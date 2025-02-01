НОВОСТИПроисшествия

Россиянка получила большой штраф за пропаганду отказа от деторождения

Это первый в России подобный приговор

01 февраля 2025, 14:58, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Жительницу Севастополя оштрафовали на 50 тысяч за пропаганду отказа от деторождения, сообщили в МВД по городу.

Оперативники установили, что 29-летняя женщина публиковала "мизантропические посты", в том числе "высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни". После вступления в силу изменений законодательства она не удалила запрещенные материалы со своей страницы, и они оставались доступными.

"Сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. По решению суда женщине назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей", – сообщили в полиции.

Ряд СМИ отмечают, что это первое наказание в России за такое нарушение. 

В декабре 2024 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, в кино и рекламе, а также ее демонстрация при несовершеннолетних.

За нарушение предусмотрены штрафы для физических лиц от 50 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 5 млн рублей. Последних также могут арестовать на 15 суток и запретить им въезд в РФ.

Происшествия интернет

Комментарии 10

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Гость

15:07:27 01-02-2025

Больше чем Набиулина, для отказа от деторождения ни кто не сделал

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Гость

20:30:13 01-02-2025

Гость (15:07:27 01-02-2025) Больше чем Набиулина, для отказа от деторождения ни кто не с... уже назначили стрелочницу?

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Гость

15:14:32 01-02-2025

Большевики распространяли идеи листовками. И этта... вокзалы, почта, телеграф.

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Гость

15:40:32 01-02-2025

Сколько потом процессов по реабилитации будет? И на чьи плечи опять ляжет бремя компенсаций?

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Гость

17:56:53 01-02-2025

Гость (15:40:32 01-02-2025) Сколько потом процессов по реабилитации будет? И на чьи плеч... Ждун? Угомонись и оставьте надежды, время либе рас тов кончилось.

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Гость из будущего

18:42:28 01-02-2025

Гость (17:56:53 01-02-2025) Ждун? Угомонись и оставьте надежды, время либе рас тов кончи...
Sic semper tyrannis

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Гость из будущего

18:41:33 01-02-2025

Гость (15:40:32 01-02-2025) Сколько потом процессов по реабилитации будет? И на чьи плеч...
Надеемся, что за счёт тех, кто строит себе замки или устраивает эскортниц в качестве "специалистов" себе на работу

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Олег

22:18:56 01-02-2025

Помню была пропаганда контрацепции и контроля рождаемости, а вот начальники тогда против России работали или сейчас?
Дело то не хитрое - газеты полистать, гранты посмотреть по тематикам с 1995г. легко.
Что делать с врагами народа?

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Гость

22:22:17 01-02-2025

поделом

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Кхм...

09:11:10 02-02-2025

А как расценивать тех, кто установил "мрот в рот" ниже плинтуса?

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