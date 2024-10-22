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Илон Маск предупредил о риске банкротства Соединенных Штатов

Бизнесмен сравнил США с человеком, который взял на себя слишком много долгов

22 октября 2024, 07:37, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher
Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Илон Маск предупредил о риске банкротства Соединенных Штатов Америки, если не будут сокращены государственные расходы.

Поводом для такого высказывания стала публикация пользователя соцсети X, где он представил данные о числе процентных платежей по госдолгу США.

"Если не произойдет радикального сокращения государственных расходов, то, подобно человеку, взявшему на себя слишком много долгов, Америка станет фактическим банкротом", – прокомментировал информацию бизнесмен.

Также он отметил, что проценты по долгу имеют тенденцию быстро поглощать все налоговые поступления, не оставляя ничего на критические нужды.

В сентябре сообщили, что Илон Маск может стать первым в мире триллионером.

США Илон Маск

Комментарии 16

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Гость

07:42:11 22-10-2024

сравнил США с челоком --- с челом

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Гость

08:35:04 22-10-2024

Гость (07:42:11 22-10-2024) сравнил США с челоком --- с челом... С чувакои

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Гость

09:28:44 22-10-2024

Гость (08:35:04 22-10-2024) С чувакои... Уже исправлено

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Гость

07:44:06 22-10-2024

Мировой МММ, навыпускал много бумажек. И раздает своим вассалам

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Гость

08:30:08 22-10-2024

У нас тогда доллары рублей по триста станут

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Гость

09:31:17 22-10-2024

Гость (08:30:08 22-10-2024) У нас тогда доллары рублей по триста станут... Может по восемьсот? А то у меня лежат уже второй год на одном уровне. И сдавать жалко, вдруг будут по восемьсот

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Гость

09:33:55 22-10-2024

Доллары будут по триста или по нулю. Как повернется, никто не знает. Может вообще все примерно также останется

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Мусик

09:52:18 22-10-2024

Гость (09:33:55 22-10-2024) Доллары будут по триста или по нулю. Как повернется, никто н... вот Маск уже триллионер.
и если бакс будет по 800 и Маск как заявлял уедет к нам - он кем будет? квадриллионером?

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Гость

09:57:31 22-10-2024

Мусик (09:52:18 22-10-2024) вот Маск уже триллионер.и если бакс будет по 800 и Маск ... квадриллионером? -- или обнулится

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Гость

09:41:17 22-10-2024

Пока США мировой жандарм, то ему ничто не угрожает, это как лев и маленькие собачки из подворотни, много лая.

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Мусик

09:49:25 22-10-2024

Гость (09:41:17 22-10-2024) Пока США мировой жандарм, то ему ничто не угрожает, это как ... я б сравнил с гиенами в хорошем смысле ТТХ.
уж если вцепятся - не отпустят живым.

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Гость

10:37:07 22-10-2024

Мусик (09:49:25 22-10-2024) я б сравнил с гиенами в хорошем смысле ТТХ.уж если вцепя... Мусик, ты гиена?

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Мусик

11:39:52 22-10-2024

Гость (10:37:07 22-10-2024) Мусик, ты гиена?... видел в деле. идеальное создание. типа Чужого.

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Гость

09:56:20 22-10-2024

Гость (09:41:17 22-10-2024) Пока США мировой жандарм, то ему ничто не угрожает, это как ... Как тигр Шерхан, а вокруг шакалы бегают. Выбегает из-за спины американского Шерхана такой прибалтийский шакал, что-то кричит на Россию и убегает обратно. Потому что если не успеть, пришибут, а Шерхан толи будет за него впрягаться, толи нет

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Гость из будущего

11:47:12 22-10-2024

Помнится, ещё в 70х нам на политинформации говорили, что буржуазные страны вот-вот развалятся, когда рухнет доллар главного гегемона. Пойду продам все долларовые фантики. История подтверждает, что хранить деньги в рублях лучший путь к светлому будущему. Ведь не в деньгах счастье в конце концов

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Гость

13:11:58 22-10-2024

Гость из будущего (11:47:12 22-10-2024) Помнится, ещё в 70х нам на политинформации говорили, что бур... буржуазные страны вот-вот развалятся --- а теперь мы буржуазная страна и нам уже 30 лет говорят, что мы вот-вот развалимся. А вообще России уже 1000 лет говорят, что она развалится. Так ведь и разваливалась. А потом опять собиралась

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