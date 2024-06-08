Индонезия собирается ввести безвиз для россиян

Министерства страны уже обсуждают этот вопрос

08 июня 2024, 15:57, ИА Амител

Пляж в Индонезии / Фото: unsplash.com

Индонезия может ввести безвиз для граждан 20 стран, в том числе россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на министра туризма Сандьяга Уно.

Причина инициативы – в наибольшем притоке туристов из этих стран.

По словам Уно, в министерствах уже обсуждают этот вопрос, чтобы представить его президенту на одобрение.

Ранее виза на Шри-Ланку для россиян снова стала платной.