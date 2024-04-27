Индекс Пасхи. Как изменилась стоимость праздничного кулича в Алтайском крае за год?
Спойлер: ни один из основных ингредиентов не подешевел
27 апреля 2024, 07:26, ИА Амител
До светлого праздника Пасхи осталось чуть меньше недели. Совсем скоро многие из нас начнут закупаться яйцами и куличами. Последние, кстати, всегда можно приготовить самостоятельно – говорят, это дешевле. Мы решили не только подсчитать, во сколько обойдется приготовление кулича, но и посмотреть, как изменилась его стоимость за год.
Спойлер: конечно же, пасхальный кулич подорожал. На сколько, смотрите в нашей инфографике.
P.S. Мы сравнили средние потребительские цены, которые публиковал Алтайкрайстат в апреле 2023-го и апреле 2024-го. Поскольку стоимость сухофруктов региональное ведомство не отслеживает, мы взяли данные из федеральной системы ЕМИСС.
Мы понимаем, что это лишь усредненные данные, а цены в некоторых магазинах могут от них существенно отличаться. Но анализ средних цен позволяет отследить тенденцию изменения стоимости.
На сколько подорожали продукты для кулича?
Начнем с самого "безобидного": молоко за 12 месяцев подорожало всего на 3,2%. Это один из немногих продуктов потребительской корзины, который практически не меняется в цене. Год назад литр в среднем обходился в 76 рублей, а сейчас – в 78 рублей.
Ну а сильнее всех, конечно же, подорожали яйца. За год рост цены составил 52,5%. Десяток сейчас стоит более 110 рублей, хотя в апреле 2023-го за него приходилось платить около 72 рублей.
Кстати, недавно мы отследили, как цены на яйца менялись на протяжении всего года: посмотреть результаты можно здесь.
Сахар подорожал на 18,5%: с 63 до 75 рублей за килограмм.
На 16,4% выросли цены на пшеничную муку. В апреле 2023-го средняя цена килограмма составляла 34 рубля, а сейчас – 40 рублей.
Килограмм сливочного масла стоит на 13,9% больше, чем в прошлом году. За 12 месяцев средняя цена выросла с 672 до 766 рублей.
Средняя стоимость килограмма сухофруктов, согласно данным ЕМИСС, за год выросла на 6,5%: с 490 до 522 рублей.
Что за рецепт кулича мы взяли для расчета?
Мы взяли самый простой рецепт, который часто используют федеральные эксперты. Например, в этом году расчеты по нему провел доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Результатами, которые получились в среднем по России, он поделился с агентством РИАМО.
Согласно рецепту, для кулича нужно:
- 350 граммов муки;
- 170 миллилитров молока;
- 2 куриных яйца;
- 100 граммов сахарного песка;
- 70 граммов сливочного масла;
- 100 граммов сухофруктов;
- 2 яичных белка и еще 100 граммов сахара для глазури.
На сколько подорожал кулич за год?
По нашим подсчетам, в апреле 2023-го один пасхальный кулич в Алтайском крае обошелся бы в среднем в 162,76 рубля. Если же пересчитать этот рецепт по ценам нынешнего апреля, выходит на 30 рублей больше – 192,61 рубля.
Таким образом, за год классический кулич подорожал на 18,3%.
Кстати, если верить подсчетам эксперта Дмитрия Морковкина, у которого получился рост цены 13,5%, то на Алтае куличи подорожали сильнее, чем в целом по стране.
12:30:44 27-04-2024
элен, а -ууу, где твое гневное осуждение, что на светском сайте, располагают про библейское действо, хоть искаженное?