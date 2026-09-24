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"Информация проверяется". Медведицу с медвежонком заметили на улицах в Заринске

Специалисты уточняют достоверность сведений и параллельно принимают меры для обеспечения безопасности

24 сентября 2026, 11:10, ИА Амител

В Заринске якобы заметили медведицу с медвежонком / Изображение: "Инцидент Барнаул"
В Заринске якобы заметили медведицу с медвежонком / Изображение: "Инцидент Барнаул"

В соцсетях распространяется информация, что якобы в Заринске по улицам ходила медведица с медвежонком. Как сообщает "Инцидент Барнаул", в качестве доказательства предоставляются фото и видео.

"Не кажется ли вам, что габариты медведя и автомобиля на фото смотрятся неправдоподобно?" — интересуются в сообществе.

В комментариях отмечают, что видео и фото — не подделка, вот только сделаны они не в Заринске, а в Томске. При этом утверждается, что медведя в алтайском городе действительно видели. 

Соцсети: медведица с медвежонком ходила по улицам в Заринске

В администрации Заринска сообщили, что к ним поступила информация о возможном появлении медведя в черте города:

"Данные уже доведены до ЕДДС, МВД, МЧС, охотоведа и Минприроды. Сейчас сведения находятся на проверке — специалисты уточняют их достоверность и параллельно принимают меры для обеспечения безопасности".

Ранее в соцсетях распространилась информация о выходе медведя к жилым домам в строящемся поселке Березовый Мыс, который находится в Первомайском районе под Барнаулом.

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

дикие животные Заринск
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Комментарии 8

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Гость

11:15:56 24-09-2026

фейк

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Гость

11:29:40 24-09-2026

Михутка кошмарит Заринск

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Гость

11:32:01 24-09-2026

Как то не вяжутся на фото размеры медведя и стоящего автомобиля. Очередная мулька.

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Гость

13:10:02 24-09-2026

Фотошопинг

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Гость

13:28:01 24-09-2026

КоАП РФ Статья 13.15. за такие фейки до 100 тыр. штраф, плюс возмещение расходов спецслужб, задействованных для выяснения обстоятельств. В России две беды дураки и дороги :-)

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гость

17:11:26 24-09-2026

Гость (13:28:01 24-09-2026) КоАП РФ Статья 13.15. за такие фейки до 100 тыр. штраф, плюс... а кто-то специально кошмарит людей этими страшилками. Охотники, вероятно, чтобы люди в лес перестали ходить и возненавидели животных.

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гость

17:09:57 24-09-2026

животные выходят сейчас ближе к людям, потому что охота везде, стреляют, зверью прохода не дают. Вот они и идут поближе к селениям, где не стреляют. Сегодня видела трёх косуль, совсем рядом с человеком, прячутся от охотников, около людей спасаются, здесь меньше стреляют. Житья нет от этих охотников - убийц животных.

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Гость

13:03:54 25-09-2026

на лепесстричке со ст. Анатолий приехали, ну

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