"Информация проверяется". Медведицу с медвежонком заметили на улицах в Заринске
Специалисты уточняют достоверность сведений и параллельно принимают меры для обеспечения безопасности
24 сентября 2026, 11:10, ИА Амител
В соцсетях распространяется информация, что якобы в Заринске по улицам ходила медведица с медвежонком. Как сообщает "Инцидент Барнаул", в качестве доказательства предоставляются фото и видео.
"Не кажется ли вам, что габариты медведя и автомобиля на фото смотрятся неправдоподобно?" — интересуются в сообществе.
В комментариях отмечают, что видео и фото — не подделка, вот только сделаны они не в Заринске, а в Томске. При этом утверждается, что медведя в алтайском городе действительно видели.
В администрации Заринска сообщили, что к ним поступила информация о возможном появлении медведя в черте города:
"Данные уже доведены до ЕДДС, МВД, МЧС, охотоведа и Минприроды. Сейчас сведения находятся на проверке — специалисты уточняют их достоверность и параллельно принимают меры для обеспечения безопасности".
Ранее в соцсетях распространилась информация о выходе медведя к жилым домам в строящемся поселке Березовый Мыс, который находится в Первомайском районе под Барнаулом.
11:15:56 24-09-2026
фейк
11:29:40 24-09-2026
Михутка кошмарит Заринск
11:32:01 24-09-2026
Как то не вяжутся на фото размеры медведя и стоящего автомобиля. Очередная мулька.
13:10:02 24-09-2026
Фотошопинг
13:28:01 24-09-2026
КоАП РФ Статья 13.15. за такие фейки до 100 тыр. штраф, плюс возмещение расходов спецслужб, задействованных для выяснения обстоятельств. В России две беды дураки и дороги :-)
17:11:26 24-09-2026
Гость (13:28:01 24-09-2026) КоАП РФ Статья 13.15. за такие фейки до 100 тыр. штраф, плюс... а кто-то специально кошмарит людей этими страшилками. Охотники, вероятно, чтобы люди в лес перестали ходить и возненавидели животных.
17:09:57 24-09-2026
животные выходят сейчас ближе к людям, потому что охота везде, стреляют, зверью прохода не дают. Вот они и идут поближе к селениям, где не стреляют. Сегодня видела трёх косуль, совсем рядом с человеком, прячутся от охотников, около людей спасаются, здесь меньше стреляют. Житья нет от этих охотников - убийц животных.
13:03:54 25-09-2026
на лепесстричке со ст. Анатолий приехали, ну