Как за год менялись цены на куриные яйца и подорожали ли они к Пасхе? Инфографика
Правда ли, что к светлому празднику магазины специально повышают цены?
25 апреля 2024, 06:15, ИА Амител
5 мая все православные будут отмечать один из главных христианских праздников – Пасху. Это светлое торжество не обходится без раскрашенных куриных яиц. В прошлом году они подорожали настолько, что на вопрос об этом пришлось отвечать даже Владимиру Путину. А многие убеждены, что к празднику магазины дополнительно повышают цены, чтобы заработать побольше денег.
Мы изучили среднюю стоимость яиц в Алтайском крае за прошедший год, а также выяснили, взлетели ли цены к Пасхе. Ответ на этот вопрос смотрите в нашей инфографике.
P.S. За основу мы взяли средние цены за десяток, которые каждую неделю публикует Алтайкрайстат.
В полтора раза за год
Как мы видим, за год стоимость яиц в Алтайском крае выросла более чем в полтора раза – на 52,5%. Сейчас десяток стоит в среднем 110 рублей. Это почти на 40 рублей больше, чем год назад: в апреле 2023-го было 72,57 рубля.
Причем в течение лета 2023 года цены на куриные яйца практически не менялись, а порой даже снижались. Но уже с августа по сентябрь средняя стоимость выросла на 7,8%, а с сентября по октябрь резко подскочила еще на 29,6%, превысив 90 рублей за десяток.
В течение последующих нескольких месяцев яйца на алтайских прилавках только дорожали. Пика цена достигла в январе 2024-го – 126 рублей за десяток. Только после этого стоимость начала снижаться: впрочем, не так значительно, как росла.
Откуда такой рост?
Как пояснил Владимир Путин в ходе прямой линии в конце прошлого года, цены на яйца выросли из-за "сбоя" в работе правительства. Власти вовремя не отследили, что спрос на товар увеличился, и не открыли импорт. В итоге возник дефицит, который повлек за собой подорожание.
Подорожали ли яйца к Пасхе?
Судя по средним ценам с начала 2024 года, никакого дополнительного подорожания к Пасхе нет. Наоборот, за последние пару месяцев стоимость десятка яиц на Алтае даже снизилась на 10-15 рублей.
Кстати, пару лет назад amic.ru делал большой материал о том, как формируется цена на куриные яйца. На птицефабрике "Комсомольская" нам рассказали, что раньше цены на яйца действительно "взлетали" аккурат перед Пасхой. Но с тех пор как потребительский рынок захватили большие торговые сети, эта проблема исчезла. У ретейлеров совсем другие методы работы, и в подобных спекуляциях ради краткосрочной выгоды они попросту не заинтересованы, рассказал нам директор фабрики.
06:37:58 25-04-2024
Вчера покупал в Марии-ра... 161 рубль десяток... В воскресенье поеду на рынок куплю кур и буду держать на балконе.
13:51:06 25-04-2024
Позавчера покупал в Кб -99 Рэ десяток. Правда аж из Челябинска яйца.
13:58:53 25-04-2024
Гость (13:51:06 25-04-2024) Позавчера покупал в Кб -99 Рэ десяток. Правда аж из Челябинс... и размером чуть больше перепелиных?
06:47:20 25-04-2024
Эти яйца Фаберже снёс...
09:11:53 25-04-2024
"Откуда такой рост?" -- вам же объяснили , вы стали больше есть!!! Вы что , партии и правительству не верите?? Сейчас быстро под "дискредитацию" попадете..
PS. Свинячий цирк...
20:10:20 25-04-2024
- "Как пояснил Владимир Путин в ходе прямой линии в конце прошлого года, цены на яйца выросли из-за "сбоя" в работе правительства."
У правительства, как и у ВВП такие зарплаты! Что на цены яиц и на многое другое можно не обращать внимание.