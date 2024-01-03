Илон Маск назвал самую угрожающую проблему человечества
Уже сейчас нужно кое-чем заняться
03 января 2024, 12:30, ИА Амител
Американский миллиардер Илон Маск предрек человечеству демографический коллапс из-за низкой рождаемости, пишет РБК.
В соцсети X (Twitter) бизнесмен обсудил рекордно низкий уровень рождаемости в нескольких странах.
"Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, – это демографический коллапс", – подчеркнул Маск.
В списке самых проблемных стран оказались Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Италия и Нидерланды.
Кстати, по данным СМИ на 2023 год, Илон Маск – отец девятерых детей.
Напомним, миллиардер также уверен, что 2024 год будет еще более безумным, чем 2023-й.
12:47:45 03-01-2024
Сказал, как в воду пукнул. Планета перенаселена, продовольствия не хватает. Если в России смертность превышает рождаемость, то это не говорит, что в других странах также. Индия по численности населения опередила Китай. А в Африке и мусульманских странах рождаемость ого-го. Вон в Чечне у Кадырова 10 детей. Молодец мужик. Так что "демографический коллапс" , это просто глупость.
14:59:31 03-01-2024
сан саныч (12:47:45 03-01-2024) Сказал, как в воду пукнул. Планета перенаселена, продовольст... Кадыров, купается в золоте ему и сто под силу.
15:21:36 03-01-2024
сан саныч (12:47:45 03-01-2024) Сказал, как в воду пукнул. Планета перенаселена, продовольст... Вы не совсем в теме. По мере увеличения благосостояния и принятия "западных" ценностей потребления, рождаемость катастрофически падает. Без притока мигрантов население сокращалось бы активно во всех странах Европы, во многих странах Азии. Даже Китай стремительно начал терять население, в 2022 году впервые население сократилось на 700 тысяч человек (за 2023 год статистика еще не озвучена). Белая раса на Земле уже активно вымирает. Мигранты, которые приезжают в Европу, в первом поколении имеют по 3-7 детей, а уже во втором, ассимилировавшись, по 1-2.
06:04:00 05-01-2024
Гость (15:21:36 03-01-2024) Вы не совсем в теме. По мере увеличения благосостояния и при... при чем тут западные ценности?
12:47:48 03-01-2024
Молодец Илон. Женщины давайте как займитесь этой проблемой. Прекратите пить противозачаточные. Мужчины вас поддержат.
13:32:01 03-01-2024
Если бы мне от прадедушки достались миллиарды в наличности, активах и пассивах, а так же в виде связей с другими такими же миллиардерами, я бы тоже завёл девять детей и сидел умничал...!
15:37:10 03-01-2024
Гость (13:32:01 03-01-2024) Если бы мне от прадедушки достались миллиарды в наличности, ... Маск гений, достиг всего сам без наследства. А "простые" и с миллиардами ничего не сделают.
13:59:34 03-01-2024
Я думаю, что это искусственный интеллект, это робот
15:04:55 03-01-2024
adh (13:59:34 03-01-2024) Я думаю, что это искусственный интеллект, это робот... В твоей автомашине если это не российский Автотазик, нет частичного ИИ? АБС - Антиблокировочная система — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы — сохранение устойчивости и управляемости автомобиля
14:58:37 03-01-2024
И этот туда же. Нахапал и переживает, кто будет батрачить на его девятерых детей.
15:49:24 03-01-2024
Так он имел ввиду перенаселенность планеты, а не низкую рождаемость. Там в обсуждении изначально была запись про убыль населения в Японии и некоторых других странах. А Маск как раз и сказал, что в масштабах планеты проблема как раз в перенаселении.