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Импичмент президента Южной Кореи подтвердил конституционный суд

Юн Сок Ёля окончательно отстранили от власти

04 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com / Daniel Bernard
Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com / Daniel Bernard

Конституционный суд Республики Корея подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает ТАСС.

За проведение процедуры отстранения главы республики выступили все восемь судей, для окончательного решения нужны были голоса минимум шести из них. 

Парламент объявил Юн Сок Ёлю импичмент из-за событий военного положения 14 декабря 2024 года. Против президента Республики Корея выдвинули пять обвинений.

Судьи пришли к выводу, что законных оснований для введения военного положения не было. Конституция позволяет сделать это только в случае войны, вооруженного конфликта или других чрезвычайных ситуаций национального масштаба. Утверждения уже бывшего президента о том, что такие меры были призваны "пробудить народ" и носили символический характер, суд не принял.

Также судьи заявили, что Юн Сок Ёль нарушил закон, отправив военных в парламент. Они решили, что бывший южнокорейский лидер использовал их в политических целях.

"Это нарушило положения конституции о том, что у парламента есть право требовать отменить военное положение", – говорится в постановлении.

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

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Комментарии 5

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Гость

12:28:32 04-04-2025

Похоже в России всем пофиг, в СМИ ни одного комментария хорошо это или плохо

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Гость

13:43:05 04-04-2025

Гость (12:28:32 04-04-2025) Похоже в России всем пофиг, в СМИ ни одного комментария хоро...
Потому что действительно пофиг.

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гость

16:21:15 04-04-2025

а что, так можно было?!

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Гость

23:45:44 04-04-2025

В Республике Корея есть Конституция, есть Суд, есть Парламент, есть Президент и это сдерживает произвол, беспредел.

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Гость

09:43:07 05-04-2025

Государственная Дума РФ не место для дискуссий.

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