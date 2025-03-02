НОВОСТИПолитика

Илон Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

Бизнесмен согласился с политическим активистом, заявившим, что стране "пора покинуть НАТО и ООН"

02 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher
Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск заявил, что поддерживает идею выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН.

В соцсети X миллиардер сделал репост записи политического активиста Гюнтера Иглмана, в которой говорилось, что США "пора покинуть НАТО и ООН".

"Я согласен", – лаконично прокомментировал Маск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о вступлении в Североатлантический альянс. По его словам, он готов покинуть пост президента, если это обеспечит вступление в НАТО.

Напомним, Илон Маск занимает первое место в рейтинге супермиллиардеров. Его состояние оценили в 419,4 млрд долларов.

США Политика Илон Маск

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:44:09 02-03-2025

Это они с Трампом старушку Европу дрессируют)))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:50 02-03-2025

Они то на Трампа, то на Маска молятся .

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:13 02-03-2025

Гость (12:13:50 02-03-2025) Они то на Трампа, то на Маска молятся ....
А ты на черта. Давно уже ему все поклонились.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:36:17 02-03-2025

В уникальное время живем

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:58 03-03-2025

идею выхода США из НАТО --- как вариант, а НАТО без США принимает Украину и начинается война НАТО с Россией. Огромные проблемы у России и у Европы, а США в стороне. А потом один на один с Китаем они скорее всего разберутся. Цинично, но на них похоже

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров