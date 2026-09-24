"Информация проверяется". Медведицу с медвежонком заметили на улицах в Заринске

Специалисты уточняют достоверность сведений и параллельно принимают меры для обеспечения безопасности

24 сентября 2026, 11:10, ИА Амител

В Заринске якобы заметили медведицу с медвежонком / Изображение: "Инцидент Барнаул"

В соцсетях распространяется информация, что якобы в Заринске по улицам ходила медведица с медвежонком. Как сообщает "Инцидент Барнаул", в качестве доказательства предоставляются фото и видео.

"Не кажется ли вам, что габариты медведя и автомобиля на фото смотрятся неправдоподобно?" — интересуются в сообществе.

В комментариях отмечают, что видео и фото — не подделка, вот только сделаны они не в Заринске, а в Томске. При этом утверждается, что медведя в алтайском городе действительно видели.

Соцсети: медведица с медвежонком ходила по улицам в Заринске

В администрации Заринска сообщили, что к ним поступила информация о возможном появлении медведя в черте города:

"Данные уже доведены до ЕДДС, МВД, МЧС, охотоведа и Минприроды. Сейчас сведения находятся на проверке — специалисты уточняют их достоверность и параллельно принимают меры для обеспечения безопасности".

Ранее в соцсетях распространилась информация о выходе медведя к жилым домам в строящемся поселке Березовый Мыс, который находится в Первомайском районе под Барнаулом.