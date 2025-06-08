Илон Маск подрался с министром финансов США в Белом доме
Причиной стали разногласия по поводу кандидатуры на пост главы Налогового управления
08 июня 2025, 09:00, ИА Амител
Бывший глава Департамента эффективности правительства США и министр финансов Скотт Бессент подрались в Белом доме из-за разногласий по поводу кандидатуры на пост главы Налогового управления (IRS), заявил в беседе с The Washington Post бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон.
Конфликт произошел в середине апреля, когда Маск и Бессент встретились с Трампом для обсуждения кандидатов на руководящую должность IRS. Глава Белого дома поддержал предложения министра финансов.
После встречи с президентом Маск и Бессент вместе вышли в коридор, где начали обмениваться оскорблениями. Министр обвинил миллиардера в мошенничестве. После этого Маск ударил Бессента плечом в грудь, "как игрок в регби", на что тот ударил в ответ. Несколько человек вмешались и разняли драку.
Ранее в Госдуме заявили, что Маск мог бы получить в России политическое убежище.
09:19:27 08-06-2025
Издержки "демократии".
20:03:48 08-06-2025
Гость (09:19:27 08-06-2025) Издержки "демократии".... Скорее разгул демократии.
09:22:04 08-06-2025
Вот что значит, поставить куш не на ту кобылу.
09:39:39 08-06-2025
У них из-за разногласий просто плечом в грудь получают. После прогулки сознание навсегда не теряют.
09:56:41 08-06-2025
В итоге, кто кого ?
09:59:12 08-06-2025
А у нас скукатища, как в доме престарелых...
23:30:11 08-06-2025
Гость (09:59:12 08-06-2025) А у нас скукатища, как в доме престарелых...... тьфу на тебя, не сглазь, пусть тихо сидят
20:21:45 08-06-2025
Ради маячащей прибыли в 300% живоглотный капиталист готов не то что дать в морду кому угодно, но и варварски совершить любое, самое чудовищное преступление: такова его алчная природа!
12:25:28 09-06-2025
Кто победил?