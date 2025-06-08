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Илон Маск подрался с министром финансов США в Белом доме

Причиной стали разногласия по поводу кандидатуры на пост главы Налогового управления

08 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Бывший глава Департамента эффективности правительства США и министр финансов Скотт Бессент подрались в Белом доме из-за разногласий по поводу кандидатуры на пост главы Налогового управления (IRS), заявил в беседе с The Washington Post бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон.

Конфликт произошел в середине апреля, когда Маск и Бессент встретились с Трампом для обсуждения кандидатов на руководящую должность IRS. Глава Белого дома поддержал предложения министра финансов.

После встречи с президентом Маск и Бессент вместе вышли в коридор, где начали обмениваться оскорблениями. Министр обвинил миллиардера в мошенничестве. После этого Маск ударил Бессента плечом в грудь, "как игрок в регби", на что тот ударил в ответ. Несколько человек вмешались и разняли драку.

Ранее в Госдуме заявили, что Маск мог бы получить в России политическое убежище.

США Политика Илон Маск

Комментарии 9

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Гость

09:19:27 08-06-2025

Издержки "демократии".

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Гость

20:03:48 08-06-2025

Гость (09:19:27 08-06-2025) Издержки "демократии".... Скорее разгул демократии.

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Гость

09:22:04 08-06-2025

Вот что значит, поставить куш не на ту кобылу.

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Гость

09:39:39 08-06-2025

У них из-за разногласий просто плечом в грудь получают. После прогулки сознание навсегда не теряют.

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Гость

09:56:41 08-06-2025

В итоге, кто кого ?

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Гость

09:59:12 08-06-2025

А у нас скукатища, как в доме престарелых...

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Гость

23:30:11 08-06-2025

Гость (09:59:12 08-06-2025) А у нас скукатища, как в доме престарелых...... тьфу на тебя, не сглазь, пусть тихо сидят

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Гость

20:21:45 08-06-2025

Ради маячащей прибыли в 300% живоглотный капиталист готов не то что дать в морду кому угодно, но и варварски совершить любое, самое чудовищное преступление: такова его алчная природа!

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Гость

12:25:28 09-06-2025

Кто победил?

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