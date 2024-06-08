Индонезия собирается ввести безвиз для россиян
Министерства страны уже обсуждают этот вопрос
08 июня 2024, 15:57, ИА Амител
Пляж в Индонезии / Фото: unsplash.com
Индонезия может ввести безвиз для граждан 20 стран, в том числе россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на министра туризма Сандьяга Уно.
Причина инициативы – в наибольшем притоке туристов из этих стран.
По словам Уно, в министерствах уже обсуждают этот вопрос, чтобы представить его президенту на одобрение.
Ранее виза на Шри-Ланку для россиян снова стала платной.
21:03:11 08-06-2024
Лучше бы в Китай сделали безвиз. Втроем если лететь то виза обойдется на семью 45 000 рублей. Это нормально? Беларусы, Армяне, Казахи и другие страны в Китай без визы летают. Россияне в чем провинились? Зачем президент к Си Дзинпину летает? Ему само собой виза не нужна. А вот Россияне должны бешенные деньги платить чтобы в Китай попасть.
22:12:59 08-06-2024
Гость (21:03:11 08-06-2024) Лучше бы в Китай сделали безвиз. Втроем если лететь то виза ... Индонезия тоже неплохо. Страна так-то совсем немаленькая и есть на что посмотреть.