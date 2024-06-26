Именные стипендии и жилье. Как предприятия Барнаула завлекают на работу студентов

Бизнесу удобнее вырастить сотрудника под себя, чем ждать готового специалиста с опытом работы

26 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Молодой специалист / Фото из архива amic.ru

Количество вакансий для молодежи в первом квартале 2024 года выросло на 19% по сравнению с тем же периодом 2023-го. По данным рекрутингового сервиса hh.ru, рост произошел в том числе и за счет готовности работодателей нанять подростков от 14 лет. В Барнауле также многие компании активно приглашают молодежь, говорит барнаульский HR-эксперт Татьяна Клейнатовская. Один из плюсов таких кадров – энтузиазм и свежий взгляд на рабочий процесс. Кроме того, компании получают возможность сформировать сотрудника под свой стиль работы. К тому же и заработная плата у них все-таки ниже, чем у состоявшихся специалистов, что экономически выгоднее для компании. Остается дело за малым – заинтересовать работой молодых. Как это делают местные компании, выяснила корреспондент радиостанции Business FM Барнаул Лидия Платнер.

Как привлечь молодые кадры?

Сделать вклад в подготовку специалиста – сделать вложение в будущее компании. Такого принципа придерживаются в ГК "Союз". Чтобы завлечь молодежь, проводят профориентационные встречи со школьниками и заключают ученические договоры с самыми заинтересованными.

"За каждым учеником у нас закрепляется наставник, который разрабатывает индивидуальный учебный план подготовки по месяцам на весь период учебы в соответствии с программой обучения и спецификой организации. Наставники сопровождают студентов, адаптируют их к особенностям производственного процесса, выдают и следят за выполнением ежемесячного задания. Кроме этого, у нас на предприятии разработаны меры социальной поддержки: стипендия, как для студентов высшего, так и среднего учебного заведения. Далее, после выпуска, наш студент становится нашим молодым специалистом, для которого также разработаны меры социальной поддержки", – рассказала заместитель генерального директора по персоналу Татьяна Барышева.Свой пакет "плюшек" для молодых есть и в "СГК-Алтай". Например, здесь готовы компенсировать аренду жилья, говорит начальник отдела по подбору, оценке, развитию персонала дирекции по персоналу "СГК-Алтай" Олеся Талайко.

"Есть возможность получать преференции, есть пакет "плюшек" для молодых специалистов. Если они идут получать профильное образование в высшее учебное заведение, то могут рассчитывать на дополнительную стипендию. Предприятие компенсирует аренду жилья молодым сотрудникам в течение трех лет и именно для молодых специалистов мы компенсируем проценты по ипотеке. Это тоже такие немаловажные вещи, которые можно относить к заработной плате в том числе", – перечисляет Талайко. Возмещают расходы на аренду жилья и в холдинге "Алтайлес". Причем в компании оценили необходимость в молодых кадрах и готовы расширить их поддержку. Например, собираются ввести именные стипендии для студентов.

"В компании предусмотрен коллективный договор, согласно которому все молодые специалисты, приглашаемые на работу в другую местность, получают возмещение расходов на временное жилье до 100%. Также существует именная стипендия. Как правило, это ребята, которых мы берем на заметку на последнем курсе либо университета, либо ссуза, приглашаем их на практику и в дальнейшем – на работу. Такие студенты у нас уже есть. Именная стипендия еще в планах, думаю, что в этом году будет запущена максимально. А программа по найму жилья уже действует несколько лет", – рассказала руководитель отдела управления персоналом Наталья Старовойт.Получается, что начинающим специалистам можно не бояться остаться без работы. Более того, они еще студентами могут трудоустроиться в компании, если уже знают, где хотят работать. А для бизнеса взять специалиста без опыта и обучить под себя тоже гораздо удобнее и перспективнее, чем дожидаться подходящего сотрудника с опытом работы, отмечают эксперты.Совет от HR-эксперта:



"Я могу дать несколько советов для компании, опираясь на успешные практики федеральных или местных предприятий, которые в этом направлении активно работают. Многие организации предлагают программу адаптации, тренинги, оплачиваемые стажировки. Это шанс для молодых людей получить ценные знания, навыки и стать частью компании и профессионально расти. Также на сегодняшний день для молодежи важен гибкий график и комфортные условия работы труда. Молодежь ценит свободу, баланс работы и личной жизни", – рекомендует Татьяна Клейнатовская.