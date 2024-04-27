Спойлер: ни один из основных ингредиентов не подешевел

27 апреля 2024, 07:26, ИА Амител

Пасхальные куличи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

До светлого праздника Пасхи осталось чуть меньше недели. Совсем скоро многие из нас начнут закупаться яйцами и куличами. Последние, кстати, всегда можно приготовить самостоятельно – говорят, это дешевле. Мы решили не только подсчитать, во сколько обойдется приготовление кулича, но и посмотреть, как изменилась его стоимость за год.

Спойлер: конечно же, пасхальный кулич подорожал. На сколько, смотрите в нашей инфографике.

P.S. Мы сравнили средние потребительские цены, которые публиковал Алтайкрайстат в апреле 2023-го и апреле 2024-го. Поскольку стоимость сухофруктов региональное ведомство не отслеживает, мы взяли данные из федеральной системы ЕМИСС.



Мы понимаем, что это лишь усредненные данные, а цены в некоторых магазинах могут от них существенно отличаться. Но анализ средних цен позволяет отследить тенденцию изменения стоимости.

На сколько подорожали продукты для кулича?

Начнем с самого "безобидного": молоко за 12 месяцев подорожало всего на 3,2%. Это один из немногих продуктов потребительской корзины, который практически не меняется в цене. Год назад литр в среднем обходился в 76 рублей, а сейчас – в 78 рублей.

Ну а сильнее всех, конечно же, подорожали яйца. За год рост цены составил 52,5%. Десяток сейчас стоит более 110 рублей, хотя в апреле 2023-го за него приходилось платить около 72 рублей.

Кстати, недавно мы отследили, как цены на яйца менялись на протяжении всего года: посмотреть результаты можно здесь.

Сахар подорожал на 18,5%: с 63 до 75 рублей за килограмм.

На 16,4% выросли цены на пшеничную муку. В апреле 2023-го средняя цена килограмма составляла 34 рубля, а сейчас – 40 рублей.

Килограмм сливочного масла стоит на 13,9% больше, чем в прошлом году. За 12 месяцев средняя цена выросла с 672 до 766 рублей.

Средняя стоимость килограмма сухофруктов, согласно данным ЕМИСС, за год выросла на 6,5%: с 490 до 522 рублей.

Что за рецепт кулича мы взяли для расчета?

Мы взяли самый простой рецепт, который часто используют федеральные эксперты. Например, в этом году расчеты по нему провел доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. Результатами, которые получились в среднем по России, он поделился с агентством РИАМО.

Согласно рецепту, для кулича нужно:

350 граммов муки;

170 миллилитров молока;

2 куриных яйца;

100 граммов сахарного песка;

70 граммов сливочного масла;

100 граммов сухофруктов;

2 яичных белка и еще 100 граммов сахара для глазури.

На сколько подорожал кулич за год?

По нашим подсчетам, в апреле 2023-го один пасхальный кулич в Алтайском крае обошелся бы в среднем в 162,76 рубля. Если же пересчитать этот рецепт по ценам нынешнего апреля, выходит на 30 рублей больше – 192,61 рубля.

Таким образом, за год классический кулич подорожал на 18,3%.

Кстати, если верить подсчетам эксперта Дмитрия Морковкина, у которого получился рост цены 13,5%, то на Алтае куличи подорожали сильнее, чем в целом по стране.