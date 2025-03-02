Илон Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН
Бизнесмен согласился с политическим активистом, заявившим, что стране "пора покинуть НАТО и ООН"
02 марта 2025, 11:00, ИА Амител
Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск заявил, что поддерживает идею выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН.
В соцсети X миллиардер сделал репост записи политического активиста Гюнтера Иглмана, в которой говорилось, что США "пора покинуть НАТО и ООН".
"Я согласен", – лаконично прокомментировал Маск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о вступлении в Североатлантический альянс. По его словам, он готов покинуть пост президента, если это обеспечит вступление в НАТО.
Напомним, Илон Маск занимает первое место в рейтинге супермиллиардеров. Его состояние оценили в 419,4 млрд долларов.
11:44:09 02-03-2025
Это они с Трампом старушку Европу дрессируют)))
12:13:50 02-03-2025
Они то на Трампа, то на Маска молятся .
14:21:13 02-03-2025
Гость (12:13:50 02-03-2025) Они то на Трампа, то на Маска молятся ....
А ты на черта. Давно уже ему все поклонились.
14:36:17 02-03-2025
В уникальное время живем
11:20:58 03-03-2025
идею выхода США из НАТО --- как вариант, а НАТО без США принимает Украину и начинается война НАТО с Россией. Огромные проблемы у России и у Европы, а США в стороне. А потом один на один с Китаем они скорее всего разберутся. Цинично, но на них похоже