Бизнесмен сравнил США с человеком, который взял на себя слишком много долгов

22 октября 2024, 07:37, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Илон Маск предупредил о риске банкротства Соединенных Штатов Америки, если не будут сокращены государственные расходы.

Поводом для такого высказывания стала публикация пользователя соцсети X, где он представил данные о числе процентных платежей по госдолгу США.

"Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом", – прокомментировал информацию бизнесмен.

Также он отметил, что проценты по долгу имеют тенденцию быстро поглощать все налоговые поступления, не оставляя ничего на критические нужды.

В сентябре сообщили, что Илон Маск может стать первым в мире триллионером.