Илон Маск подрался с министром финансов США в Белом доме

Причиной стали разногласия по поводу кандидатуры на пост главы Налогового управления

08 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Илон Маск / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Бывший глава Департамента эффективности правительства США и министр финансов Скотт Бессент подрались в Белом доме из-за разногласий по поводу кандидатуры на пост главы Налогового управления (IRS), заявил в беседе с The Washington Post бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон.

Конфликт произошел в середине апреля, когда Маск и Бессент встретились с Трампом для обсуждения кандидатов на руководящую должность IRS. Глава Белого дома поддержал предложения министра финансов.

После встречи с президентом Маск и Бессент вместе вышли в коридор, где начали обмениваться оскорблениями. Министр обвинил миллиардера в мошенничестве. После этого Маск ударил Бессента плечом в грудь, "как игрок в регби", на что тот ударил в ответ. Несколько человек вмешались и разняли драку.

Ранее в Госдуме заявили, что Маск мог бы получить в России политическое убежище.