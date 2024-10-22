Илон Маск предупредил о риске банкротства Соединенных Штатов
Бизнесмен сравнил США с человеком, который взял на себя слишком много долгов
22 октября 2024, 07:37, ИА Амител
Илон Маск предупредил о риске банкротства Соединенных Штатов Америки, если не будут сокращены государственные расходы.
Поводом для такого высказывания стала публикация пользователя соцсети X, где он представил данные о числе процентных платежей по госдолгу США.
"Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом", – прокомментировал информацию бизнесмен.
Также он отметил, что проценты по долгу имеют тенденцию быстро поглощать все налоговые поступления, не оставляя ничего на критические нужды.
В сентябре сообщили, что Илон Маск может стать первым в мире триллионером.
07:42:11 22-10-2024
сравнил США с челоком --- с челом
08:35:04 22-10-2024
Гость (07:42:11 22-10-2024) сравнил США с челоком --- с челом... С чувакои
09:28:44 22-10-2024
Гость (08:35:04 22-10-2024) С чувакои... Уже исправлено
07:44:06 22-10-2024
Мировой МММ, навыпускал много бумажек. И раздает своим вассалам
08:30:08 22-10-2024
У нас тогда доллары рублей по триста станут
09:31:17 22-10-2024
Гость (08:30:08 22-10-2024) У нас тогда доллары рублей по триста станут... Может по восемьсот? А то у меня лежат уже второй год на одном уровне. И сдавать жалко, вдруг будут по восемьсот
09:33:55 22-10-2024
Доллары будут по триста или по нулю. Как повернется, никто не знает. Может вообще все примерно также останется
09:52:18 22-10-2024
Гость (09:33:55 22-10-2024) Доллары будут по триста или по нулю. Как повернется, никто н... вот Маск уже триллионер.
и если бакс будет по 800 и Маск как заявлял уедет к нам - он кем будет? квадриллионером?
09:57:31 22-10-2024
Мусик (09:52:18 22-10-2024) вот Маск уже триллионер.и если бакс будет по 800 и Маск ... квадриллионером? -- или обнулится
09:41:17 22-10-2024
Пока США мировой жандарм, то ему ничто не угрожает, это как лев и маленькие собачки из подворотни, много лая.
09:49:25 22-10-2024
Гость (09:41:17 22-10-2024) Пока США мировой жандарм, то ему ничто не угрожает, это как ... я б сравнил с гиенами в хорошем смысле ТТХ.
уж если вцепятся - не отпустят живым.
10:37:07 22-10-2024
Мусик (09:49:25 22-10-2024) я б сравнил с гиенами в хорошем смысле ТТХ.уж если вцепя... Мусик, ты гиена?
11:39:52 22-10-2024
Гость (10:37:07 22-10-2024) Мусик, ты гиена?... видел в деле. идеальное создание. типа Чужого.
09:56:20 22-10-2024
Гость (09:41:17 22-10-2024) Пока США мировой жандарм, то ему ничто не угрожает, это как ... Как тигр Шерхан, а вокруг шакалы бегают. Выбегает из-за спины американского Шерхана такой прибалтийский шакал, что-то кричит на Россию и убегает обратно. Потому что если не успеть, пришибут, а Шерхан толи будет за него впрягаться, толи нет
11:47:12 22-10-2024
Помнится, ещё в 70х нам на политинформации говорили, что буржуазные страны вот-вот развалятся, когда рухнет доллар главного гегемона. Пойду продам все долларовые фантики. История подтверждает, что хранить деньги в рублях лучший путь к светлому будущему. Ведь не в деньгах счастье в конце концов
13:11:58 22-10-2024
Гость из будущего (11:47:12 22-10-2024) Помнится, ещё в 70х нам на политинформации говорили, что бур... буржуазные страны вот-вот развалятся --- а теперь мы буржуазная страна и нам уже 30 лет говорят, что мы вот-вот развалимся. А вообще России уже 1000 лет говорят, что она развалится. Так ведь и разваливалась. А потом опять собиралась