Илон Маск назвал самую угрожающую проблему человечества

Уже сейчас нужно кое-чем заняться

03 января 2024, 12:30, ИА Амител

Американский миллиардер Илон Маск предрек человечеству демографический коллапс из-за низкой рождаемости, пишет РБК.

В соцсети X (Twitter) бизнесмен обсудил рекордно низкий уровень рождаемости в нескольких странах.

"Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, – это демографический коллапс", – подчеркнул Маск.

В списке самых проблемных стран оказались Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Италия и Нидерланды.

Кстати, по данным СМИ на 2023 год, Илон Маск – отец девятерых детей.

Напомним, миллиардер также уверен, что 2024 год будет еще более безумным, чем 2023-й.