В соцсетях сообщают о выходе взрослого медведя к человеку вблизи Барнаула

Появилось фото большого бурого хищника

17 сентября 2026, 08:30, ИА Амител

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

В социальных сетях распространилась информация о выходе медведя к жилым домам в строящемся поселке Березовый Мыс, который находится в Первомайском районе под Барнаулом. Сообщения сопровождались фотографиями, что вызвало серьезное беспокойство у местных жителей, сообщают "Вести Алтай".

После этого территорию начали патрулировать сотрудники полиции и охотники. Вскоре поступило еще одно сообщение о том, что неподалеку, в селе Фирсово, заметили медвежонка.

"Жительница, которая увидела зверя между Палитрой и Слободой-2, заметила медвежонка. На вопрос о фотографии она ответила, что видела не такого медведя", — сказала глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина.

Специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения в поселке, но на кадрах животного не было. Сотрудники охраны также подтвердили, что не видели хищника. В ходе поисков удалось выйти на автора снимка. Как признался мужчина, изображение дикого зверя было полностью сгенерировано с помощью нейросети.

За распространение дезинформации в российском законодательстве предусмотрена административная и уголовная ответственность. Какое наказание ждет мужчину, неизвестно. Круглосуточное дежурство силовиков и охотоведов в Первомайском районе будет продолжаться до тех пор, пока власти официально не убедятся в отсутствии реальной угрозы для населения со стороны диких животных.