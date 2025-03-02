Илон Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООН

Бизнесмен согласился с политическим активистом, заявившим, что стране "пора покинуть НАТО и ООН"

02 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск заявил, что поддерживает идею выхода Соединенных Штатов из НАТО и ООН.

В соцсети X миллиардер сделал репост записи политического активиста Гюнтера Иглмана, в которой говорилось, что США "пора покинуть НАТО и ООН".

"Я согласен", – лаконично прокомментировал Маск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о вступлении в Североатлантический альянс. По его словам, он готов покинуть пост президента, если это обеспечит вступление в НАТО.

Напомним, Илон Маск занимает первое место в рейтинге супермиллиардеров. Его состояние оценили в 419,4 млрд долларов.