НОВОСТИПроисшествия

В соцсетях сообщают о выходе взрослого медведя к человеку вблизи Барнаула

Появилось фото большого бурого хищника

17 сентября 2026, 08:30, ИА Амител

Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru
Медведь в лесу / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

В социальных сетях распространилась информация о выходе медведя к жилым домам в строящемся поселке Березовый Мыс, который находится в Первомайском районе под Барнаулом. Сообщения сопровождались фотографиями, что вызвало серьезное беспокойство у местных жителей, сообщают "Вести Алтай"

После этого территорию начали патрулировать сотрудники полиции и охотники. Вскоре поступило еще одно сообщение о том, что неподалеку, в селе Фирсово, заметили медвежонка

"Жительница, которая увидела зверя между Палитрой и Слободой-2, заметила медвежонка. На вопрос о фотографии она ответила, что видела не такого медведя", — сказала глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина. 

Специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения в поселке, но на кадрах животного не было. Сотрудники охраны также подтвердили, что не видели хищника. В ходе поисков удалось выйти на автора снимка. Как признался мужчина, изображение дикого зверя было полностью сгенерировано с помощью нейросети.

За распространение дезинформации в российском законодательстве предусмотрена административная и уголовная ответственность. Какое наказание ждет мужчину, неизвестно. Круглосуточное дежурство силовиков и охотоведов в Первомайском районе будет продолжаться до тех пор, пока власти официально не убедятся в отсутствии реальной угрозы для населения со стороны диких животных.

Медведь растерзал пенсионерку в Красноярском крае / Фото: Kras Mash

"Была дома не одна". Подробности нападения медведя на пенсионерку в Красноярском крае

По словам местных жителей, женщина выпивала вместе с подругой, которая уснула и проспала трагедию
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул Алтайский край дикие животные
Читайте также в сюжете: Нашествие медведей
       

Комментарии 27

Avatar Picture
Гость

08:33:14 17-09-2026

нет веры - опять тракторист прикололся

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:09 17-09-2026

Гость (08:33:14 17-09-2026) нет веры - опять тракторист прикололся ... Там медведей уже больше, чем трактористов)))

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

09:02:06 17-09-2026

Заядлый грибник захотел отвадить от леса конкурентов

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:15 17-09-2026

Хватит хайповать на медведях

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

09:03:40 17-09-2026

Они тут толпами ходят...бухают...дерутся...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:58 17-09-2026

Иван (09:03:40 17-09-2026) Они тут толпами ходят...бухают...дерутся...... трактористы или медведи?? или друг с другом

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:47 17-09-2026

Гость (09:23:58 17-09-2026) трактористы или медведи?? или друг с другом... всяко бывает-смотря что буханут!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:48 17-09-2026

Как признался мужчина, изображение дикого зверя было полностью сгенерировано с помощью нейросети ---- вот зачем это ему надо было?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:10 17-09-2026

Гость (09:30:48 17-09-2026) Как признался мужчина, изображение дикого зверя было полност... Видать не от большого ума

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:18 17-09-2026

Медведи стараются не афишировать своё присутствие в Фирсово, чтобы не спугнуть добычу, поэтому все свои фото объявляют фейками.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:50 17-09-2026

Гость (09:39:18 17-09-2026) Медведи стараются не афишировать своё присутствие в Фирсово,... и с камер видеонаблюдения себя стирают

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:30 17-09-2026

Трактористу штраф за эту шутку тысяч в 300! Деградант.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:19 17-09-2026

Гость (09:40:30 17-09-2026) Трактористу штраф за эту шутку тысяч в 300! Деградант. ... Кто потом будет трактором управлять? Ты, умник, в обнимку с медведем?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:44 17-09-2026

Гость (09:51:19 17-09-2026) Кто потом будет трактором управлять? Ты, умник, в обнимку с ... Новые из Армении приедут... На пятаке возле Монетки полно этих горцев...

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Илья

10:02:58 17-09-2026

Ну ладно тракторист там или экскаваторщик пошутил... Но откуда здесь меведям взяться? Они тут не смогут жить-жрать нечего. Леса уничтожены. Ни рыбы ни ягод-нет мишкиного корма...

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:25 17-09-2026

Илья (10:02:58 17-09-2026) Они тут не смогут жить-жрать нечего. Леса уничтожены. Ни рыбы ни ягод-нет мишкиного корма... . А человеки?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:12 17-09-2026

Гость (10:06:25 17-09-2026) А человеки?... Местных человеков уважающий себя мишка жрать не будет...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Охотник со стажем

10:13:08 17-09-2026

Илья (10:02:58 17-09-2026) Ну ладно тракторист там или экскаваторщик пошутил... Но отку... Наши медведи рыбу практически не едят. Если только дохлую где найдут. Нет в Оби и других наших реках массового хода рыбы как на дальнем востоке или на аляске.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:30 17-09-2026

По статистике медведи на Алтае нападают в основном на сотрудниц МЧС.
И не было никого, кто-бы это опроверг.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:34 17-09-2026

Гость (09:39:18 17-09-2026) Медведи стараются не афишировать своё присутствие в Фирсово,... Смеялся

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:28:04 17-09-2026

я понял инфу так:
- одна увидела медведя
- растрезвонила
- другие нарисовали в ЫЫ
- растрезвонили.

на фоне мутной волны инетовских выдумок ловить достоверную инфу - дело проблемное, но возможное.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:16 17-09-2026

Мусик (10:28:04 17-09-2026) я понял инфу так:- одна увидела медведя- растрезвони... Однозначно без ИИ не обошлось)) Ну и странно, что тетке лев в кустах еще не померещился))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:16 17-09-2026

Мусик (10:28:04 17-09-2026) я понял инфу так:- одна увидела медведя- растрезвони... Ну по факту медведь в Фирсово был.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анастасия

12:59:55 17-09-2026

Гость (12:51:16 17-09-2026) Ну по факту медведь в Фирсово был.... В мечтах и бреднях.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

08:53:53 18-09-2026

Гость (12:51:16 17-09-2026) Ну по факту медведь в Фирсово был.... Посмеялся от души..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:52 17-09-2026

Кто обманул медведя с вершками-корешками, вот он и решил заломать хоть кого-нибудь...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жанна

21:25:10 17-09-2026

Страшно в Фирсово грибы собирать, и людей мало стало

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров