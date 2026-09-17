В соцсетях сообщают о выходе взрослого медведя к человеку вблизи Барнаула
Появилось фото большого бурого хищника
17 сентября 2026, 08:30, ИА Амител
В социальных сетях распространилась информация о выходе медведя к жилым домам в строящемся поселке Березовый Мыс, который находится в Первомайском районе под Барнаулом. Сообщения сопровождались фотографиями, что вызвало серьезное беспокойство у местных жителей, сообщают "Вести Алтай".
После этого территорию начали патрулировать сотрудники полиции и охотники. Вскоре поступило еще одно сообщение о том, что неподалеку, в селе Фирсово, заметили медвежонка.
"Жительница, которая увидела зверя между Палитрой и Слободой-2, заметила медвежонка. На вопрос о фотографии она ответила, что видела не такого медведя", — сказала глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина.
Специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения в поселке, но на кадрах животного не было. Сотрудники охраны также подтвердили, что не видели хищника. В ходе поисков удалось выйти на автора снимка. Как признался мужчина, изображение дикого зверя было полностью сгенерировано с помощью нейросети.
За распространение дезинформации в российском законодательстве предусмотрена административная и уголовная ответственность. Какое наказание ждет мужчину, неизвестно. Круглосуточное дежурство силовиков и охотоведов в Первомайском районе будет продолжаться до тех пор, пока власти официально не убедятся в отсутствии реальной угрозы для населения со стороны диких животных.
08:33:14 17-09-2026
нет веры - опять тракторист прикололся
08:41:09 17-09-2026
Гость (08:33:14 17-09-2026) нет веры - опять тракторист прикололся ... Там медведей уже больше, чем трактористов)))
09:02:06 17-09-2026
Заядлый грибник захотел отвадить от леса конкурентов
09:03:15 17-09-2026
Хватит хайповать на медведях
09:03:40 17-09-2026
Они тут толпами ходят...бухают...дерутся...
09:23:58 17-09-2026
Иван (09:03:40 17-09-2026) Они тут толпами ходят...бухают...дерутся...... трактористы или медведи?? или друг с другом
09:44:47 17-09-2026
Гость (09:23:58 17-09-2026) трактористы или медведи?? или друг с другом... всяко бывает-смотря что буханут!
09:30:48 17-09-2026
Как признался мужчина, изображение дикого зверя было полностью сгенерировано с помощью нейросети ---- вот зачем это ему надо было?
09:34:10 17-09-2026
Гость (09:30:48 17-09-2026) Как признался мужчина, изображение дикого зверя было полност... Видать не от большого ума
09:39:18 17-09-2026
Медведи стараются не афишировать своё присутствие в Фирсово, чтобы не спугнуть добычу, поэтому все свои фото объявляют фейками.
09:41:50 17-09-2026
Гость (09:39:18 17-09-2026) Медведи стараются не афишировать своё присутствие в Фирсово,... и с камер видеонаблюдения себя стирают
09:40:30 17-09-2026
Трактористу штраф за эту шутку тысяч в 300! Деградант.
09:51:19 17-09-2026
Гость (09:40:30 17-09-2026) Трактористу штраф за эту шутку тысяч в 300! Деградант. ... Кто потом будет трактором управлять? Ты, умник, в обнимку с медведем?
13:16:44 17-09-2026
Гость (09:51:19 17-09-2026) Кто потом будет трактором управлять? Ты, умник, в обнимку с ... Новые из Армении приедут... На пятаке возле Монетки полно этих горцев...
10:02:58 17-09-2026
Ну ладно тракторист там или экскаваторщик пошутил... Но откуда здесь меведям взяться? Они тут не смогут жить-жрать нечего. Леса уничтожены. Ни рыбы ни ягод-нет мишкиного корма...
10:06:25 17-09-2026
Илья (10:02:58 17-09-2026) Они тут не смогут жить-жрать нечего. Леса уничтожены. Ни рыбы ни ягод-нет мишкиного корма... . А человеки?
12:57:12 17-09-2026
Гость (10:06:25 17-09-2026) А человеки?... Местных человеков уважающий себя мишка жрать не будет...
10:13:08 17-09-2026
Илья (10:02:58 17-09-2026) Ну ладно тракторист там или экскаваторщик пошутил... Но отку... Наши медведи рыбу практически не едят. Если только дохлую где найдут. Нет в Оби и других наших реках массового хода рыбы как на дальнем востоке или на аляске.
10:10:30 17-09-2026
По статистике медведи на Алтае нападают в основном на сотрудниц МЧС.
И не было никого, кто-бы это опроверг.
15:59:34 17-09-2026
Гость (09:39:18 17-09-2026) Медведи стараются не афишировать своё присутствие в Фирсово,... Смеялся
10:28:04 17-09-2026
я понял инфу так:
- одна увидела медведя
- растрезвонила
- другие нарисовали в ЫЫ
- растрезвонили.
на фоне мутной волны инетовских выдумок ловить достоверную инфу - дело проблемное, но возможное.
12:44:16 17-09-2026
Мусик (10:28:04 17-09-2026) я понял инфу так:- одна увидела медведя- растрезвони... Однозначно без ИИ не обошлось)) Ну и странно, что тетке лев в кустах еще не померещился))
12:51:16 17-09-2026
Мусик (10:28:04 17-09-2026) я понял инфу так:- одна увидела медведя- растрезвони... Ну по факту медведь в Фирсово был.
12:59:55 17-09-2026
Гость (12:51:16 17-09-2026) Ну по факту медведь в Фирсово был.... В мечтах и бреднях.
08:53:53 18-09-2026
Гость (12:51:16 17-09-2026) Ну по факту медведь в Фирсово был.... Посмеялся от души..
13:31:52 17-09-2026
Кто обманул медведя с вершками-корешками, вот он и решил заломать хоть кого-нибудь...
21:25:10 17-09-2026
Страшно в Фирсово грибы собирать, и людей мало стало