподавали литератор Максимова Любовь Васильевна, математики Сибирцев Владимир Васильевич и Нина Андреевна Леканова, физики Еланцев Виктор Петрович и Волков Владимир Петрович ,историк Буханова Клавдия Ивановна, немецкий язык вела Полина Соломоновна Лившиц, о которой уже после школы узнали, что она была переводчицей в партизанском отряде, Евдокия Алексеевна Голикова - биолог и химик, наш классный руководитель с 7-го класса, преподаватель по черчению очень красивая и очень молодая тогда женщина Кашицына Нина Николаевна, физруки Дитрихс Клавдия Николаевна и Леонид Михайлович ( прости, дорогой учитель, мне тоже 81,и тоже склероз, забыл точно фамилию, а приблизительно неудобно называть), географичка Гражданкина Клара Вениаминовна. Прошло 64 года, как я закончил школу, но глубокая моя благодарность к учителям всю мою жизнь не покидала и не покидает меня.К сожалению, почти все ушли уже из жизни, ничего не поделаешь, годы идут вперед.