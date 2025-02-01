Россиянка получила большой штраф за пропаганду отказа от деторождения

Это первый в России подобный приговор

01 февраля 2025, 14:58, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Жительницу Севастополя оштрафовали на 50 тысяч за пропаганду отказа от деторождения, сообщили в МВД по городу.

Оперативники установили, что 29-летняя женщина публиковала "мизантропические посты", в том числе "высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни". После вступления в силу изменений законодательства она не удалила запрещенные материалы со своей страницы, и они оставались доступными.

"Сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. По решению суда женщине назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей", – сообщили в полиции.

Ряд СМИ отмечают, что это первое наказание в России за такое нарушение.

В декабре 2024 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, в кино и рекламе, а также ее демонстрация при несовершеннолетних.

За нарушение предусмотрены штрафы для физических лиц от 50 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 5 млн рублей. Последних также могут арестовать на 15 суток и запретить им въезд в РФ.