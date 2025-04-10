"Показать детям, что они нужны". Заслуженный учитель России – о роли школы и ее проблемах

Знаменитый алтайский учитель Александр Овсиевский отметил, что главное в школе – это ребенок и педагог, но сегодня дети получают меньше внимания

10 апреля 2025, 09:53, ИА Амител

Заслуженный учитель России Александр Овсиевский / Фото: "Вечерний Барнаул" / Андрей Чурилов

В Алтайском крае имя заслуженного учителя России Александра Овсиевского знают сотни человек. Многие учились в барнаульской гимназии № 40, где он проработал директором до 70-летнего возраста. Другие слышали о том, какие новшества благодаря работе Овсиевского и его коллег внедрялись в системе образования города и края. А еще – в гимназии № 40 никогда не было дефицита кадров, отбоя от учеников. В чем секрет и как вернуть уважение к школе и учителям – в интервью amic.ru.

– Александр Георгиевич, вы росли в семье учителя. Это стало решающим фактором в выборе будущей профессии или все же были другие варианты?

– В моей семье были не только педагоги, но и врачи, инженеры. Сам я сначала хотел пойти на исторический факультет, но отец меня переубедил, сказал, что это несерьезно. А вот учитель – это то, что вечно. Большое влияние оказала и мой классный руководитель – учитель математики. Мама тоже не возражала против этого варианта, хотя знала, что профессия сложная. В итоге я пошел на физмат, закончил его. И не жалею. Математика давала возможность вести диалог с детьми по старым книгам и учебникам. Я брал книги, которые были изданы еще в начале века для русских гимназий. И мы с детьми решали задачи из этих книг, смотрели, чем отличается наука того времени и этого.

– После вуза вы вернулись учителем в школу, в которой несколько лет назад сами были учеником. Что вы чувствовали?

– Честно говоря, только большую ответственность: там работала моя мама, и я не мог ее подвести. Мне дали четвертые классы. Это были великолепные дети. Помню свой первый урок, и как они на меня смотрят удивленными глазами. Кстати, все в форме. На первых порах чувствовал себя немножко неуверенно, а потом дело пошло.

– Сегодня многие молодые учителя жалуются, что не могут найти контакт с детьми, мол, они неуправляемые. Как вам удалось наладить контакт с учениками?

– Дело в том, что тем детям, с которыми я начинал работать, сейчас самим уже под шестьдесят лет. У них не было телефонов и всякого рода оргтехники. Они слушали меня на все сто процентов. А еще их контролировали родители: что они принесли из школы, что они там делали. И у меня никогда не было проблем с детьми. Наоборот: они мне многое рассказывали, делились своими секретами, переживаниями и радостями.

Я был полностью вовлечен в их жизнь. Но, опять же, у меня было время на это все. И на протяжении всех лет, что я прошел с ними до выпускного класса, я имел возможность влиять буквально на все процессы. Мне даже родители, так сказать, carte blanche на это дали.

– А сейчас учителя меньше вовлекаются? У них стало больше работы?

– Конечно, сейчас они очень заняты. Разной бумажной и электронной отчетностью. С одной стороны, конечно, хорошо, а с другой – это занимает огромное время, которое учитель мог бы отдавать детям.

– Когда вы стали руководителем школы, в вашей работе многое изменилось?

– В 1981 году я стал заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Честно сказать, не очень этого хотел, так как пришлось отказаться от классного руководства. Но все-таки стал и начал заведовать всей этой системой отчетов. Хотя тогда у нас в школе все администраторы в чистом виде менеджерами, как сегодня, и не были. Все-таки в большей степени мы были педагогами.

В то время очень четко прослеживалось, что директор – это учитель учителей. И школа выстраивала отношения с педагогическим составом так, чтобы каждый мог подойти со своей проблемой и разобраться.

– А с детьми в этот момент вы успевали общаться?

– Да, я продолжал преподавать. И когда приходил на свой урок, то часть его посвящал разговорам о жизни, о ситуации, которая происходила в стране, в городе, в Алтайском крае. Дети мне задавали разные вопросы, которые, может быть, и дома не задавали. А я откровенно им отвечал. Поэтому у меня не было такого, чтобы на урок кто опаздывал: ради этих встреч ребята мобилизовывались.

Заслуженный учитель России Александр Овсиевский / Фото: "Вечерний Барнаул" / Андрей Чурилов

– Сколько вам было лет, когда вы стали директором и с какими сложными ситуациями пришлось столкнуться?

– Мне было 33 года. А первая колоссальная проблема, с которой я столкнулся, – это прорыв системы водоснабжения в мастерских, где-то очень глубоко. Я вызвал соответствующую технику. Там все перекопали, но сделали. И с тех пор это место ни разу не раскапывали.

А вторую большую проблему я решал несколько лет. Дело в том, что в нашей школе в начале ее существования было где-то 2400 учеников. Потом район "выгорел" и осталось всего 650. Естественно, что нагрузка на учителей уменьшилась. Тогда мы приняли решение создать специализированные классы.

У нас еще с 1961 года были математические классы. А тут мы создали химико-биологический, исторический классы, был географический, туристический, был социологический. И мы набирали детей со всего Алтайского края.

Кстати, классы эти сохранились и сегодня. Можно сказать, мы как-то даже повлияли на систему образования в регионе.

Ну не только наша гимназия. Мы, так сказать, всей волной многих школ это создали: это 73-я и 22-я школы, и 45-я, и другие.

Мы сотрудничали с вузами. Они даже направляли своих преподавателей для работы с детьми, и некоторым платили стипендию. И поступали эти дети потом в эти вузы.

Это была наша общая потребность: университета и школы. И все семена, которые мы тогда посеяли, до сих пор дают ростки.

– Помимо профильных классов, какие вы еще вопросы решали, когда стали руководителем?

– Буквально все, которые касаются жизни и деятельности школы. Но прежде всего – учителей. Потому что об учителе надо максимально много знать. В том числе и о его личной ситуации, чтобы можно было решать любые вопросы: распределять нагрузку, классное руководство, понимать, когда что кому поручать.

Также я понимал, что надо позиционировать нашу гимназию среди школ, и мы принимали участие в разных конкурсах. В том числе – "Лучшая школа Алтая", мобилизовывал учителей на участие в различных творческих соревнованиях.

– У вас как-то совсем не звучит проблема борьбы с дефицитом кадров. В вашей школе ее не существовало?

– Да, у нас такой проблемы не было. Наши учителя приходили к нам молодыми и, как правило, большая часть уходила потом на пенсию отсюда.

– В чем секрет?

– Ну в те времена это вообще было, так сказать, модно. А кроме того, несмотря на разные ситуации в стране или крае, наши учителя знали: их защитят. Даже в 90-е годы, когда была серьезная проблема, связанная с невыплатой заработных плат, я всячески коллектив поддерживал. Мол, это все проходящее, что все изменится. И учителя это понимали.

– И все-таки сейчас мы видим, что иногда дети могут проявлять неуважение к учителю... Как решать эту проблему? Есть ли какой-то педагогический секрет?

– Скажу, может быть, непопулярную вещь, но я считаю, что все эти вещи идут из семьи. Когда-то родительская общественность была полностью на стороне учителей. Может быть и я порой был не прав, но родители никогда себе не позволяли никаких высказываний в мой адрес. И все они тоже были вовлечены в жизнь школы и ребенка.

Сегодня родители ведь не только уничижительно высказываются об учителях, они своим невниманием отталкивают своих же детей. А потом, когда спохватываются, бывает поздно.

– И что же делать? Можно ли сегодня как-то исправить ситуацию?

– Конечно. Надо работать с родителями, прежде всего. На своих родительских собраниях я не рассказывал об успеваемости по классу и никого не ругал. Они были связаны с нашими внутриклассными особенностями. Может быть, попробовать так же.

Думаю, нужно проводить встречи с родителями в узком составе, чтобы было больше понимания.

Надо проводить совместные мероприятия для всех, чтобы участвовали бабушки, мамы, папы, чтобы показать творческий потенциал их детей. Так выстраиваются дружеские отношения и в семье, и с учителем.

– Сейчас много говорят о необходимости защиты учителя, даже принимаются законы по этому вопросу. Как вы к этому относитесь? Нужны ли такие законы?

– Такой закон, наверное, нужен в экстраординарных ситуациях. Но никто лучше не защитит учителя, чем он сам, его профессионализм, и его сердце. Моя мама в 45-й гимназии в послевоенные годы вела уроки в мальчишеских классах. Тогда девочки и мальчики учились отдельно. Однажды ученики ей в стул вставили иголку, и она на нее села. Потом всей учительской эту иголку ей извлекали. Но у нее даже мысли не возникло, чтобы бросить преподавание или устроить разгром в классе.

Она сумела найти подход к этим детям. Поэтому, я думаю, что учитель может защитить себя сам.

– И что для этого нужно делать?

– В первую очередь, быть профессионалом, не ошибаться в вопросах, связанных со своим предметом. Во-вторых, надо быть добрым человеком. Не добреньким, как бывает, когда заискивают перед детьми. А поистине добрым, чтобы суметь с ними найти общий язык. А общий язык находится не только на уроке, а в большей степени – после уроков.

– Например?

– Например, мы с детьми ходили в парк Меланжевого комбината. Играли в снежки, ездили в разные города Советского Союза, организовывали совместные праздники для родителей и детей. Думаю, если подобную работу проводить, то вот это вот зло, противостояние, которое существует сегодня между детьми и учителями, оно, наверное, проявлялось бы крайне редко.

И эта работа должна быть всеобъемлющей, чтобы современные дети видели: они нам, взрослым, по-настоящему нужны.

– А каким должен быть директор современной школы?

– Это человек, который, во-первых, очень хорошо знает свой предмет. Во-вторых, он должен знать всю инфраструктуру своей школы. Он должен доверять себе, уметь помочь преподавателям по любому вопросу, который может возникать в школе. А еще – он должен уметь брать на себя ответственность.

– По-вашему, какую функцию школа должна сегодня брать на себя? И какой, на ваш взгляд, должна быть идеальная система образования?

– Школа играет объединяющую роль. Это тот организм, который может сплотить детей и родителей. Сейчас общество еще не понимает, что теряет, когда в школе не решают тех проблем, которые надо. А главное в школе – это ребенок и педагог. И надо сохранять в своем коллективе доброе, хорошее отношение.

– А есть кто-то, чьему примеру вы следовали всю свою жизнь?

– Мама. Она говорила: "Делай как я". А она всю жизнь посвятила школе. Когда заболела и не могла ходить, ее дети-выпускники привозили на машине в школу, она излагала материал, и они же потом ее увозили домой. Так продолжалось несколько лет.